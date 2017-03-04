Опора России: незаменимый Медведев, непотопляемый Сердюков.
На премьера пала тень подозрений, но Кремль это не заметил.
В четверг, 2 февраля, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал большое расследование, главными действующими лицами которого стали премьер Дмитрий Медведев и его знакомые. Материал всколыхнул рунет. Речь в нем идет о недвижимости, якобы принадлежащей Медведеву, но записанной на благотворительные фонды.
Среди упомянутых ФБК объектов — старинная усадьба в Плесе Ивановской области, «имение» в родовом селе Медведевых в Курской области, особняк XVIII века в Петербурге, виноградники на Кубани и в Италии, а также два земельных участка на черноморском побережье Краснодарского края. Имуществом Медведева, утверждает ФБК, через некоммерческие фонды управляют его «друзья, однокурсники и доверенные лица».
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова поспешила выступить с заявлением, суть которого сводится к тому, что громкое выступление Навального — предвыборный ход. «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа — бессмысленно», — подчеркнула Тимакова.
Возможно, так оно и есть, возможно, и предвыборный ход. В то же время нельзя не вспомнить, что деятельность и Медведева, и возглавляемого им правительства не первый раз попадает под огонь критики. Так, в 2013 году КПРФ выступила с инициативой об отставке кабмина.
Тогда Геннадий Зюганов и его соратники озвучили 10 ключевых причин, по которым кабинету предлагалось вынести всенародный вотум недоверия. Среди них — доведение экономики до рецессии, вступление России в ВТО на невыгодных условиях, подъем тарифов ЖКХ «до заоблачных высот», коррупция, уничтожение науки и образования, приватизация остатков госсобственности. Петицию коммунистов подписали более 100 тысяч человек.
Власть на это ожидаемо не отреагировала.
Между тем, дела в стране, несмотря на оптимистичные заявления Медведева и членов кабмина, идут все хуже. Падают реальные доходы населения, растут цены, с трудом выживает промышленный сектор, усиливается давление на малый и средний бизнес. И все это происходит на фоне вполне комфортной жизни госчиновников. Достаточно сказать, например, что зарплаты федеральных чиновников в 2016 году выросли в среднем на 4% (до 115,7 тыс. рублей), а самое высокое жалованье как раз в аппарате правительства — 228,5 тыс. рублей. Неплохо, правда?
Что любопытно. Расследование Навального по времени совпало с другим известием — о новом назначении некогда амнистированного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Он утвержден членом совета директоров «Центромашпроекта» — предприятия госкорпорации «Ростех». А ранее правительство выдвинуло скандального экс-министра в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Получается, ошибался тов. Сталин, когда утверждал, что незаменимых людей у нас нет. Очень даже есть. Как есть и непотопляемые.
Прокомментировать громкие события политической жизни мы попросили заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.
— Скандал вокруг премьера меня не удивляет: с 2013 года, когда коммунисты добивались отставки правительства, ситуация в России стала только хуже, — говорит Валерий Рашкин. — С того времени кабмин не сумел даже полностью реализовать свою антикризисную программу. Я считаю, это говорит об одном: Дмитрий Медведев явно находится не на своем месте, и его либеральная команда — тоже.
Требование отставки правительства КПРФ и сейчас не снимает. Беда в том, что нынешний кабмин загоняет Россию в тупик. Статистика показывает, что в регионах каждый месяц растут долги по невыплаченной зарплате, и каждый месяц дополнительно сокращаются рабочие места. В этой ситуации федеральный бюджет — и его доходная часть, и расходная, — съеживается как шагреневая кожа. По сути, концы с концами правительству удается сводить только за счет девальвирования рубля.
Именно поэтому я убежден: отставка правительства Медведева будет благом для всей страны.
«СП»: — Расследование Навального может послужить поводом для отставки?
— Отправить премьера в отставку может президент. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле публикацию ФБК о Медведеве «не изучали», поскольку это «уже не первый пример творчества известного осужденного гражданина». Стало быть, в Кремле претензий к Медведеву нет.
Кроме того, отправить в отставку главу правительства может Госдума, но большинство в ней принадлежит «Единой России», которую сам Медведев возглавляет. Получается, и с этого направления опасаться премьеру нечего.
Есть, правда, третий способ — уличные миллионные акции протеста. Но я пока таких миллионов не вижу, хотя работой правительства недовольны большинство россиян.
«СП»: — В расследовании Навального есть доля правды?
— Я считаю, дыма без огня не бывает. У нас крупные чиновники, имеющие доступ к формированию бюджета и распределению природных ресурсов, по факту почти бесконтрольны. Они широко практикуют «откаты» и взятки, с последующим выводом этих денег в офшоры.
Компартия, замечу, последовательно вносит в Госдуму законодательные инициативы, направленные на ужесточение борьбы с коррупцией. Так, мы шесть (!) раз предлагали ратифицировать статью 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает реальный контроль над госслужащими и их активами — но воз и ныне там.
Мы предлагали ввести для чиновников декларации расходов и доходов, а также обязательную конфискацию имущества за коррупционные преступления; ввести запрет на госслужбу, если человек привлекался к ответственности за взятку; ужесточить ответственность силовиков, «крышующих» коррупционеров. Все эти законопроекты неизменно «заворачиваются» «Единой Россией».
Крупным чиновникам в России, к сожалению, все сходит с рук. Мы видим, например, как сейчас пытаются спустить на тормозах дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Возникает ощущение, что те силы, которые его инициировали, сейчас уже не заинтересованы в том, чтобы доводить его до логического конца. Или возьмите дело экс-министра обороны Сердюкова, которое замяли, несмотря ни на что.
«СП»: — Почему Сердюков, да и тот же Медведев, остаются востребованными руководителями? Их некем заменить?
— Эти люди ощущают себя членами одной команды, держатся друг за друга. Они и незаменимые, и неприкасаемые.
Традиции, по которым живет эта команду, уходят в 1990-е. Именно тогда чиновники приучились относиться к бюджету, как к собственному карману. В результате, сегодня чиновники воруют из бюджета и берут взятки повсеместно — начиная от органов местного самоуправления, и заканчивая высшими эшелонами власти. И это главная проблема, которая мешает нормально развиваться России.
http://svpressa.ru/society/article/167539/
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“В ОНФ предложили оппозиционеру Навальному сотрудничество в борьбе с коррупцией.”
…. “Александр Бречалов — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) — предложил Алексею Навальному сотрудничество в расследование громких антикоррупционных дел, которыми занимается возглавляемый оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).”….
http://svpressa.ru/society/news/164554/
Так кто же такой , А.Навальный ? “Оппозиционный и осуждённый персонаж” ? Агент Госдепа и представитель пятой колонны ?
Или руководитель ФБК которому предлагает сотрудничать ОНФ, личная гвардия и опора Путина ??? Хотя, может уже и ОНФ на сторону Госдепа переметнулся.
Интересно бы услышать мнения Бречалова по поводу дела Медведева…. Да и остальных фигурантов…
Кремль уже в шизоидном бреду мечется .
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Навальный по моему мнению запасной вариант системы и представитель одного из кланов каганата.
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Возможно. Но здесь речь о Медвежонке.
ОНФ к Навальному относится весьма почтительно.
Несмотря на телепропаганду для баранов.
Как в этом случае ? Бречалов от своего предложения откажется ?
Бл..ди Кремлёвские.