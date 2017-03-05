30 законов победителей

Известный миллионер Бодо Шефер утверждает, что каждый способен изменить свою жизнь. Победители — это люди, живущие насыщенно и ярко. Они руководствуются своими собственными законами, которые указывают путь к счастью. Поэтому он собрал 30 принципов, которые помогли ему и тысячам других людей стать лучше и научиться воплощать свои мечты.Рост и любое изменение всегда начинаются с принятия решения. Человек боится покинуть безопасную территорию и столкнуться с чем-то неизведанным. Но только этот шаг дает нам возможность для роста. Ведь невозможно стремиться к своей мечте, продолжая держаться за прошлое.Чем больше мы узнаем, чем выше растем — тем свободнее становимся. Если мы перестаем расти и учиться, жизнь становится пустой и бессмысленной. Мы должны постоянно читать книги, вести дневник, посещать семинары и общаться с людьми, у которых можем чему-то научиться.Мы должны чаще задумываться над тем, что каждое мгновение нашей жизни — это бесценный подарок. Большинство из этих подарков мы оставляем без внимания, потому что заняты «более важными» делами. Не обязательно все время что-то делать. Иногда надо просто жить.В любой работе существует несколько главных задач, от которых в конечном итоге и зависит величина дохода. Именно на них вы и должны сконцентрироваться. Победители отличаются не тем, что они хорошо решают исключительно сложные задачи, а тем, что они исключительно хорошо делают простые вещи.Для того, чтобы наши обстоятельства изменились к лучшему, мы должны сначала измениться сами. Не стоит также заранее задавать себе вопрос, годимся ли мы для той или иной деятельности. Только начав выполнять ее, мы можем стать мастером. Главное — не опускать рук.В мире немало людей, которые живут и работают ниже уровня своих возможностей, потому что не научились действовать. Знание — всего лишь потенциальная сила. Многие проблемы и трудности исчезнут сами собой, как только вы возьметесь за работу. Существует единственный критерий серьезности наших намерений. Это наши действия.Все сходятся во мнении, что стресс вреден для здоровья. Но это не совсем так. Все зависит от силы стресса и от нашей способности контролировать его. Самое важное правило — мы должны полностью сосредоточиться на том, чем занимаемся в данный момент.Жизнь похожа на лестницу. Каждая из ступеней связана со своими трудностями. Не одолев их, мы не сможем подняться выше. Мы можем воспринимать их как препятствия, но можем и как упражнения перед подъемом на очередную ступень. Либо мы сдаемся, либо становимся сильнее.Лучшая учеба — это подражание. Использовать чужой опыт вместо того, чтобы доходить до всего самому, может быть полезно во многих областях жизни. Композиторы существовали и до Моцарта, и он многому у них научился. Это отнюдь не помешало ему впоследствии писать собственную гениальную музыку.Стоящий поезд не сможет сдвинуться с места и из-за маленького препятствия, а мчащийся на полном ходу не остановит даже стена. В начале любой деятельности нужно сразу же «давить на газ» до упора. Тогда никакие проблемы уже не смогут вас остановить. Ведь успех приходит автоматически во время движения.Наши мечты и цели представляют собой своего рода магнит, который притягивает всех и все, что приближает нас к их исполнению. Правда, для этого недостаточно чуть-чуть помечтать время от времени. Надо сконцентрировать все свои мысли на этой цели и не допускать ни тени сомнения в том, что она будет достигнута.Здоровье — это не только отсутствие болезней. Это также высокий тонус, энергия, качество жизни и жизнерадостность. Необходимо обращать внимание на то, что мы едим, пьем и как часто находимся в движении. Любые крайности вредны. Нам нужен уравновешенный и разумный образ жизни.Невозможно угодить всем. Ошибки будут встречаться всегда, поэтому критика неизбежна. Мы должны воспринимать ее как средство для собственного роста и обучения. Единственный способ избежать ее — ничего не делать.Возможность самого эффективного роста таится в «дополнительной» попытке, когда сил уже совершенно не осталось. В десяти процентах дополнительных усилий заключается вся разница между успехом и посредственностью. Постоянная готовность делать больше, чем от нас ожидают, должна стать нашей привычкой.Жизнь не наказывает нас, а воспитывает. Благодаря проблемам в нас рождаются самые лучшие качества. Они не дают нам попусту растрачивать свой потенциал, а заставляют проявлять активность и творчество.Не важно, работаем ли мы на себя или на кого-то. Даже если вы предприниматель, то должны выполнять любую работу так, словно вас контролирует начальник. Тот, кто не может подчиняться сам себе, будет вынужден подчиняться другим.Истинное значение высокой цели заключается в нашем развитии в процессе ее достижения. Чем она выше, тем выше нам придется вырасти, чтобы ее достичь, тем интереснее будет наш путь. Лишь требуя от жизни самого лучшего, можно самому стать лучшей личностью.Если задать себе вопрос, в чем больше всего нуждаются люди, то самым точным ответом будет, пожалуй, любовь. Она упрощает все взаимоотношения с окружающими, как ничто другое. Это мощная сила. Искренний интерес, симпатия, одобрение и поддержка способны творить чудеса.Чтобы добиться успеха, необходимо сконцентрировать всю энергию и силы на одном деле. Многим это дается с трудом, потому что их постоянно что-то отвлекает. Мы ищем отговорки для своего безделья. Мы не должны забывать, что хотим получить уважение и признание, а не сострадание.Вес нашим словам придают только наши действия, а не должность. Чтобы зажечь других, мы должны гореть сами. Если мы хотим, чтобы к нашим словам прислушивались, мы должны не только говорить, но и что-то делать.Важное правило: в течение 72 часов с момента принятия решения мы должны предпринять какое-то конкретное действие. Иначе остается лишь один шанс из ста, что мы когда-нибудь вообще сможем реализовать свой план.Мы склонны перекладывать всю вину и ответственность на других. Тем самым мы передаем им власть над нашей жизнью. Но только от нас зависит, воплотятся ли наши мечты. Если мы слишком долго не проявляем свою волю и решимость, они становятся слабее и исчезают.Для этого есть два способа. Первый — благодарность. Когда мы вспоминаем то, за что благодарны жизни, страх отступает. И второй — устремленность к цели. Ведь чем мы неподвижнее, тем сильнее нас сковывают цепи страха.У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Многие обращают внимание только на свои слабости и полагают, что именно в них кроется причина всех неудач. Хорошая новость: слабые стороны личности не имеют для успеха абсолютно никакого значения. Самый лучший розовый куст не тот, у которого меньше шипов, а тот, на котором растут самые красивые цветы. Успешными нас делают не недостатки, с которыми мы научились справляться, а имеющиеся у нас достоинства.Если вы хотите, чтобы жизнь относилась к вам по-доброму, научитесь желать добра всем окружающим и благословлять их. Прощение — это высшая форма умения отдавать и делиться. Это ключ к самой высшей степени духовного развития человека. Также мы должны прощать себе все ошибки и глупости.Основа благосостояния — мы должны тратить меньше, чем зарабатываем. Нам нужно далеко не все из того, что мы хотим. Если мы научимся обращаться с финансами, то наша жизнь поднимется на качественно новый уровень.Длительный успех не возникнет за пару дней. Ничто действительно ценное нельзя создать за пару дней, недель или месяцев. Чем большего успеха мы ожидаем, тем прочнее должен быть фундамент. Поэтому надо запастись терпением и строить свое будущее кирпичик за кирпичиком.Ничто так сильно не влияет на нашу жизнь, как люди, которые нас окружают. Мы заимствуем у них намного больше, чем можно предположить. Наш мозг накапливает все, что мы воспринимаем, в основном, подсознательно. И если мы окружим себя победителями, то и сами будем постоянно расти и развиваться.Удовлетворенность — очень опасная вещь, она порождает лень и безразличие. Человек, полностью довольный собой, перестает развиваться. У него пропадает желание работать, а прогресс останавливается. Мы должны быть благодарны за то, что имеем, но при этом всегда хотеть большего. Тогда мы сможем меняться и расти.Как отличить орла от утки? Утки крякают, а орлы действуют. Утки — пессимисты, орлы — оптимисты. Утки ищут отговорки, орлы ищут решения. Утки ждут, что их будут кормить, орлы берут ответственность на себя и добывают то, что им нужно. Жизненная установка — «крякать», а не действовать — ни к чему хорошему не приводит.А какое животное на вашем гербе?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com