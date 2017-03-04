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В белорусские учебники истории внедрят «здоровый национализм»?

20:39. 4 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://www.fondsk.ru/
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал поручение отразить в новых учебниках историю становления белорусской государственности «достоверно».

Произошло это во время знакомства с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники. Белорусского президента заинтересовал цикл научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX-XVIII веках», в которых представлен новый взгляд на формирование территорий восточнославянских государственных образований раннего периода и их центров. Новое видение истории Беларуси зиждется на исследовании Института истории Национальной академии наук РБ: оно показывает, что в середине IX века Полоцкая земля сформировалась на местной племенной основе, в то время как в Новгород и Киев племена приглашали править варягов. А во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, по мнению белорусских исследователей, полоцкие земли развивались автономно. То есть, проще говоря, белорусам собираются внушать, что государствообразование у жителей Полоцкой земли было более совершенным, чем у новгородцев и киевлян, а Белая Русь является «более настоящей», чем Русь Киевская и тем более Московская.

Пока неясно, что делать с варягом Рюриком, который княжил в Новгороде в том числе и по приглашению кривичей, с VIII века расселённых в районах Полоцка, Смоленска, Пскова. Или по новой исторической версии полоцкие кривичи и кривичи изборские – это разные нации, причём полоцкие «более белорусские», чем изборские?

Александр Лукашенко отметил, что моменты становления белорусского государства в новых школьных учебниках обязательно надо отразить. «Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду, – заявил он. – Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый».

«Лукашенко потребовалось 23 года, чтобы понять, что государственность Беларуси начинается с Полоцка!» – дружным хором запела оппозиция. Интересно, что тогда начинается со Смоленска и Пскова?

В Беларуси, судя по всему, собрались оспорить «Повесть временных лет», которая сообщает: «И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».

На фото – современный Полоцк, ХХI век

Кстати, на Полоцк претендуют сегодня и в Киеве: по украинской версии Киевская Русь вместе с Полоцком и Новгородом – оплот государственности Украины. Однако белорусы планируют взять верх, доказывая, что полоцкие кривичи правили самостоятельно, тогда как первые киевские князья были дружинниками пришлого варяга Рюрика.

Попытки «обукраинить» историю древних восточнославянских племён не привели Украину  к «здоровому национализму». Пытаясь отыскать корни особой «украинской» государственности в глубине веков, Украина теряет государственность сегодня – теряет, когда воюет с собственным народом, а не с древними булгарами, хазарами и русами, населявшими некогда территорию современного Донбасса. Не последует ли и Беларусь «украинским путём», увязая в IX веке и мучаясь в поисках ответа, кто кому кривич, а кто кому варяг?

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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