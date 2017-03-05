Душа…
13:17. 5 марта 2017 Просмотров - 113 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Принято считать, что человека от животного отличает душа. Ну, то есть, у животного её нет, души этой самой, а у человека она есть. Обязательно есть. Вот даже учёные сумели её взвесить, эту самую субстанцию и даже сфотографировать. Вот она, душа:
Богословы и люди верующие, истинно верующие. Не ради моды или забавы ради, есть ведь и такие. Да не то что есть, а полно таких. Так вот, люди воцерковленные, настоящие, утверждают, что душа бессмертна. Ну а тело естественно тленно. Что тут можно возразить? Тело конечно всего лишь тело, туловище одним словом. Вроде бы только родился, а уже хлоп, и превратился в развалину. Тут болит, там стреляет. А вот насчёт души? Так ведь пока не помрёшь, не проверишь, бессмертна она или нет. Верующий из меня не получился. Наверное нас, родившихся и выросших в СССР трудно уже переделать. Да и надо ли? Родители правда при рождении втихаря окрестили в церкви, вот и получился я "православный атеист". Не прижилась как то во мне идея, что надо терпеть, бог терпел и нам велел, щёку другую подставлять, если тебе по морде съездили. Не моё это. Душа этому противится. Или тело?
Сколько человек может обходится без воды? А без еды? Каких то несколько дней, и всё, смерть. Телу человеческому нужна пища, энергия. Иначе кранты, карачун наступит всему организму. А разве этого достаточно? Вы видели бугаёв, про которых говорят,- "а ещё он туда ест"? Туда, это в смысле в голову. Я думаю все таких видели. А бессердечных, подлых, алчных, продажных... Тоже наверное все встречали. Откуда же они берутся, злодеи такие? Может быть напитать и напоить организм свой любимый,- этого мало? Очень мало, чтобы стать и оставаться человеком?
Я убеждён, что душа есть, хоть и не верю ни в какие религии. Душа есть и тоже требует энергии. Питания и подпитки сил душевных. Иначе заболеет душа, захиреет и умрёт. Останется только то, куда ты ешь.
Помните свои влюблённости, поцелуи, свидания? А медовый месяц? Это был праздник тела? Нет. Это душа ваша пела и радовалась, потому как счастьем вы её напитали. Потому и летали как на крыльях, и усталость вас не брала, и болезни все проходили в один миг.А потом? Что случилось потом? Время иссушило душу и любовь ушла? А может это вы сами уморили голодом своё трепетное чувство? Праздник променяли на серость и унылость? Посмотрите в глаза друг другу, ведь они всё теже. Как тогда, как прежде. Просто по ним прошлись в сапогах подлость, равнодушие и обман.
А помните как первый раз взяли на руки своего родившегося ребёнка? Руки ваши боятся, тело замирает. Как бы не причинить боль, как бы чего не сломать у этой крохи. Помните как ликовала душа? Как гордилась и наслаждалась каждой складочкой этой крохотульки, сладким запахом нежной кожи и первым агуканьям, и первым смехом. Вот уж заряд, так заряд. Целая целительная бомба для вашей души. Что..., прошли годы, ребёнок вырос и гордость и восторг исчезли? Ваша душа больна. Вы как то не так её поили, кормили, лелеяли, душу вашу. Забывали наверное про ребёнка. Заботы, дом, работа, каръера. Нет времени. Нет общения. Сплошные хлопоты о теле, а про душу то и забыли. А может быть можно ещё что то исправить? Может быть ещё не поздно? Главное, чтобы душа ещё была жива. Это главное.
И близких наверное многие теряли. Все мы смертны. Такова жизнь. Как горюет и плачет душа. Как разрывается сердце от этой страшной утраты. Душа наполнилась слезами и печалью. Что..., не наполнилась? Вам безразлично? Вы просто устали и хотите быстрей оказатся дома? Тогда вы не человек, а просто ходячее туловище.
Вот ведь в чём парадокс. Никогда не обращали внимания? Чем больше прелестей цивилизации, тем больше больных и мёртвых душ. Да и чем наполнять эти бедные , истерзанные нашим телевидением и гаджетами души. Приходит выжатое от усталости тело с работы, закидывает в себя пиццы и хотдоги, сдабривает всё это кетчупом и пивом. И начинает наполнять душу:
- Криками, воплями и руганью всевозможных ток шоу.
- Зубодробительным выбиванием мозгов, ломанием рук и ног и реками крови голливудских боевиков.
- Потоками новостей одна страшней другой.
- душа наполняется целым арсеналом половых органов наших и зарубежных кривляющихся поп-звездунов.
- Дети немеют от ужаса и усиленно мочат памперсы от просмотра прямо таки "диких" мультиков. Не знаю, кто осмелился это назвать мультиками.
А в итоге? В итоге когда то самые дорогие люди, - старенькие родители в домах престарелых, ненаглядные дети в детских домах или по правильному в приютах. Любимые супруги в разводе, друзья стали врагами и душе вроде уже ничего и не надо. Умерла душа. Нет её. Осталось тело, куда мы едим. И мечтаем о чём? А мечтаем ли? Может быть просто хотим потреблять и потреблять? Всё больше и больше. Иметь, иметь и иметь. Завидовать, строить козни, предавать, убивать чтобы снова иметь, иметь и иметь. К этому мы приучили свою душу? Этим её кормим?
Какие там ядерные и бактериологические войны? Мы сами себя скоро сожрём, изведём, уничтожим. Может быть пора остановится? Пора подумать что для нас на самом деле ценно? Что приносит радость и вдохновение нашей душе? Тело, оно всегда вторично, оно всегда поддержит порывы души, если мы на самом деле этого захотим. Проверте себя, посмотрите этот ролик. Вы что нибудь чуствуете?... Ваша душа плачет? .... Или нет?
Я стараюсь питать свою душу. Иначе зачем тогда топтать землю. Переводить добро на, вы сами знаете что. Мне в этом здорово помогают книги. Не мёртвые электронные гаджеты с мерцающим экраном, а именно книги. С живым шелестом страниц, запахом типографской краски и мыслями и душой писателей. Да, да. У книг душа людей, написавших их. И автор часть своей души передаёт Вам, переливает в Вашу душу. Наполняет её. Нате, пользуйтесь. Залечивайте свои раны, радуйтесь и печальтесь моей радостью и моей печалью. И душа ваша наполняется воображением. Фантазией она наполняется. Чудом. Волшебством. Ни один фильм. ни один режиссёр, ни один артист не сможет сделать того, что сумеет сделать ваше воображение. Потому что это творит ваша душа.
Подвиг Николая Плужникова из повести "В списках не значился" для каждого будет своим, особенным, личным подвигом, а грусть боль и печаль за Егора Полушкина из повести "Не стреляйте в белых лебедей" тоже будет только вашей, личной болью. Может быть даже прольются слёзы от сочуствия и сопереживания за жизнь и судьбу адмирала Коковцева и его возлюбленной из романа "Три возраста Окини-сан" или вы будете смеятся до икоты и слёз от рассказов Михаила Зощенко. Попробуйте. Может быть как раз этого вашей душе и не хватает?
А вы замечали как похожи характеры домашних животных на своих хозяев? Смотришь на табличку "Осторожно, во дворе злая собака", а там и хозяин такой. Загрысть сможет быстрее своей собаки. Или наоборот. Какая нибудь московская сторожевая выгуливает мужичка. Мужичок такой разговорчивый, весёлый, всех обнимает, радуется чему то. И псина такая же. Если вовремя не увернёшься, залижет до болячек и дырок в одежде. Это потому, что часть своей души хозяин своему питомцу передаёт. Именно так. Либо добротой Шарика наполняет, либо Рекса злобой. Так уж душа устроена.
Я никогда не пойму охотников. Нет, не охотников-промысловиков, для которых это работа и хлеб для всей семьи. Я не понимаю охотников любителей. Слово то какое, - любитель. Любитель чего? Любитель убивать? Чем наполняется ваша душа, когда вы стреляете в стройную лань, а потом добиваете её ножом. И с трепыхающейся жертвы начинаете сдирать шкуру, пока она ещё тёплая. Кровь и похоть плещется через край вашей больной души. И крови вам хочется всё больше и больше. Сначала зайцы да олени, а потом и люди. Посмотрите на опалённый войной Донбасс. Охотники на людей съехались со всей Европы, Америки и Азии.
Когда то, давным давно. Я тогда только только пришёл с армии, друзья утащили меня на охоту. Есть такое село Сарагир в Оренбургской области. Егерь там у кого то был другом закадычным. Дали мне лыжи, маскхалат, ружьё. Собачек с собой взяли и весёлой компанией ещё затемно пошли. Середина февраля. После оттепели морозец ударил. Отстал я от всех. Какая нафик охота? Деревья и кусты кругом как стеклянные, обледенелые все, на солнце блестят, переливаются. Рукой дотронешься, звенят как хрустальные. Вот где душа то блаженствует, красотой необыкновенной любуется. А тут вдруг сообщают, что собаки косулю гонят и если мол на тебя выскочит, стрелять надо. Ружьишко я своё с плеча снял, два ствола в хрустальные кусты нацелил и вдруг увидел бегущую лань.
Да разве же можно её убить! Это всё равно что в себя выстрелить. Обложили меня потом друзья трёхэтажным матом много раз, да так мы ни с чем и вернулись. Зайчика правда на обратном пути егерь подстрелил, но я его есть так и не смог. Больше я на охоту никогда не ходил, хотя и звали.
А деревья? Могучие дубы, дремучие ели, кудрявые берёзки. Глаз они вам радуют, или вам всё равно? Приехали на поляну, бензином повоняли, поляну вытоптали, всё вокруг загадили, а деревья всего лишь дрова для вашего шашлыка. Или всё таки по другому? Лично я уже много лет уверен, что и деревья, и цветы, и былинки-травинки не только живые. Они чуствуют нас, ходячих двуногих. Чуствуют, понимают и помогают. Если конечно ты сам этого хочешь.
Даже комнатные цветы, стоит заболеть или поругаться, они сразу же болеть и вянуть начинают. Когда то, в лихие 90-е мне до того сплохело, сил не было никаких. Работы лишились, заводы позакрывались, денег нет, надежды все пропали. Кто спился, кто на иглу сел, кто в бандиты подался, кто за бугор слинял. Отовсюду шишки сыпятся. На меня, на жену, на детей. И фиг увернёшься. Потому как сплошным потоком валятся и края этому потоку нет. Ушёл я в лес и попёр куда глаза глядят, пока на поляну не вышел. Здоровенный дуб, рядом берёзка кудрявая соседствует и чуть вдалеке сосенки стройные приблудились.
Не знаю что меня к дубу этому потянуло, только обнял я его как мог, и все беды свои ему мысленно поведал. Нажаловался одним словом. И почему то легко стало. Как будто дуб тот мою боль себе забрал. И постепенно как то всё наладилось, решения верные нашлись, проблемы ушли. А мы вместе с женой на эту поляну до сих пор ходим. Помогаем зелёным чем можем, а они нам. Единственно страх один гложет. Хоть и далековата поляна, и дорог туда нет, тропки одни еле заметные, но ведь спилить могут. Для кого то это всего лишь дрова. Дубовые и берёзовые. Для бани. Бизнес.
Вот скоро уже май. Вы гуляли когда нибудь по ландышевому лесу? Когда даже листьев почти не видно, а только белый цвет, цвет, цвет. И наступить даже не знаешь куда, чтобы не помять ненароком это чудо. Когда весь лес напоён густым, пьянящим ароматом, аж голова кружится, ног не чуствуешь а душа пьёт и пьёт этот запах и напится не может. Вот только не надо рвать их да в букеты складывать. Разве может душа радоваться убитым цветам?
А как замечательно моей душе от того, что живу я у самой реки Волги. Двадцать минут по заветным тропам да оврагам и вот он, берег. У реки тоже есть душа. И отдаёт она, и наполняет свежестью и прохладой, плеском волн и накалом своего песка наши души, души человеческие. И если не убережём мы всё это, пусто станет в душах наших, как в старых пустых горшках.
Ну вот. Хотел маленькую заметку написать, а размахнулся ого го, и остановится не могу. Наверное душа моя так пожелала. Пора заканчивать.
Ну а я всем Вам, всем до единого желаю, чтобы душа Ваша живая была. И никакие беды и лихие года убить её не смогли. Никогда. Иначе конец. Всем нам. Всему человечеству.
Олег Козлов. Самара.
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Благодарю !
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Благо Дарю. С Душой написано! С меня то же охотник не получился. По той же причине. Но Душа ещё и продаётся. Не так конечно, как принято считать. Никто не приходит и цену не предлагает. Просто понемногу, по кусочкам. Там предал, там позавидовал, там обманул, смотришь и нет человека. На примере ментов очень видно. Приходит нормальный парень, смотришь через время, а это уже гад гадом и на людей смотрит как на грязь. Ещё деньги Душу вытягивают. И то же незаметно. Чем больше у человека денег, тем меньше в нём остаётся Душевной теплоты. Недаром наши ПРЕДКИ говорили: “деньги это грязь”.