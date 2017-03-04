Мозг – торсионный генератор

В Германии начала 20-го века с почетом относились к эзотерическим знаниям, и поэтому Германия, из всех государств, первой получила в свое распоряжение огромный прорыв в идеях и технологиях – информация получалась, в том числе, и медиумами, находящимися в состоянии транса.

К 1922 г. построена первая модель антигравитационного летательного аппарата. Антигравитационный эффект получался с использованием конструкции из 3-х дисков. Средний диск был неподвижен, а верхний и нижний вращались в противоположные стороны. Такая система не только парила, но и изменяла вокруг себя ход времени.

Антигравитационные дискообразные летательные аппараты, созданные в фашистской Германии, имели двигатели, которые работали с торсионным полем, извлекая энергию из физического вакуума. Немецкий изобретатель Шаубергер создал бестопливный двигатель с использованием мини-смерчей. Он смог подобрать такой режим работы, что смерч не только самоподдерживался, но и вырабатывал избыточную энергию.

Принцип работы двигателя Шаубергера близок к современным кавитационным теплогенераторам, которые выпускаются серийно и, благодаря выкачиванию энергии из физического вакуума, вырабатывают энергии в 1,5 и более раз больше, чем затрачивается на двигатель.

Опыты в лабораториях показывают, что вырабатываемой кавитационными теплогенераторами энергии можно получать более 10-крат превосходящей затрачиваемой. Проводившиеся в лаборатории физико-химической гидроаэродинамики Института прикладной механики РАН на протяжении ряда лет исследования кавитационной обработки воды в вихревом генераторе привели к получению на установке "рекордного" выхода тепла по отношению к затраченной электрической энергии k=13,4.

Рафаэль Измайлович Мустафаев, директор научно-внедренческого предприятия «Ангстрем», которое выпускает кавитационные теплогенераторы "МУСТ", рассказывает, что его генераторы, во время работы, излучают благоприятные "правые" торсионные поля, благодаря чему оказывают лечебный эффект на находящихся рядом людей.



Однако, в противоположном от "правого" торсионного излучения распространяется "левое" торсионное поле, которое негативно для здоровья человека. Мало кто из покупателей знает теорию торсионных полей, да и разработчики не всегда компетентны в этих вопросах, поэтому техника, работающая с энергией физвакуума может быть чрезвычайно опасна не только для покупателей чудо-техники, но и для ничего неподозревающих мирных соседей.



А учитывая то, что торсионный луч без затухания распространяется на любые расстояния, то невезучими "соседями" могут оказаться и жители на другой стороне земли. Такому печальному положению дел способствует и свора жуликов из лжекомиссии РАН Круглякова, активно препятствующая исследованию и популяризации торсионных полей, что приводит к трагическим последствиям для обычных граждан.

И самое поразительное, во всей этой эпопее с торсионными генераторами, это то, что человеку совсем необязательно нужны какие-либо приспособления, в виде торсионных генераторов. Дело все в том, что торсионный генератор есть у каждого человека с рождения, и называется он – мозг. К таким выводам приходят многие ученые в мире, а научные исследования проведены заведующим лабораторией ОрелГТУ, кандидатом биологических наук Андреем Владимировичем Бобровым.



Механизмы явлений подсознания и сознания основаны на процессе спинового взаимодействия всех фрагментов коры головного мозга, а подсознание и сознание относятся к категории полевых явлений природы, основанных на существовании специфически структурированной материальной среды, – делаются выводы в его монографии "

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Опыты с телекинезом можно провести самостоятельно дома. Чтобы передвигать тяжелые предметы, вроде коробков спичек, нужно иметь сильные способности. Но, если облегчить задачу, то силы мысли на телекинез может хватить, наверное, у каждого человека. Для этого, необходимо свести к минимуму силы трения.

Делается это так… Берется бумажка, складывается два раза так, чтобы по центру получалось пересечение перегибов и эта бумажка ложится на острие иголки. Затем нужно напрячь свой мозг представлением о том, что бумажка вращается в нужном направлении. Чтобы исключить влияние электрических зарядов, как причину вращения, бумажку усилием воли вращают сначала в одну, а потом в другую сторону.

Вообще, возможности мозга человека, в области влияния на полевом уровне, формирования физического мира, при помощи мысли, были известны давно.

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Методика созидающей визуализации пришла на запад из философии индуизма в том виде, как она описывается в Йога-сутрах системы Патанджали, подразумевающей как один из результатов прокаливания "семян аффектов" (заблуждений) получение желаемого, при помощи объединения энергии воображения и силы воли. В восточных практиках, это – своеобразный побочный продукт самосовершенствования, на западе же, созидающая визуализация стала использоваться, как самоцель.

Вадим Зеланд в своем "Трансерфинге реальности" учит: "

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Русский управленческий консультант Михаил Кулаков в своей работе использует "Озаренное сознание", – методику, наработанную советским ВПК: "

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На эту же тему сняты фильмы "Секрет" и "Вниз по Кроличьей Норе".

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Древнее поверье говорит о существовании сглаза – дурного влияния взгляда человека. От сглаза болеют, случаются несчастья. Особенно опасаются сглаза на свадьбах и во время родов, поэтому, невесту наряжают в фату, или закрывают молодожёнов рыбачьей сетью, роженицу скрывают, не рекомендуется показывать новорожденного ребенка посторонним, пока ему не исполнится 1 год.



Наименования сглаза у разных народов: malocchio (итал), entsehen (нем), jinx (англ). В немецких сагах человек с густыми сросшимися бровями убивает взглядом своего врага: демон вылетает из его бровей в виде бабочки и причиняет смерть.

Колдуны предлагают различные услуги: приворот, отворот, порча…

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В 1991 году в Киеве Мариной Цвигун и бывшим инженером НИИ кибернетики Юрием Кривоноговым была основана религиозная организация ЮСМАЛОС, широко известная, как "Белое братство". Кривоногов владел биоэнергетикой и гипнозом, способен достаточно быстро нейтрализовать и подчинить волю человека. Люди активно психологически обрабатывались, завлекались в организацию, с помощью методов активного психического воздействия организаторы добивались от своих адептов неистового фанатизма.



"Белое братство" стало стремительно разрастаться, довольно скоро покинуло пределы Украины, и распространилась по территории России и Беларуси. Испугавшись такого успеха, кто-то из конкурентов организовал уничтожение этого движения. Через СМИ широко раструбили информацию о деструктивном характере организации, припечатав ярлыком "секта", обвинили в подготовке к самосожжению, сфомировав причину для силовых действий против членов ЮСМАЛОС, Цвигун и Кривоногова.

Кандидат технических наук Юрий Кривоногов по образованию – инженер-кибернетик, в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском Институте радиоэлектроники (по теме, связанной с системами оперативного диспетчерского управления), работал в Институте клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске.



С 1980г. Кривоногов проводил разработки психотронных методов воздействия на людей, по спецзаказу Николаевского центра психотроники КГБ (лаборатория при УКГБ УССР по Николаевской области), где разрабатывали методы противодействия разработкам ЦРУ по контролю над разумом. [КН] Методика глубокого зомбирования личности создана Кривоноговым в 1983 году.

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В 2005 году в Одессе судили колдунью Диану Семенуху. Диану обвиняли а том, что она приглашала к себе в дом беспризорных детей и брала у них кровь для своих колдовских обрядов. Эта информация широко распространялась в прессе.



Следствие длилось несколько месяцев – подростки-свидетели по делу отказались от своих показаний, которые у них силой добывали сотрудники милиции. Накануне слушания в суде, неожиданно скончался 29-летний судья, которому поручили рассмотрение данного дела. Судья, – Алексей Синегубов, был молодой и абсолютно здоровый человек, никогда не жаловался на здоровье.



И вдруг – он умер от некроза поджелудочной. Медики утверждают, что такие случаи чрезвычайно редки. К версии о том, что в гибели судьи виновата Диана Семенуха, склоняются и родители покойного судьи. В 6-й серии украинской телепередачи "Битва экстрасенсов" (6-й выпуск), говорится также, что в семьях правоохранителей, причастных к расследованию данного дела, болели и умирали родные, с ними случались аварии и другие несчастья.



Черный маг Аманар (Андрей Балабан), семинары которого посещала Семенуха, рассказывает: "

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Haunebu-II, созданный в фашистской ГерманииВиктор Шаубергер с моделью его домашней электростанции – "Trout Turbine" (1955)Двигатель ШаубергераЛаборатория физико-химической гидроаэродинамики Института прикладной механики РАНКаждое живое существо своими непосредственными мыслями и действиями создает слой своего мира. … и жизнь развивается в зависимости и от того, как человек относится к себе и окружающей действительности. В реальность воплощается тот сектор пространства вариантов, сценарий и декораций которого соответствуют направлению и характеру мыслей человекаМногократно многовариантно представь то, что намерен делатьВрач опровергает дезинформацию СМИ о продолжительной голодовке членов братстваНикто не хотел заниматься ее делом. Начались смерти официальных лицДиана Семенуха в СИЗО