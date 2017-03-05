2 гвоздики товарищу Сталину
14:50. 5 марта 2017 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Москве на Красной Площади прошла в 14-й раз уже традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".
Акция как обычно носит внеполитический характер – простые граждане, которые считают это нужным, скидываются на красные гвоздики которые возлагают на могилу Сталина у Красной Стены в день его рождения и день смерти.
В этот раз было собрано – 156 712 рублей.
Возложено – 6000 красных гвоздик.
Более полный отчет об акции будет опубликован вот тут http://stalinizator.ru/2gvozdiki-14/
Источник: colonelcassad.livejournal.com