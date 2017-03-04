В Крыму замироточил бюст Николая II
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила удивительную новость – в Крыму замироточил бюст императора Николая II. Благой вестью она поделилась в эфире телеканала «Царьград ТВ».
Она рассказала, что ей позвонили из Крыма и сообщили, что бюст последнего российского императора, установленный в сквере возле часовни творит чудеса.
«Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил», – сказала она.
Счастливая Поклонская отметила, что к бюсту уже несут заболевших людей, чтобы мироточащее изваяние Николая II их излечило.
По мнению Поклонской, «государь нам помогает». Она считает, что император умер для того, что Россия стала процветающей и великой. А через бюст он, видимо, посылает сигналы своим потомкам.
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Ранее Наталья Поклонская обрушилась с критикой на снимающийся фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором речь идет о романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
По мнению Поклонской, роман придумали создатели фильма. Также она возмущена тем, что, по ее словам, роль святого Николая II играет немецкий порноактер.
Источник: nashaplaneta.su
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всё прокурора боль нет, есть ….., таким не место в управлении государством
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Интересная девушка.
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слов нет, полный пипец…..
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Слова приписывают Сталину, заявившему попам: “Если к утру не перестанет литься кровь из икон, она польётся из ваших зaдниц.” И случилось чудо:)!
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Не Сталин а Петя первый. После того, как с колоколен стали снимать колокола и переливать их на пушки.
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Думаю, всё не так просто…Интерес Поклонской к памяти Николая второго, видимо, связан с кровью по общим предкам…
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Просто не было другого кумира во время служения украм!
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Аллилуйя! Наташе надо срочно домой, в Крым. Может бюст страстотерпца и ее вылечит.
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Не хотелось бы дуру снова видеть!
Достала с этим Николашкой, а по реальным делам – 0(ноль)!!!
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У Няши крыша поехала окончательно!,..
А какой на была “прокуроршей”, если кому интересно, то в “Примечания”(сайт Севастополя)
http://primechaniya.ru/home/news/mart_2017/poklonskaya_viktor_sazhin_poezd_druzhby/
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Бред.
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Вот так обычный дождь помогает продвижению монархических идей, не удивлюсь если поклонская вскоре заявит, что это знак к возвращению монархии. А вообще мироточат деревянные изделия, но этот железный феликс…. народ за ***** держат…