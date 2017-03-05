Главная » История, События

2 гвоздики товарищу Сталину

14:50. 5 марта 2017 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве на Красной Площади прошла в 14-й раз уже традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".
Акция как обычно носит внеполитический характер – простые граждане, которые считают это нужным, скидываются на красные гвоздики которые возлагают на могилу Сталина у Красной Стены в день его рождения и день смерти.

В этот раз было собрано – 156 712 рублей.
Возложено – 6000 красных гвоздик.

Более полный отчет об акции будет опубликован вот тут http://stalinizator.ru/2gvozdiki-14/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, красная площадь, Москва, память, сталин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2 гвоздики товарищу Сталину
...товарища Сталина, неравнодушные люди в рамках традиционной акции "2 гвоздики для товарища Сталина..." возложили на его могилу у Кремлевской стены 5500 красных гвоздик... Днем Рождения, товарищ Сталин!Источник: colonelcassad.livejournal....
Анонс. 5 марта 2016 г. Две гвоздики для товарища Сталина - 12.
...акцию "Две гвоздики для товарища Сталина".Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая в...на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2016 года.... это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в двенадцатый раз...
Две гвоздики для товарища Сталина. Подготовка.
....Две гвоздики для товарища Сталина. Подготовка.Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая... Красной площади у могилы товарища Сталина 21.12.2016 года....это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в тринадцатый раз......
2 гвоздики для товарища Сталин - 14
... в Инстаграмме проклинает Сталина, неравнодушные товарищи продолжают акцию "2 гвоздики для товарища Сталина", которая в... сделать это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в четырнадцатый раз...
С днем рождения, товарищ Сталин
Сегодня отмечаем очередной день рождения товарища Сталина. Центральная акция прошла как ...акции "2 гвоздики для товарища Сталина" простые граждане возложили 3000 красных гвоздик на могилу....ru/more/2337253/ посвященный товарищу Сталину.Так же Рашкин и Обухов...
2 гвоздики для товарища Сталина - 05.03.2016
... рамках очередной акции "Две гвоздики для товарища Сталина" http://colonelcassad.livejournal.com/2640864...Площади на могилу Сталина было возложено 4000 красных гвоздик.http://nasedkin....в этот день почтить память Сталина цветами). Отчет от организаторов ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>