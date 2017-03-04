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Трамп запускает американскую перестройку

10:30. 4 марта 2017 Просмотров - 263 2 коммент. Опубликовал:
Мы победили фашизм, победили в холодной войне и разгромили коммунизм.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, американцы, нато, перестройка, политика, США, Трамп, финансовый
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2 коммент.»

  • 13321 4797
    Люся 4 марта 2017 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Разгромили всех и сами пришли в упадок только с внешним долгом в 20 триллионов долларов.Время США прошло.Победители займутся внутренними проблемами.

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  • 161 100
    Aндрей 4 марта 2017 в 12:47 Ссылка Пометить
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    Горбачева ему в помощь.

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