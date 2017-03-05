«Лада», «Варшавянка» и «Точка» неожиданно изменили баланс сил

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Одна из крупнейших газет в Швеции Svenska Dagbladet составила рейтинг 10 видов российского оружия, которое влияет на мировой баланс сил. Разобраться в «инструментах» Москвы автору материала помогал аналитик Йорген Эльвинг из Национального института обороны Швеции. В список вошли:

— новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат»;

— оружейная платформа Т-14 «Армата», «способная выполнять функции танка, ПВО, артиллерийского орудия и боевой инженерной машины»;

— сразу два ракетных комплекса — ОТКР «Искандер» с широким набором боевых частей и «Точка», ракеты которого также способны нести ядерный заряд;

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

— «новая звезда российской ПВО» — зенитная ракетная система С-400 с продвинутой системой слежения, которая может «вести 80 ракет и самолетов одновременно»;

— российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, который прошел испытание сирийской кампанией и способен применять широкую номенклатуры боеприпасов;

Самолет первой группы многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 (Фото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС)

— большие десантные корабли (БДК) проекта 775 — «Минск», «Королев», «Калининград» и «Александр Шабалин», на которые «можно погрузить батальон морской пехоты с боевыми машинами»;

Большой десантный корабль 2 ранга “Александр Шабалин” проекта 775 (Фото: Виталий Невар/ТАСС)

— дизель-электрические подлодки класса «Кило» (Improved Kilo), способные «нести на борту 18 торпед или 24 мин»;

— дизель-электрические «подлодки-невидимки» проекта 677 (шифр «Лада»), которые отличаются компактностью и малозаметностью;

ДЭПЛ проекта 677 «Лада» (Фото: ru.wikipedia.org)

— «новые суперподлодки России» — стратегические атомоходы проекта 955 «Борей».

РПКСН проекта 955 «Борей» (Фото: ru.wikipedia.org)

«СП» не раз писала о рейтингах вооружений, составляемых западными изданиями при участии военных аналитиков. Практически в каждом фигурируют ЗРС С-400, ОТРК «Искандер», танк «Армата» и ракетоносец «Борей». Нынешней список интересен тем, что в него включен самолет Су-34, БДК, сразу два ракетных комплекса и четыре проекта подводных кораблей, поскольку субмарины класса «Кило» по натовской классификации объединяют сразу два проекта (877 «Палтус» и 636 «Варшавянка»).

Танк Т-14 “Армата” (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Насколько корректны оценки шведского издания?

Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов, уже не первый раз анализирующий для «СП» подобные рейтинги, замечает: как правило, европейские и американские издания не приводят четких критериев, которыми они руководствуются при составлении своих списков.

— В итоге зачастую чувствуешь себя неким дешифровальщиком, который пытается понять логику того или иного западного СМИ.

Предположу, что БДК в рейтинг были включены с учетом сирийской кампании. Как ни парадоксально, именно десантные корабли ВМФ стали символом российской операции в Сирии. Не секрет, что устойчивость войск Асада и переброска в САР российского контингента зависела и продолжает зависеть от так называемого «сирийского экспресса». Если людей и некоторое количество техники еще можно было перебросить по воздуху, то устраивать на постоянной основе «берлинский воздушный мост», как в 1948 году, возможностей не было. Так что БДК — это настоящие рабочие лошадки сирийской кампании даже не второй, а уже третий год (с учетом того, что корабли начали активно ходить в Сирию еще до официального ввода войск). Хотя, как правильно замечает шведское издание, эти БДК морально и физически устаревают и им нужна срочная замена. До конца 2017 ВМФ Российской Федерации должен получить новый большой десантный корабль «Иван Грен».

«СП»: — Ракетный комплекс «Точка» в свой рейтинг еще не включало ни одно издание…

— ОТРК вошел сюда, видимо, из-за того, что активно используется на Украине и в Сирии, правда, не российскими военными, и еще в Йемене. На сегодняшний день это один из самых стреляющих РК, но он уже довольно старый, «жить» ему осталось 5−7 лет, так как может окончательно «протухнуть», поскольку имеет ограничения по срокам хранения твердого топлива. Что касается возможности применения ТЯО, то на самом деле — это не аргумент. По такой логике все 152-мм пушки надо в рейтинг заносить, поскольку они могут применять ядерные снаряды, а также — бойцов спецназа, у которых в ранцах могут быть ядерные фугасы.

«СП»: — Самолеты Су-34 действительно могут «изменить баланс сил»?

— Это наиболее совершенный отечественный ударный самолет, несмотря на все проблемы, которые его долго преследовали. Ходят слухи, что в перспективе появится модернизированный вариант истребителя-бомбардировщика, но пока неясно, что он будет собой представлять. Самолет хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях: сначала в Грузии, потом в рамках контртеррористической деятельности на Северном Кавказе, а сейчас и в Сирии. Есть надежды, что все это приведет к экспортным заказам. Думаю, что в шорт-листе присутствуют Алжир и Вьетнам. Су-34 — это такое субстратегическое оружие, которое может частично заменять бомбардировщик Ту-22М3.

«СП»: — Шведское издание включило в свой рейтинг сразу несколько проектов отечественных субмарин…

— С ракетоносцами все понятно: «Бореи» — это морская компонента российских стратегических ядерных сил, и после списания в середине 2020-х годов подводных лодок проекта 667БДРМ, эти ПЛАРБ станут единственными в ВМФ. Что касается БРПЛ «Булава», то при всех известных проблемах все же не стоит забывать, что ракеты приняты на вооружение, и корабли с ними выходят на боевое дежурство. В настоящее время ведется разработка «Булавы-М», в которой, видимо, все ошибки будут исправлены.

Теперь что касается неатомных субмарин в рейтинге. В проекте «Лада» интересно не вооружение, так как оно такое же, как и на лодках предшествующего поколения, а гидроакустический комплекс, улучшенная БИУС (боевая информационно-управляющая система), также — пониженная шумность и условия обитаемости для экипажа. Смысл лодки простой — она видит противника дальше, чем он ее. Скажем, проводились учения, когда головная лодка (в опытной эксплуатации — «СП») выходила против субмарины проекта 877 и условно уничтожала ее, когда та об этом не подозревала.

В этом преимущества проекта, который представляет собой новый этап в плане основных характеристик, которые предъявляются к ПЛ в настоящее время. Но даже если оставить за скобками все проблемы, связанные с энергетической установкой, БИУС, гидроакустикой, есть подозрения, что этот проект на трех лодках и закончится (две в настоящее время строятся — «СП»). Возможно, будет достроен четвертый корпус, который изначально планировался на экспорт и был заложен в 1997. Но в дальнейшем ВМФ будет закупать уже «Калину» — глубоко переработанную «Ладу», о которой шведы не пишут и которой еще нет.

Класс «Кило» объединяет несколько поколений кораблей. Скажем, лодки версии 636.3 (шесть переданы флоту и на шесть подписан контракт — «СП») не похожи на проект 877. Главное их преимущество — они относительно дешевы, их можно строить в большом количестве и в приемлемые сроки, а еще они являются носителями крылатых ракет большой дальности «Калибр».

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также говорит, что подобные рейтинги невозможно воспринимать всерьез и что они носят характер развлекательного чтива.

— Искать логику в подобных западных списках «смертоносных видов вооружений» абсолютно бессмысленно. Почему вот в шведском «рейтинге» «Бореи» влияют на баланс сил, а лодки проекта 667БДРМ «Дельфин», которых шесть единиц на Северном флоте, или многоцелевые АПЛ проектов 949 «Антей», 971″Щука-Б”, 945 «Барракуда» нет? При том, что как раз даже все три лодки «Лада» ни на что повлиять не смогут, поскольку практически уже официально признано, что это — неудачный проект, который будет заменен чем-нибудь другим.

На счет десантных кораблей я соглашусь — они сыграли важнейшую роль в сирийской операции. Только не как БДК, а как обычные транспортные суда, хотя, конечно, корабли не для этого строились.

Что касается «Точки» и даже «Точки-У», то как эти комплексы могут влиять на какой-то там баланс с максимальной дальностью полета 120 км («Точка-У»)? Например, в Калининграде 152-ая ракетная бригада остается с «Точкой-У», которая лишь незначительно «затрагивает» Польшу и Литву. В общем, подобные рейтинги хорошо цитируются и читаются населением, но если серьёзно оценивать их содержание, то такие списки можно смело отправлять в мусорную корзину.

Антон Мардасов, “СП”

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Источник: voicesevas.ru