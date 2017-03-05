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Георгий Сидоров в Москве. Часть II. Закон Целостности

18:51. 5 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Чем совершенный человек отличается от красивого, и почему наука скрывает данные о Гиперборее?

Писатель-историк и путешественник Георгий Сидоров продолжает раскрывать эзотерические знания на встрече с читателями в Москве. В этой части он показывает, как работает в повседневной жизни Закон Целостности и даёт беглый обзор основ антропологии Северной Евразии. Почему в старину мудрые люди по одному взгляду на внешность человека могли понять о нём всё? Что такое “совершенный человек”?

Почему древние славяне вместе – мужчины и женщины – мылись в банях и купались обнажёнными в водоёмах? Если при деградации сознания деградирует и тело, возможен ли обратный процесс – восстановления тела при просветлении сознания? Почему крайности во всём одинаково вредны? Какой метод познания мира в наше время запрещён? Почему открытия как правило совершаются на стыке разных наук?

Почему Иосиф Сталин, не имевший высшего образования, стал одним из самых крупных и успешных правителей 20-го века? Почему российские ракеты и самолёты в несколько раз лучше американских? Почему так важна генетика русских? Что мешает чистокровному немцу понимать ход мыслей чистокровных русских? Где появилась гаплогруппа R1b и как она оказалась в Европе? Что такое “арии” – в трактовке Георгия Сидорова? Почему скифы и сарматы не могли говорить на иранском языке? Чего не рассказывает в своих книгах Анатолий Клёсов? Какие тайны хранит Русский Север? Почему современная наука скрывает данные об Атлантиде и Гиперборее?

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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