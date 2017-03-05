Принято считать, что человека от животного отличает душа. Ну, то есть, у животного её нет, души этой самой, а у человека она есть. Обязательно есть. Вот даже учёные сумели её взвесить, эту самую субстанцию и даже сфотографировать. Вот она, душа:

Богословы и люди верующие, истинно верующие. Не ради моды или забавы ради, есть ведь и такие. Да не то что есть, а полно таких. Так вот, люди воцерковленные, настоящие, утверждают, что душа бессмертна. Ну а тело естественно тленно. Что тут можно возразить? Тело конечно всего лишь тело, туловище одним словом. Вроде бы только родился, а уже хлоп, и превратился в развалину. Тут болит, там стреляет. А вот насчёт души? Так ведь пока не помрёшь, не проверишь, бессмертна она или нет. Верующий из меня не получился. Наверное нас, родившихся и выросших в СССР трудно уже переделать. Да и надо ли? Родители правда при рождении втихаря окрестили в церкви, вот и получился я "православный атеист". Не прижилась как то во мне идея, что надо терпеть, бог терпел и нам велел, щёку другую подставлять, если тебе по морде съездили. Не моё это. Душа этому противится. Или тело?

Сколько человек может обходится без воды? А без еды? Каких то несколько дней, и всё, смерть. Телу человеческому нужна пища, энергия. Иначе кранты, карачун наступит всему организму. А разве этого достаточно? Вы видели бугаёв, про которых говорят,- "а ещё он туда ест"? Туда, это в смысле в голову. Я думаю все таких видели. А бессердечных, подлых, алчных, продажных... Тоже наверное все встречали. Откуда же они берутся, злодеи такие? Может быть напитать и напоить организм свой любимый,- этого мало? Очень мало, чтобы стать и оставаться человеком?

Я убеждён, что душа есть, хоть и не верю ни в какие религии. Душа есть и тоже требует энергии. Питания и подпитки сил душевных. Иначе заболеет душа, захиреет и умрёт. Останется только то, куда ты ешь.

Помните свои влюблённости, поцелуи, свидания? А медовый месяц? Это был праздник тела? Нет. Это душа ваша пела и радовалась, потому как счастьем вы её напитали. Потому и летали как на крыльях, и усталость вас не брала, и болезни все проходили в один миг.А потом? Что случилось потом? Время иссушило душу и любовь ушла? А может это вы сами уморили голодом своё трепетное чувство? Праздник променяли на серость и унылость? Посмотрите в глаза друг другу, ведь они всё теже. Как тогда, как прежде. Просто по ним прошлись в сапогах подлость, равнодушие и обман.

А помните как первый раз взяли на руки своего родившегося ребёнка? Руки ваши боятся, тело замирает. Как бы не причинить боль, как бы чего не сломать у этой крохи. Помните как ликовала душа? Как гордилась и наслаждалась каждой складочкой этой крохотульки, сладким запахом нежной кожи и первым агуканьям, и первым смехом. Вот уж заряд, так заряд. Целая целительная бомба для вашей души. Что..., прошли годы, ребёнок вырос и гордость и восторг исчезли? Ваша душа больна. Вы как то не так её поили, кормили, лелеяли, душу вашу. Забывали наверное про ребёнка. Заботы, дом, работа, каръера. Нет времени. Нет общения. Сплошные хлопоты о теле, а про душу то и забыли. А может быть можно ещё что то исправить? Может быть ещё не поздно? Главное, чтобы душа ещё была жива. Это главное.

И близких наверное многие теряли. Все мы смертны. Такова жизнь. Как горюет и плачет душа. Как разрывается сердце от этой страшной утраты. Душа наполнилась слезами и печалью. Что..., не наполнилась? Вам безразлично? Вы просто устали и хотите быстрей оказатся дома? Тогда вы не человек, а просто ходячее туловище.

Вот ведь в чём парадокс. Никогда не обращали внимания? Чем больше прелестей цивилизации, тем больше больных и мёртвых душ. Да и чем наполнять эти бедные , истерзанные нашим телевидением и гаджетами души. Приходит выжатое от усталости тело с работы, закидывает в себя пиццы и хотдоги, сдабривает всё это кетчупом и пивом. И начинает наполнять душу:

- Криками, воплями и руганью всевозможных ток шоу.

- Зубодробительным выбиванием мозгов, ломанием рук и ног и реками крови голливудских боевиков.

- Потоками новостей одна страшней другой.

- душа наполняется целым арсеналом половых органов наших и зарубежных кривляющихся поп-звездунов.

- Дети немеют от ужаса и усиленно мочат памперсы от просмотра прямо таки "диких" мультиков. Не знаю, кто осмелился это назвать мультиками.

А в итоге? В итоге когда то самые дорогие люди, - старенькие родители в домах престарелых, ненаглядные дети в детских домах или по правильному в приютах. Любимые супруги в разводе, друзья стали врагами и душе вроде уже ничего и не надо. Умерла душа. Нет её. Осталось тело, куда мы едим. И мечтаем о чём? А мечтаем ли? Может быть просто хотим потреблять и потреблять? Всё больше и больше. Иметь, иметь и иметь. Завидовать, строить козни, предавать, убивать чтобы снова иметь, иметь и иметь. К этому мы приучили свою душу? Этим её кормим?

Какие там ядерные и бактериологические войны? Мы сами себя скоро сожрём, изведём, уничтожим. Может быть пора остановится? Пора подумать что для нас на самом деле ценно? Что приносит радость и вдохновение нашей душе? Тело, оно всегда вторично, оно всегда поддержит порывы души, если мы на самом деле этого захотим. Проверте себя, посмотрите этот ролик. Вы что нибудь чуствуете?... Ваша душа плачет? .... Или нет?