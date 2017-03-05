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Отповедь Игоря Стрелкова: Соловьеву, Кургиняну и Кофману [РОЙ ТВ]

19:13. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Лидер «Комитета 25 января» и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков – о причинах беснования по его поводу среди «русских стратегов» и «выдающихся полководцев» с телевидения. Так кто же струсил и кто кого бросил-то? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Кто хочет натравить брата на брата?! Н.В.Левашов о Крыме, Украине, России

Ещё 100 лет назад Россия, Украина и Беларусь были единым государством, но СМИ об этом почему-то постоянно умалчивают, и все мы (подавляющее большинство) говорили на одном языке - русском! Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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