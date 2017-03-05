Интересные и редкие ретро-фотографии
16:50. 5 марта 2017 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подборка ретро-фотографий. Большая часть из них ранее не попадалась на глаза.
Автор подборки немало постарался.
Трофейные MG-34 в качестве зенитной установки.
Аэросани "Север-2" на базе автомобиля ГАЗ–М–20 ("Победа") и вертолет Ка–15, Тушино, 1959 год
За молоком! 70-е
Юрий Никулин с сыном Максимом на Красной площади. 1963 год
Московское эскимо, 1972 год
Похороны Сергея Павловича Королёва, 1966 год
Выставка авиатехники в аэропорту Шереметьево, 1974 год
Рабочие завода Динамо слушают сообщение о смерти Иосифа Сталина, 1953 год, СССР
5 марта 1953 года в 21 час 50 минут Сталин умер. О смерти Сталина было объявлено по радио 6 марта 1953 года в 6 часов утра.
Павильон "Советская Арктика" на ВСХВ, 1939 год, Москва
На его главном фасаде размещалось панно с картой Северного Ледовитого океана, а на его крыше был установлен полноразмерный макет самолета АНТ–25.
Перевозка автомобилей Chevrolet Vega, 1971 год, США
Уличная торговля бензином, 1995 год, Москва
Актеры Билл Пэкстон и Ленс Хенриксен, 1987 год, США
Это единственные в мире двое человек, которых «убивали» одновременно Терминатор, Чужой и Хищник.
Испытание одноместной субмарины, 1939 год, Йонкерс, США
Barney Connett проводит испытание одноместной подводной лодки, способной погружаться на глубину до 30 футов и проплывать до 14 миль.
Кладбище телефонных будок, 1990 год, Ленинград
Электропоезд после ЭР22–ОП1 краш–теста, 1970 год, СССР
Танк Шерман пашет вместо трактора, конец 40-х, Челябинская область, СССР
Перемещение дома, 1908 год, Сан–Франциско
Брошенный («карманный») линкор «Адмирал граф Шпее» горит в устье у Ла–Платы, 17 декабря 1939 года, Южная Атлантика
Канадские пехотинцы на борту тяжёлого танка Mark IV британского кавалерийского (?!) полка, 1918 год, Франция
Майор ВВС РККА А.Ф. Матисов беседует с французскими летчиками авиационного полка Сражающейся Франции «Нормандия». 1943 год.
Фотограф – Дмитрий Чернов.
Молодые люди выпивают в в московском ночном клубе «Firebird», где обслуживают только за твердую валюту. Москва. РСФСР. СССР. 1990 год.
Итальянские журналисты на одной из улиц в мороз. Якутск. Якутская ССР. СССР. 1991 год.
Кратер Седан, образовавшийся в результате подземного ядерного взрыва. Невадский испытательный полигон. Штат Невада. США. 1996 год.
Стивен Спилберг и Лиам Нисон на съемках фильма "Список Шиндлера". Освенцим, Польша. 1993 год.
Командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант А. В. Лебедь с подчиненными. Приднестровская Молдавская Республика. Молдавия. Июль 1992 года.
Колонна советских подневольных рабочих («остарбайтеров») стоит после рабочей смены у входа шахты «Министр Ахенбах» в Брамбауэре , районе города Люнена. Третий Рейх. 7 августа 1942 года.
Апрель 1943, советские пилоты перед вылетом.
20 июня 1945 года. Знамена Победы торжественно доставили из Берлина в Москву, для участия в параде Победы. Впереди капитан Валентин Варенников, будущий заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Герой СССР. Фото Д. Чернова
Надпись, сделанная императрицей Александрой Федоровной бриллиантом по оконному стеклу Зимнего дворца, 1902 год, Российская империя
Надпись на английском "Ники 1902 г. Смотрит на гусар 17 марта" на оконном стекле Кабинета Её Величества.
На фото солдаты Первой мировой в память о павших лошадях.
Так что флешмобы – придумка далеко не нашего поколения …
Реклама одежды для тенниса фирмы Адидас, 1985г.
“Jumbo Jet” – Boeing 747. Эконом-класс. 60-е
Элвис с фанаткой. 1956
Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор. Беверли-Хиллз. 1975
Машина мечты! "Cadillac Eldorado Brougham" 1955
Журнал "Крокодил", 1937 год.
Graf Zeppelin.
Бывший немецкий военнопленный, вернувшийся из США, на месте своего разрушенного дома во Франкфурте-на-Майне (Frankfurt am Main), 1947 год.
На границе между США и Мексикой. Период Мексиканской революции 1910-х гг.
Клепальщики на верфи William Cramp & Sons Shipbuilding Company, Филадельфия, 1901 год.
На заднем плане лайнер S.S. Morro Castle (1900-1926 гг.).
Монгольский шаман, 1909 год.
Армянский солдат целует руки своей матери перед отправкой на фронт. Карабахская война, 1992 год.
Джек Николсон за рулем Volkswagen Beetle, 1969 год.
Виктор Цой со своим псом Билом во время прогулки, 1985 год.
На съемках фильма “Питер Пэн“, 1924 год.
Армейский юмор Первой мировой.
Режиссер Роман Полански сидит на окровавленном пороге своего дома после убийства его жены, Шерон Тейт, последователями Чарльза Мэнсона, 1 августа 1969 года.
4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро».
Императрица Александра Фёдоровна Романова, Дармштадт, Германия, 1876 год.
Протезы заключенных Освенцима.
Прототип американского лунохода, 1966 год.
Агитационныий авто-верблюд в Средней Азии, СССР, 1930-е.
Регулировщик на Красной площади, 1954 год.
14-летняя Джоди Фостер, Лос-Анджелес, 1976 год.
Массаж в бане, Тбилиси, 1890-е.
Иногда подвиг – это не обращать внимания.
Родители пятнадцатилетней Дороти Каунтс учат ее не обращать внимания на дергания за волосы и сигаретный дым в лицо. Дороти была первой чернокожей ученицей в старшей школе имени Гарри Хардинга города Шарлотт, Северная Каролина, в которой разрешили совместное обучение белых и цветных в 1957.
Рэй Брэдбери в машине времени, сделанной для съёмок фильма по Герберту Уэллсу.
Гангстеры празднуют убийство вожака враждующей с ними банды, Нью-Йорк, 1916 год.
Сбор монет на мемориале "Могила Неизвестного Солдата", 1989 год.
Л.Д. Троцкий произносит речь с бронепоезда.
Священники Вермахта, духовные лица вооружённых сил, один из которых представляет католическую церковь, другой — протестантскую. Украина, 1942 год.
Михаил Боярский среди делегатов ВЛКСМ в перерыве между заседаниями. 1987 год. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС
Елена Шанина и Александр Абдулов во время премьеры спектакля "Юнона и Авось", 1981 год. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС
Юлиан Семёнов, Лев Дуров, Андрей Миронов на ялтинской даче писателя, 1982 год. Фото из архива Льва Дурова
Сэмюэл Джексон, Джон Траволта, Брюс Уиллис и Ума Турман на съемках фильма "Криминальное чтиво", 1994 год.
Американские артиллеристы. Живой коллаж по случаю победы в Первой мировой, Германия, 1918 год.
После окончания Второй мировой войны японские спортсмены были отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях. И только в 1951 году их пригласили на Бостонский марафон. Его выиграл 19-летний японец Шигеки Танака, переживший ядерную бомбардировку Хиросимы (в 1945 году ему было 13 лет и он жил за городом). Толпа встречает победителя гробовым молчанием.
Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.
Портрет певицы Марлен Дитрих (Marie Magdalene Dietrich, 1901—1992) в концертном платье в освобожденном Париже, 1944 год.
М. Дитрих выступала во Франции перед американскими военнослужащими во время турне, подготовленного организацией USO (United Service Organisations)
Киевский вокзал, Москва, 1936 год.
Узбеки слушают радиопередачу в Красной чайхане, Узбекистан, 1931 год.
Американский солдат, пострадавший во время боёв в Италии, рассматривает каску, спасшую ему жизнь, осень 1943 года.
БМП на проспекте Ленина, Душанбе, Конфликт в Душанбе, 14 февраля 1990 года
Атомная бабушка и относительный дедушка. Мария Кюри и Альберт Эйнштейн, 1920-е.
Александр Абдулов, Роман Балаян и Олег Янковский на съемках фильма «Поцелуй», 1983 год.
Сэр Артур Конан Дойл женой на велосипеде, 1892 год.
НАМИ-013. Первый оригинальный послевоенный, авангардный и экспериментальный автомобиль НАМИ, 1950 год.
Бриджит Бардо и Тильда Тамар демонстрируют чулки в витрине магазина в Париже, 1954 год.
Атмосфера присутствия: зрители смотрят "Матч всех звёзд" высшей лиги бейсбола, Сан-Диего, Калифорния, 1992 год.
Американский БТР М113 подбирает тела погибших солдат убитых в боях за авиабазу Таншоннят, 3 февраля 1968 года.
Адольф Гитлер катается на саночках.
Анатолий Карпов и Сальвадор Дали, Нью-Йорк, 1979 год.
Телефонный справочник на запястье, 1970-е 1980-е гг.
Отстойник уничтоженных служебных автомобилей поле теракта 11 сентября. Нью-Йорк, осень 2001 года.
Эрнест Хемингуэй отдыхает в своей лодке с пистолетом-пулеметом Томпсона и сыном Джеком.
Корабельный кот-талисман авианосца HMS "Eagle" на своем рабочем месте.
Софи Лорен, 1956 год.
Поддержка с воздуха во время десантной операции на окраинах Сайгона, 1971 год.
Финские солдаты во время советско-финской войны, 1940 год.
Николь Кидман и Том Круз на вручении премиии Оскар, 2000 год.
Очевидцы наблюдают за пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сигнал-Хилл, Калифорния, 1958 год.
Обучение бойцов спецназа НКВД
Валютчики возле магазина "Берёзка" 80-е
Советские летчики у перелетевшего в СССР югославского бомбардировщика Savoia-Marchetti SM.79
Молодой самбист (ВВП)
Вся коллекция в одном месте! Смотрите сначала или с конца.
См.также:
Редкие фотографии знаменитостей.
История одной фотографии
20 век в фотографиях агентства ВВС
Дети СССР
World Press Photo / 1975-1976
http://picturehistory.livejournal.com/19
Плюс еще из накопившегося на тему истории:
1. Образование в СССР и США. 1958 год – http://fishki.net/1215483-obrazovanie-ss
2. Мусульманские и католические каратели на Балканах – http://oper-1974.livejournal.com/675720.h
3. Агрессия Польши против Чехословакии. 1938 год – http://diletant.org/content/agressiya-po
4. Навстречу Февральской революции. История и "историки" – http://beskomm.livejournal.com/14062.htm
5. Гибель царского Петрограда. Февральская революция глазами градоначальника А.П.Балка – http://statehistory.ru/5571/Gibel-tsarsk
Источник: colonelcassad.livejournal.com