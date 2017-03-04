Опора России: незаменимый Медведев, непотопляемый Сердюков.

В четверг, 2 февраля, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал большое расследование, главными действующими лицами которого стали премьер Дмитрий Медведев и его знакомые. Материал всколыхнул рунет. Речь в нем идет о недвижимости, якобы принадлежащей Медведеву, но записанной на благотворительные фонды.

Среди упомянутых ФБК объектов — старинная усадьба в Плесе Ивановской области, «имение» в родовом селе Медведевых в Курской области, особняк XVIII века в Петербурге, виноградники на Кубани и в Италии, а также два земельных участка на черноморском побережье Краснодарского края. Имуществом Медведева, утверждает ФБК, через некоммерческие фонды управляют его «друзья, однокурсники и доверенные лица».

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова поспешила выступить с заявлением, суть которого сводится к тому, что громкое выступление Навального — предвыборный ход. «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа — бессмысленно», — подчеркнула Тимакова.

Возможно, так оно и есть, возможно, и предвыборный ход. В то же время нельзя не вспомнить, что деятельность и Медведева, и возглавляемого им правительства не первый раз попадает под огонь критики. Так, в 2013 году КПРФ выступила с инициативой об отставке кабмина.

Тогда Геннадий Зюганов и его соратники озвучили 10 ключевых причин, по которым кабинету предлагалось вынести всенародный вотум недоверия. Среди них — доведение экономики до рецессии, вступление России в ВТО на невыгодных условиях, подъем тарифов ЖКХ «до заоблачных высот», коррупция, уничтожение науки и образования, приватизация остатков госсобственности. Петицию коммунистов подписали более 100 тысяч человек.

Власть на это ожидаемо не отреагировала.

Между тем, дела в стране, несмотря на оптимистичные заявления Медведева и членов кабмина, идут все хуже. Падают реальные доходы населения, растут цены, с трудом выживает промышленный сектор, усиливается давление на малый и средний бизнес. И все это происходит на фоне вполне комфортной жизни госчиновников. Достаточно сказать, например, что зарплаты федеральных чиновников в 2016 году выросли в среднем на 4% (до 115,7 тыс. рублей), а самое высокое жалованье как раз в аппарате правительства — 228,5 тыс. рублей. Неплохо, правда?

Что любопытно. Расследование Навального по времени совпало с другим известием — о новом назначении некогда амнистированного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Он утвержден членом совета директоров «Центромашпроекта» — предприятия госкорпорации «Ростех». А ранее правительство выдвинуло скандального экс-министра в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Получается, ошибался тов. Сталин, когда утверждал, что незаменимых людей у нас нет. Очень даже есть. Как есть и непотопляемые.

Прокомментировать громкие события политической жизни мы попросили заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.

— Скандал вокруг премьера меня не удивляет: с 2013 года, когда коммунисты добивались отставки правительства, ситуация в России стала только хуже, — говорит Валерий Рашкин. — С того времени кабмин не сумел даже полностью реализовать свою антикризисную программу. Я считаю, это говорит об одном: Дмитрий Медведев явно находится не на своем месте, и его либеральная команда — тоже.

Требование отставки правительства КПРФ и сейчас не снимает. Беда в том, что нынешний кабмин загоняет Россию в тупик. Статистика показывает, что в регионах каждый месяц растут долги по невыплаченной зарплате, и каждый месяц дополнительно сокращаются рабочие места. В этой ситуации федеральный бюджет — и его доходная часть, и расходная, — съеживается как шагреневая кожа. По сути, концы с концами правительству удается сводить только за счет девальвирования рубля.

Именно поэтому я убежден: отставка правительства Медведева будет благом для всей страны.

«СП»: — Расследование Навального может послужить поводом для отставки?

— Отправить премьера в отставку может президент. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле публикацию ФБК о Медведеве «не изучали», поскольку это «уже не первый пример творчества известного осужденного гражданина». Стало быть, в Кремле претензий к Медведеву нет.

Кроме того, отправить в отставку главу правительства может Госдума, но большинство в ней принадлежит «Единой России», которую сам Медведев возглавляет. Получается, и с этого направления опасаться премьеру нечего.

Есть, правда, третий способ — уличные миллионные акции протеста. Но я пока таких миллионов не вижу, хотя работой правительства недовольны большинство россиян.

«СП»: — В расследовании Навального есть доля правды?

— Я считаю, дыма без огня не бывает. У нас крупные чиновники, имеющие доступ к формированию бюджета и распределению природных ресурсов, по факту почти бесконтрольны. Они широко практикуют «откаты» и взятки, с последующим выводом этих денег в офшоры.

Компартия, замечу, последовательно вносит в Госдуму законодательные инициативы, направленные на ужесточение борьбы с коррупцией. Так, мы шесть (!) раз предлагали ратифицировать статью 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает реальный контроль над госслужащими и их активами — но воз и ныне там.

Мы предлагали ввести для чиновников декларации расходов и доходов, а также обязательную конфискацию имущества за коррупционные преступления; ввести запрет на госслужбу, если человек привлекался к ответственности за взятку; ужесточить ответственность силовиков, «крышующих» коррупционеров. Все эти законопроекты неизменно «заворачиваются» «Единой Россией».

Крупным чиновникам в России, к сожалению, все сходит с рук. Мы видим, например, как сейчас пытаются спустить на тормозах дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Возникает ощущение, что те силы, которые его инициировали, сейчас уже не заинтересованы в том, чтобы доводить его до логического конца. Или возьмите дело экс-министра обороны Сердюкова, которое замяли, несмотря ни на что.

«СП»: — Почему Сердюков, да и тот же Медведев, остаются востребованными руководителями? Их некем заменить?

— Эти люди ощущают себя членами одной команды, держатся друг за друга. Они и незаменимые, и неприкасаемые.

Традиции, по которым живет эта команду, уходят в 1990-е. Именно тогда чиновники приучились относиться к бюджету, как к собственному карману. В результате, сегодня чиновники воруют из бюджета и берут взятки повсеместно — начиная от органов местного самоуправления, и заканчивая высшими эшелонами власти. И это главная проблема, которая мешает нормально развиваться России.