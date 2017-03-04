Кредит 0-0-24 или как знатно пригорело

От автора: Хочу рассказать душещипательную историю о веселых кредитах 0-0-24. Дома почти закончился ремонт, все поменяно, денег в обрез. Приехали в магазин забрать вытяжку для кухни (получилась бесплатно по программе бонусов за предыдущие покупки). Ждем пока вынесут, ходим смотрим технику всякую, и тут наш (с женой) взгляд приковывает стиральная машинка.Раньше мы жили в очень маленькой жилплощади и стиральная машина была очень узкая. Сама по себе стирала хорошо, но во время отжима могла нафигачить кругов 20 по ванной комнате. Даже сидя на ней (а во мне 103кг) эта невероятно могучая вещь подпрыгивала. И тут акция – хорошая стиралка (на 8кг) за 25 рубликов.Денег свободных нет, предлагают кредит 0-0-24. Рассчитываю за 2 месяца закрою, переплата должна быть копеечная, почему бы и нет? Садимся оформлять, кредит сразу одобряют и вот тут начинается цирк. Далее девушка (менеджер по кредитам или как там ее) – Д, и собственно я:Д- Вот подпишите здесь и здесь.Я – А почитать договор?Д – А зачем? Я вам все рассказала.Я – Так дело не пойдет, давайте договор.Дает договор, у меня уходит минут пять все прочитать. Уже я согласен на кредитную карточку, уже на меня открыт расчетный счет за который я буду поверх этого платить, уже подключены интернет банк за 100 рублей в месяц и подключены смс уведомления за 50 рублей в месяц. А теперь считаем: 2 года = 24 месяца, 150*24 3600 (не смертельно, но неприятно), менеджер про это не сказала ни слова.Я – Вырубайте всю эту фигню.Д- Я не могу, это вы потом по заявлению в офисе. Это очень удобно и нужно, вы будете знать когда платить и остаток по кредиту и т.д.Я – Сколько платить и когда я знаю, а остаток для досрочного можно по телефону узнать, тем более за 3600. Я не против этих услуг, если я знаю что они мне подключаются, а не по умолчанию я должен что то сверх договора.Пишу напротив этих строчек – Не согласен и подпись, так как данные строчки не являются обязательными для заключения договора. Еще кредитку хотела повесить без моего ведома (взбесило сильно). На пикабу недавно был пост, как человек из одного мобильно оператора, оформлял кредитку (бонус к обычному кредитному договору) на человека и пользовался ей сам. Пока не перестал платить, человек и не знал что является должен банку по кредитке, которую он в глаза не видел. Мне такого счастья не нужно.Я – Распечатайте пожалуйста график платежей.Д – Я же вам все рассказала, у меня база не выводит.Я – Ну пока не ознакомлюсь ничего подписывать не буду.Две минуты манипуляций. Выезжает из принтера график платежей. Начинаю смотреть и офигиваю: первая строчка сумма платежа, вторая процент за использование, третья страховка, так стоп какая страховка?Я – девушка что за 300 (по факту 289.98 или что-то около того) рублей в месяц поверх основных процентов?Д – Это страховка, если вы не выплатите кредит, банку возместят по страховке, это очень выгодно для вас, если вы не сможете работать и т.п.Я – А я вас просил себя страховать?Д – Это обязательное условие, без него кредит не дадут.Я – Сколько нужно переплатить по страховке?Д – Всего 300 рублей в месяц.Я – За 2 года это 7 тысяч.Д – Всего 300 рублей в месяц, это очень выгодно, такая небольшая сумма страхует вас на случай потери работы.Я – Вы либо меня не слышите, либо не хотите слышать. Ладно, я собираюсь закрыть его через пару месяцев, сколько нужно будет переплатить по страховке?Д – Всего 600 рублей за использование страховки 2х месяцев.Думаю, ладно, их там заставляют эти страховки оформлять, премий лишают. 600 рублей ещё можно выплатить, что бы лишний раз никуда не кататься. Плюс (по рассказам знакомой) они делают очень просто: в программе есть галочка после которой вам в кредите откажут (доступна людям оформляющим кредит). Предназначена она, если к вам пришел пьяный или наркоман, что бы не нагнетать обстановку, вы все вбиваете и ставите галочку, а потом разводите ручками и говорите, ой извините, вам банк почему то не дал кредит. По факту используется в другом ключе. Мол страховку не оформишь, свободен, все равно откажут.Я – Распечатайте пожалуйста договор страхования.Д – Это вам в страховую надо ехать и они вам все там дадут.Я – Девушка, вы сейчас на меня оформляете страховку ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Давайте договорПока она копается в компе, продолжаю изучать график платежей. Напомню: 1 столбец – выплата самого долга (1000 с копейками), второй – процент за пользование кредитом, третий страховка, четвертый – общий остаток долга. В первой строчке, общий долг, после первого платежа составляет 24 000. Во второй строчке, после уплаты второго платежа (в размере 1500 с процентами страховками) общая сумма долга составляет 32 000. Так стоп. Какие НАХ 32 000.Я – Девушка, это что?Д- Ой, хи-хи-хи, это ошибка, не обращайте внимание, наверное база глючит.Я – Девушка давайте договор страхования, меня терзают смутные сомнения.Открываю договор и читаю, страховка начинает работать со второго месяца пользования кредитом и составляет 7 000 (по факту было что-то вроде 6983,97) и выплатить я его обязан вне зависимости сколько пользуюсь кредитом.Я – Девушка, вот тут черным по белому написано что я должен буду выплатить 7 000 даже если пользуюсь кредитом всего пару месяцев, вы мне только что говорили что это не так.Д – Это стандартный договор, вы можете позвонить и на горячую линию и в банк и они вам подтвердят мои слова.Я – Девушка, вот я вам сейчас поверю, потом приду и скажу какого? А вы мне ответите, вы же сами договор подписывали, надо было читать. Короче пишите отказ от кредита я через пару месяцев наберу и приду за нал куплю.Д –Как? Вам же одобрили кредит, вы хотите отказаться?Я – Да, делайте отказ, мне переплачивать почти 50% стоимости покупки совершенно не улыбается.Подытожим: 25 000 кредит, 7 000 страховка 1000 расчетный счет + проценты за пользование кредитом. Покупая вещь за 25 тысяч в кредит вы через 2 месяца отдадите примерно 33-34. Переплатить нужно будет примерно 8 000 за 2 месяца пользования кредитом. Неплохо да? 192 процента годовых выходит при пользовании кредитом 2 месяца. Я понимаю, что по самому кредиту процентная ставка маленькая, и магазин предоставляет скидку на размер процентов, по факту вы реально покупаете вещь по ее цене, с учетом выплаты процентов по кредиту. Но кредиты берут обычные люди и смотрят они по факту. Вот я взял столько, вот отдал столько. Все что я отдал сверху – переплатил по кредиту. Может они ещё возьмут радио уведомления за 100 рублей в месяц подключат или ещё какую штуку по изъятию честно заработанного бабла у работяг придумают. Знатно у меня пригорело и отходил я пол дня. Жена сказала, что если бы меня рядом не было, подписала бы особо не вчитываясь. Все дело в подсознании, берет кредит на пару месяцев, чего мы там переплатим? А вот что. Если жизнь заставляет брать кредит, читайте документы перед подписанием, любые и как можно внимательнее. Там не импровизируют, написано четко и понятно.Действие происходило в городе-герое Тула. В ТЦ (дабы не сочли за рекламу: название – самая известная штука для чая из Тулы=) Банк Очень Терпеливый Плут. Жалобу на banki кидать бессмысленно, они же меня не обманули, в документах все было прописано, а слова девочки менеджера, это просто слова, их доказать нужно. Все происходило со мной, тег моё. Спасибо за внимание, и нафиг эти кредиты.

Источник: nashaplaneta.su