Трамп запускает американскую перестройку
10:30. 4 марта 2017 Просмотров - 263 2 коммент. Опубликовал: brahman
„Мы победили фашизм, победили в холодной войне и разгромили коммунизм.”
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Разгромили всех и сами пришли в упадок только с внешним долгом в 20 триллионов долларов.Время США прошло.Победители займутся внутренними проблемами.
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Горбачева ему в помощь.