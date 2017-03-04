Сводки от ополчения Новороссии 04 марта 2017

ВСУ за сутки выпустили по позициям Народной милиции 575 боеприпасов

Киевские каратели за минувшие сутки выпустили по позициям Народной милиции 575 боеприпасов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной. «За прошедшие сутки украинские каратели 18 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, БМП и стрелковое оружие», — добавил Марочко. «Всего по территории Республики было выпущено 575 мин и гранат», — сообщил подполковник. Он напомнил, что в результате обстрела получил ранение головы и руки мирный житель поселка Фрунзе.

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СРОЧНО: активисты блокады Донбасса заминировали мост под ЛНР

На оккупированной украинской армией части ЛНР у активистов блокады Донбасса обнаружена взрывчатка.

Об этом сообщила т.н. «полиция» бывшей Луганской области.

«Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины «МОН», гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — говорится в сообщении.

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Саперы ДНР приступили к разминированию Донецкой фильтровальной станции

Саперы МЧС ДНР приступили к разминированию подъездных дорог вблизи Донецкой фильтровальной станции. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник.

«В эти минуты саперная группа ДНР начала разминирование дороги, ведущей к ДФС. Процесс начался от района рынка «Господарь» в направлении фильтровальной станции, после чего специалисты приступят непосредственно к ее разминированию», — говорится в сообщении.

Он добавил, что процесс разминирования происходит в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей миссии ОБСЕ.

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Боевая подготовка армии ДНР

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

Кадры боевой подготовки вооруженных сил Донецкой Народной Республики.

В учениях принимали участие артиллеристы, танкисты и мотопехота. С задачей взятия высоты и ликвидации условного противника бойцы справились на отлично.

В условиях объявленного перемирия, которое, несмотря на все Минские соглашения, систематически нарушается украинскими оккупантами, защитники Донбасса проводят комплексные тренировки для оттачивания военной сноровки и сохранения полной боевой готовности. Военнослужащие ДНР хорошо понимают, что украинский агрессор может в любой момент перейти в наступление.

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ЛНР: сводка за сутки со 2 на 3 марта — карта обстрелов со стороны ВСУ

Видео от Народной милиции ЛНР.

За сутки вооруженные украинские бандформирования 18 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, применив при этом 120 и 82-мм минометы, СПГ, БМП-2 и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Смелое, Молодежное, Логвиново, Калиново, Лозовое, Желобок, Березовское, Калиновка, Первомайск и Калиново-Борщеватое.

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Ночными обстрелами ВСУ на окраинах Донецка и Горловки повреждено 11 домов

Одиннадцать частных домов повреждены в Петровском районе Донецка и поселке Зайцево на окраине Горловки в результате ночных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом ДАН сообщили главы местных администраций. «В результате обстрела ночью в Александровке по улице Сумченко, 14 — сгорел дом, улице Шевченко 16,17, Школьная, 158 — повреждение крыши и остекления. В поселке Трудовские повреждены дома по улице Карнавальная, 28 и Джамиля, 14а. По улице Шевченко начиная с 1 по 28 дом — отсутствует энергоснабжение», — сказал корр. ДАН глава Петровского района столицы Максим Жуковский. Под огонь украинских военных ночью также попал и поселок Зайцево на северной окраине Горловки. По информации и. о. главы горадминистрации Ивана Приходько, там обстрелами было повреждено пять домов. «В результате повреждения получили пять домов по улице Кондратенко, 180, 186, 227, — остекление, 225 и 229 — прямые попадания», — добавил Приходько в беседе с ДАН. Данные об обстрелах продолжают уточняться. По предварительной информации жертв среди мирного населения нет. Читайте также: 11,5 тысяч обстрелов: «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 25 февраля — 3 марта (ИНФОГРАФИКА)

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В Донецке и Горловке повреждено около 11 домов из-за обстрела ВСУ

Одиннадцать частных домов повреждены в Петровском районе Донецка и поселке Зайцево на окраине Горловки в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом пишет ДАН со ссылкой на глав местных администраций.

«В результате обстрела ночью в Александровке по улице Сумченко, 14 – сгорел дом, улице Шевченко 16,17, Школьная, 158 – повреждение крыши и остекления. В поселке Трудовские повреждены дома по улице Карнавальная, 28 и Джамиля, 14а. По улице Шевченко начиная с 1 по 28 дом – отсутствует энергоснабжение», — сказал глава Петровского района Донецка Максим Жуковский.

Под огонь украинских силовиков ночью также попал и поселок Зайцево на северной окраине Горловки. По информации и.о главы горадминистрации Ивана Приходько, там обстрелами было повреждено пять домов.

«В результате повреждения получили пять домов по улице Кондратенко, 180, 186, 227, — остекление, 225 и 229 – прямые попадания», — добавил Приходько.

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ВСУ 18 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 18 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Фрунзе, сел Сокольники, Лозовое, Логвиново, Калиновка, Калиново.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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«СПАРТА» — фильм про «Его батальон»: эксклюзивное интервью от создателя картины о Мотороле

В донецком кинотеатре «Звездочка» состоялась премьера фильма «Его батальон», посвященный памяти Арсена Павлова, легендарного «Моторолы». Корреспондент Новостного агентства «Харьков» посетил премьеру, а также смог пообщаться с создателем фильма – Максимом Фадеевым, который уже восстановился после недавнего ранения.

Фильм полностью основан на воспоминаниях бойцов батальона «Спарта», а также на документальных фронтовых съемках Максима. Следует отметить, что в фильм вошли ранее неопубликованные эпизоды из жизни батальона, съемки боев в Донецком аэропорту и не только.

«Мне удалось получить два пригласительных на премьеру фильма, и я пошел туда со своей девушкой. Для меня эти кадры достаточно привычные, потому что я сам неоднократно бывал в новом терминале и на линии фронта, общался с героями фильма, а так же с бойцами из других подразделений. А вот для нее фильм стал довольно тяжелым испытанием, потому что документальные кадры штурма – очень тяжелое зрелище», — говорит корреспондент НА «Харьков» Олег Никитин.

Тем не менее, всем, кто интересуется войной на Донбассе, рекомендуем посмотреть этот без сомнения очень сильный, фильм. Вот что рассказывает автор идеи, режиссер, оператор в одном лице – журналист NewsFront Максим Фадеев в личной беседе после фильма.

— Расскажи несколько слов о фильме, как сам его видишь и чувствуешь? Вижу, что есть кадры очень старые и есть очень свежие. Когда решил снять этот фильм?

— Дело в, том что «Мотор» был первый полевой командир, у которого я снимал. Первый бой и первое боевое крещение я прошел вместе с ним: Мотор, Кирпич, Боцман. По ходу своих съемок я очень много снимал «Спарту». Так что когда он погиб, само собой возникло желание все это объединить и посвятить ему фильм.

— Я обратил внимание, что самого героя фильма в кадре достаточно мало, почему?

— Он не очень любил, когда его снимают. «Ну что я тебе скажу? Вот их снимай» — вот как-то так. Еще такой момент: когда бои шли, то я впереди снимал, а он на девятке был. Когда приезжал – его снимал, но вот этих всех интервью, «стендапов» нет. А, например, на «девятке» — там вообще было запрещено снимать.

— Знаю, что когда планируешь съемку, задумываешь идею – видишь определенную картинку. Скажи, насколько результат соответствует задумке?

— На самом деле я всё это снимал не для этого фильма. У меня есть такой цикл – «Донбасс на линии огня», это будет трилогия, или пять фильмов… Я еще не знаю сколько получится. Все эти кадры должны были войти в тот фильм. Но когда «Мотор» погиб, я решил сделать так. Это немножко не то, это больше пропагандистское кино, для этой стороны. А я хочу сделать фильм, который будет для всех, вообще о войне — и с той стороны и с этой. Который заставит задуматься.

— Как чувствуешь себя после ранения, восстановился ли? Какие планы на ближайшее будущее?

— Восстановился на 95%. Сейчас главная задача – это «перепаковать» проект «На линии огня», сделать законченный продукт, по всем нормативам кинематографа, чтобы его на фестивали отправлять. Может быть, его и в кинопрокат России и Европы покажут. Работы очень много: надо отсматривать, отсматривать, отсматривать… А я это и так уже 1000 раз отсмотрел. Одному очень тяжело просто. Ты же и сам тоже знаешь…

— Если нужна будет помощь – обращайся!

Вот такое кино, ребята. В любом случае, фильм, на мой взгляд, представляет очень большую ценность. Каждый кадр фильма – это история. Каждый герой фильма – живой и настоящий, как он есть.

НА «Харьков»

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 03.03.2017

— В конгресс США внесли проект о предоставлении Киеву летального оружия;

— Президент Молдавии объявил о назначении нового посла в России;

— Генштаб России и НАТО провели переговоры впервые после заморозки отношений;

— ДНР снова под обстрелом ВСУ;

— ДНР объявила торговую блокаду Киеву.

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Новости ДНР: ВСУ обстреливают Донецкую фильтровальную станцию

ВСУ ведут обстрел Донецкой фильтровальной станции, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

Ранее в компании «Вода Донбасса» заявили об остановке работы Донецкой фильтровальной станции из-за непрекращающихся обстрелов. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта на Донбассе договорились провести работы по разминированию в районе станции и на прилегающих территориях. Однако разминирование не смогли начать в пятницу из-за активизации боевых действий. В ДНР заявили о полном срыве украинскими боевиками работы ОБСЕ в районе станции.

«По ДФС (Донецкой фильтровальной станции — ред.) ведется огонь, было выпущено шесть мин, четыре попали на территорию станции. Разрушения уточняются», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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