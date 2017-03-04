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В Крыму замироточил бюст Николая II

10:58. 4 марта 2017 Просмотров - 331 12 коммент. Опубликовал:

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила удивительную новость – в Крыму замироточил бюст императора Николая II. Благой вестью она поделилась в эфире телеканала «Царьград ТВ».

Она рассказала, что ей позвонили из Крыма и сообщили, что бюст последнего российского императора, установленный в сквере возле часовни творит чудеса.

«Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил», – сказала она.

Счастливая Поклонская отметила, что к бюсту уже несут заболевших людей, чтобы мироточащее изваяние Николая II их излечило.

По мнению Поклонской, «государь нам помогает». Она считает, что император умер для того, что Россия стала процветающей и великой. А через бюст он, видимо, посылает сигналы своим потомкам.

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Ранее Наталья Поклонская обрушилась с критикой на снимающийся фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором речь идет о романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению Поклонской, роман придумали создатели фильма. Также она возмущена тем, что, по ее словам, роль святого Николая II играет немецкий порноактер.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: феномены и аномалии
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