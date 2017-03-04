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Готовность к залпу!

08:59. 4 марта 2017 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал:

фото из открытых источников

По данным ВКС России, у воздушных границ Крыма увеличилось количество полетов разведывательных аппаратов-беспилотников и самолетов-разведчиков НАТО.

Представитель ведомства отметил, что на перехват приближающихся к границам России самолетов-разведчиков и управляемых дронов в воздух с авиабазы “Бельбек” поднимаются истребители Су-30 СМ и Су-27 СМ.

По его словам, “участившиеся за последние 10 дней вылеты истребителей-перехватчиков с авиабазы вызваны активизацией полетов беспилотных летательных аппаратов НАТО у воздушных границ Крыма. Дежурная смена перехватчиков постоянно находится в полной готовности, а пилоты заступают на дежурство в компенсирующих скафандрах”.

Он также добавил, что технологии “стелс” дронов-разведчиков НАТО не являются препятствием для российских радаров, распознают их присутствие и передают самолетам-перехватчикам точное целеуказание.

Обычно при перехвате возможного нарушителя российский истребитель приближается к нему, демонстрирует находящееся на своих подвесках ракетное вооружение и готовность к его применению.

Обычно этого достаточно, чтобы самолеты НАТО изменили маршрут своего полета в сторону от воздушных границ России.

Впрочем, участившиеся полеты как разведывательных дронов, так и самолетов разведчиков НАТО и США никого давно не удивляют.

До сих пор страны блока НАТО не могут смириться с результатами народного референдума, прошедшего в Крыму 16 марта 2014 года, на котором 96,7% жителей Крыма проголосовало за воссоединение с Россией, и считают Крым частью Украины.

Напомним, в начале февраля американский беспилотник RQ-4A Global Hawk 10 часов летал вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР. По данным западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации, разведчик обнаружили на высоте 15,5 тыс. метров.

Эксперты отмечают, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией республик, а также пограничными областями России. Поэтому эти полеты нужно держать под постоянным контролем.

Добавим, что в 2016 году представители Минобороны России сообщили, что у самых рубежей Крыма был замечены и перехвачены патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon.

По нему, по словам военных, “отработало ПВО” – не сбивая, конечно, но “подсветив” его радарами и осуществляя боевое наведение на цель. Также из Крыма поднялись перехватчики, после чего очередной наглый разведчик развернулся и улетел “к юго-западу от побережья Крыма”.

“Целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обстановки, определения координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионов страны”, – рассказывал ранее военный эксперт Александр Дробышевский.

“Фактически все границы России пытаются подвергнуть тотальному контролю – подобной активности не наблюдалось даже во времена «холодной войны». Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены – места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок”,- добавляют специалисты.

“Уничтожить «любопытные» RC-135, в случае нарушения воздушного пространства России, было лишь делом техники. Повторить «подвиг Пауэрса» американские пилоты не рискуют”,- отмечала пресса.

В разведке Минобороны США сообщили, что Москва не должна возмущаться из-за постоянных полетов самолетов-разведчиков у границ России, особенно – над Черным морем.

По словам РУМО, теперь Россия должна “привыкать” к контролю и воспринимать его “нормой”. При этом Пентагону, естественно, позволено негодовать из-за подлета российской авиации к границам США и требовать прекратить полеты стратегических бомбардировщиков и “русских АВАКСов”.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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