Глобальный обман современной медицины

Современная медицина со всеми ее медикаментами, сверхультросовременными приборами, лазерами и компьютерами и многочисленной армией ученых докторов, практически не решает главную проблему людей – избавление от болезней. Почему болезни прогрессируют быстрее медицины, кому выгодно то, что растет количество медикаментов и количество болезней? Давайте разбираться вместе.

Личный опыт одного врача: Почему я ушла из медицины

Я – врач, хирург. Больше 20-ти лет в медицине. Если коротко, штрихами, то большая часть жизни – это благополучный, можно сказать, стандартный ход событий. «Среднестатистическая» семья: отец – военный, мама – врач. Школа, медаль, мед.институт, красный диплом, 3 года работы по распределению в «глубинке» в маленькой районной больничке и по специальности и по затыканию дыр в штатном расписании.

Пришлось побывать и терапевтом, и невропатологом-психиатром, врачом по переливанию крови, и офтальмологию налаживать, и дежурить по ночам за всех специалистов. Было нелегко, но очень интересно. Вспоминаю я эти три года с удовольствием.

Потом работа во всемирно известном научно-исследовательском институте и реализация мечты – хирургия, микрохирургия. Защита кандидатской диссертации. Много интересной работы, уникальные операции. Замечательные люди рядом – учителя, коллеги, больные. Своим новым больным при знакомстве всегда говорила: « Нас сейчас трое – вы, я и болезнь. С кем будете? Если со мной, тогда нас будет двое заодно, и справиться с болезнью будет легче». В общем, любила я свою работу, считала своим призванием. Никогда не жалела о своем выборе. И не представляла себе жизни без хирургии.

А несколько лет назад я оставила свою любимую и успешную хирургию, незаконченную докторскую и недоумевающих коллег. Ушла сознательно, спокойно, без сожаления. Мне не стыдно за прожитую жизнь, но у меня началась новая. Моя любимая мама, мой друг и советчик, наблюдая за переменами во мне, в моей жизни, еще не понимая происходящего, сказала: «У меня такое впечатление, что к этому ты шла всю жизнь». Да, теперь я твердо знаю, что это именно так.

Что так кардинально развернуло мою жизнь?

Дело в том, что мой немалый опыт, склад ума и простая наблюдательность уже давно заставили меня сделать несколько неутешительных выводов касательно моей профессии.”

1. Медицина вынуждает постоянно нарушать главную заповедь медика – не вреди («non nocere»)! Где выход?

2. Вся история заболеваний и врачевания человека имеет огорчительно постоянный вектор (характер): несмотря на все новые достижения медицинской науки, нерешенных вопросов становится все больше, страдающих людей все больше, здоровых новорожденных все меньше, возвращаются давно забытые «побежденные» болезни, возникают совершенно новые. Я бы сказала, какой-то бесконечно-безрадостный вектор. Почему? Когда и чем закончится?

3. Вся медицина построена на несовершенных методах диагностики. Нет ни одного 100% достоверного. И на таких «плавающих» данных медику приходится делать заключения, давать рекомендации, принимать ответственные решения. Имею право?

4. Фармацевтический бизнес с лавиной новых лекарств сам постоянно приводит к новым проблемам в лечении, вызывая несовместимость препаратов, побочные действия и осложнения уже от этих препаратов. Есть альтернатива?

5. Каждый медик сталкивается: то с «чудесами» выздоровления, когда заведомо обреченный больной «вдруг» выздоравливает, то с «фатальными» случаями, когда благополучный ход лечения «вдруг» приобретает неуправляемый катастрофический характер. Где объяснения всем этим «вдруг»? Как этому противостоять?

6. Нерешенным остается главный вопрос лечения – причина болезни. Микробы, вирусы, гены, атеросклероз…почему то поражают одних и “не трогают” других. Иммунитет, стресс, экология, возраст и наследственность – вот те “универсальные”, на все случаи жизни, объяснения, которые для врача порой как палочка-выручалочка. Но тогда почему, например, при эпидемии гриппа может заболеть крепкий, с нормальным иммунитетом, а хлипкий, с пониженным – здоров. Почему при равных данных, у одного – инфаркт за инфарктом (опухоль, диабет), а у другого – ничего. Почему у мальчишки, который спасает тонущего во льду малыша, потом нет ни бронхита, ни пневмонии, а закаленная спортсменка-байдарочница, упавшая на тренировке в холодную воду, умирает «от переохлаждения». Почему так часто безрезультатны все усилия современной медицины в борьбе с бесплодием? А вот молодая женщина после нескольких выкидышей, для того, чтобы родить, пролежала в больнице всю беременность. А следующую беременность совершенно благополучно провела в бегах и заботах о первенце. И второго ребенка родила, «не заметив». Почему у здоровых супругов малыш –инвалид. Или вообще нет своих детей. А у “дамы” с вредными привычками, с проблемами со здоровьем, не имеющей ни семьи, ни благоустроенного жилья, ни желания воспитывать многочисленное потомство, – ребенок за ребенком. Сколько безответных «почему».

7. Узкая специализация – и необходимость и беда медицины. Понятное стремление углубить знания в определенной области имеет свою обратную сторону – потерю общей “картины” болезни. И классный узкий специалист, образно говоря, “хирург большого пальца левой ноги” уже просто физически не может видеть (помнить, знать) других проблем со здоровьем своего пациента. А ведь в организме все взаимосвязано.

8. “Зона интересов” медицины ограничена и не охватывает всех проблем со здоровьем. Не попадают, к примеру, в область влияния медицины такие веками существующие проблемы, как сглаз или порча (как говорят эзотерики и экстрасенсы – энергетическое внедрение). Хочет это признавать медицина или нет, а с такой напастью справляются совсем другие “структуры”. А честные врачи, не найдя ни малейших отклонений у молодого здорового, но “чахнущего” человека, признаются, что только Бог знает, в чем причина и чего ждать дальше. И все чаще отправляют больного к “бабкам” или священнику.

И что уж совсем не укладывалось в моей голове, так это новое “объяснение” причины участившихся случаев неожиданной смерти людей (детей), смерти на фоне благополучного состояния. “Синдром внезапной (детской) смерти” – так теперь выглядит признание медиков в своей беспомощности. Проще говоря, врачи пишут, что человек вдруг умер непонятно отчего. Вот это называется – приехали.

9. Прививки – полномасштабный позор медицины, поставленный в ряде стран, в том числе и у нас, на государственный уровень. Активное и безосновательное вмешательство в природу человека, ребенка, с тяжкими последствиями. Кто ответит?

10. Каждый медик не единожды в жизни вынужден говорить: «мы бессильны». И не имеет значения, говорит ли он это безнадежному больному, родителям больного ребенка или себе самому, при этом поддерживая в человеке иллюзию помощи, чтобы не убить надежду. Ложь во спасение? И как смотреть в глаза этому человеку или родителям такого ребенка?

11. Мне, офтальмологу, давно хотелось понять, что значит “добрые” или “злые” глаза. По каким признакам их определять? И чем отличается “душевный” человек, с которым так комфортно общаться, от “бездушного”, контактов с которым избегаешь всеми силами? Как реагировать на такие высказывания больных, как: “на Душе стало легче”, “камень упал с Души”? Или “на Душе кошки скребут”, “тяжело на Душе”…? И что значит “душевнобольной”? Что такое – Душа? Где находится? Почему в медицинском институте о ней ни слова, если человеческая жизнь так с ней связана?

А тут еще высказывание уважаемого мной академика Н.Амосова: “… Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит много болезней, но она не может сделать человека здоровым…” После прочитала у Л. Толстого: “забота о своем теле не имеет конца и … люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной” (!!!)

Не имея ответов на эти вопросы и не видя альтернативы, я отодвинула эти проблемы «на потом». Как Скарлет О’Хара в романе «Унесенные ветром» (я подумаю об этом завтра)

Правда, попыталась рекомендовать в некоторых случаях «нетрадиционную» медицину, но отступилась, убедившись, что и там возможности ограничены и п.10– не исключение. Да еще и шарлатанов – тьма!

Мне всегда и во всем хотелось понимания, тем более в своей профессии. Не признаю бездумное, тупое следование «нормам».

Разложить все по «полочкам», а потом действовать. Это по мне.

Еще всегда хотелось возможности помогать всем, кто просит о помощи.

Еще – взаимопонимания и добра в отношениях между людьми.

А еще – опоры, такой, что бы никогда и ничего не страшно.

Удивительное дело, я нашла все это: и понимание, и опору, и возможности, и людей, которые заодно. Наверное, по принципу «кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет».

Сейчас я знаю, как реально помочь справиться с любой болезнью, ограничений по диагнозу нет. И для этого не нужно делать больно, травить наркозом, лекарствами, лишать радости жизни запретами свежего воздуха и солнца или жесткими диетами.

Правда же ради таких возможностей стоило встряхнуть свою жизнь, найти в себе силы для кардинальных перемен. И уход с работы, с престижного места – не жертва. И не предательство своих больных. Напротив. Теперь у меня есть несопоставимо больше возможностей для помощи.

Да, для этого пришлось переставить с головы на ноги многое, чему, не задумываясь, следовала долгие годы. Для этого пришлось честно посмотреть на всю свою прошедшую жизнь. Пришлось разобраться с приоритетами. Сформировать заново свою жизненную позицию. И стараться прочно на ней стоять.

Конечно, мне помогли. Я – не одиночка, со мной друзья-единомышленники, люди, стоящие на тех же позициях. И теперь в моем лексиконе нет слов «вдруг», «повезло», «почему», «удивительное совпадение», «ужасная несправедливость», «за что»…Потому, что все в нашей жизни закономерно. И случайностей нет. Все имеет свою причину. И найти ее можно всегда. Найти и устранить. И причину и следствие. И что еще важнее, предупредить.

Изменилось понимание причин болезней. Изменились возможности помощи.

Я поняла, что медицина старается устранять не причины, а следствия болезней.

Вот когда мои взгляды на болезни, их причины, на возможности помощи вошли в противоречие с таковыми в медицине, я ушла из нее. Жить по двойным стандартам я не хочу и не буду.

Ольга Гусева

Отношение к медикаментам и лекарствам

О лекарствах. Что это такое? – Химические вещества, действующие на биохимические процессы тела. Казалось бы, чего же ещё нужно для здоровья?

Но!…

Чтобы понять ограниченность действия лекарств, нужно ответить на вопрос «на каком уровне они действуют?». А потом вспомнить, откуда берутся болезни – где находятся их причины.

Место действия любых медикаментов – тело человека, наша материальная оболочка. А причина любого заболевания находится на тонком уровне – уровне души, уровне духа. Его ни увидеть нельзя, ни руками потрогать. Достичь этого тончайшего духовного уровня лекарства не могут по определению. Как никогда не смогут достичь причинного уровня ни физио-, ни фитотерапия, ни акупунктура, ни гомеопатия, ни биоэнергетика, ни любые иные физические воздействия извне.

Действие лекарств направлено на устранение симптомов заболевания, и во многих случаях они действительно неплохо с этим справляются. Но – повторюсь! – они не устраняют причину заболевания, поэтому она продолжает действовать. В этом случае в любой момент болезнь готова вернуться, или же на ее место приходит новое заболевание, которое может быть более жестоким и длительным, чем предыдущее.

Устраняя проявления болезни, лекарства только мешают найти настоящую причину болезни и осознать ее. Лекарства мешают нам учиться правильно жить, правильно выбирать и поступать. Вместо того, чтобы понять, какой наш поступок вызвал болезнь, и больше никогда не повторять его, мы глотаем таблетку, устраняем симптом и больше ни о чем не заботимся. А спустя время снова становимся на те же грабли – снова грешим и снова расплачиваемся болезнями за это. И так дальше, дальше, дальше…

И так будет происходить до тех пор, пока не будет найдена и осознана настоящая причина болезни – мысль или поступок, который привел к ней, и то, что породило их – внутренний порок. Если мы найдем и осознаем настоящую причину, таблетки нам уже не понадобятся. Потому что, если у нас хватило сил найти ее, то хватит сил и справляться с болезнями без таблеток.

Совмещение двух подходов: сначала – осознать причину болезни и обратиться с просьбой о прощении к Богу, а потом – продолжать прием лекарств для устранения проявлений заболевания – жизнь по двойным стандартам. Здесь придется выбирать – либо жить по Законам Творца, либо довериться лекарствам и больницам. Совмещение будет лукавством.

Не Бог создавал медикаменты – это искусственно синтезированные вещества, которым чужда многогранная гармония естественного мире. Медикаменты несут в себе информацию чужеродную живому организму. И, по сути, механизмы их действия на организм люди до конца так и не поняли. Не удивительно, что у всех лекарственных препаратов так много побочных действий. В этом может удостовериться каждый, кто заглянет в аннотацию практически к любому медикаменту. Болезни, вызванные медикаментами, медики назвают лекарственными.

Если с помощью лекарств и удается подлечить одно заболевание, они порождают целый букет новых, с которыми опять же нужно бороться. Так образуется порочный круг, разорвать который можно только нелекарственным путем.

С другой стороны, синтетические препараты, вмешиваясь во внутреннюю естественную гармонию организма, нарушают его нормальную работу и приводят в состояние дисгармонии с окружающим Миром. Так возникают препятствия для исцеления.

Природные препараты организму не вредят, и даже помогают. Но главную задачу – устранение причины болезни – также не решают. Эти средства можно использовать вспомогательно (например, много-много чая с малиной или липой во время простуды), в определенной степени они могут ускорить восстановление, но считать их главными средствами – значит не понять основного – не лекарства исцеляют, а жизнь по Законам Мира – по Законам Творца, поняв которые и следуя им можно вообще жить без болезней.

Можно тысячу раз верить в чудодейственные медикаменты и снадобья, в их «волшебную исцеляющую силу», иногда вера в выздоровление – но не лекарства! – творит чудеса.

Экстренные состояния

Что делать, если у человека открытый перелом, остановка сердца или какой-то другой катаклизм? Понятно, что над причинами надо было думать раньше. Но если это уже случилось, что делать? Конечно же, останавливать кровотечение, делать искусственное дыхание, вправлять кость, накладывать гипс и все остальное, что положено в этой ситуации. Экстренная помощь не отменяется.

В таких случаях или вызывают скорую помощь, или сами едут в травмпункт. Но обращение к медикам в такой ситуации не отменяет необходимости понять, ПОЧЕМУ произошел перелом. Важно понять, что в решении любой проблемы (будь то аллергия или ДЦП) огромную роль в успехе имеет вера пациента (или его мамы) и четко сформированная система координат, которые позволят принимать правильные решения и идти относительно гладко. Если это есть, то можно справиться без врача в абсолютно любой ситуации. Если нет, то можно умереть от гриппа. Если человек уверен, что рак вылечить без химиотерапии нельзя, то этот человек его и не вылечит, и ему этот путь не предлагается – он просто не сможет им идти.

Если в человеке проснется понимание, то выпить таблетку он уже не сможет, даже если случилось что-то страшное, потому что страшнее, чем загнать болезнь внутрь себя для этого человека ничего нет.

“Если бы биологи и врачи имели представление хотя бы об открытиях в области квантовой физики, они бы иначе смотрели на болезни и здоровье человека. Но их учили и продолжают учить видеть в человеческом теле машину, функционирующую в соответствии с ньютоновскими принципами. Вот почему они, исследуя в мельчайших подробностях механизмы этой машины, к числу которых относятся гормоны, цитокины, факторы роста, опухолевые суппрессоры и т. д., продолжают игнорировать роль энергии в процессах жизнедеятельности.

Биологи традиционного толка полагают, что механику наших физических тел можно постичь, изучая химические «кирпичики», из которых построены клетки. С их точки зрения, биохимические реакции, которые лежат в основе процессов жизнедеятельности, подобны фордовскому сборочному конвейеру: некое конкретное вещество запускает реакцию, вслед за которой происходит другая реакция с участием другого вещества и т. д. Эта линейная модель от А к В, затем к С, D и Е предполагает, что, если в организме возникает сбой, проявляющийся в виде симптомов болезни, его нужно искать на том или ином участке вышеописанного химического конвейера. Отсюда следует вывод: чтобы устранить «неполадку» и восстановить здоровье, достаточно произвести функциональную замену дефектной «детали», например, с помощью таблеток или специально сконструированных генов. С квантово-механической точки зрения, Вселенная это совокупность взаимозависимых энергетических полей, взаимодействия которых переплетаются в замысловатую паутину. Иными словами, в нашей Вселенной процессы не линейны, а взаимосвязаны и целостны. Клеточные составляющие организмов задействованы в сложнейшей сети перекрестного обмена данными, прямых и обратных связей. Это означает, что нарушения в организме могут возникать из-за сбоев в любом звене информационной сети. Поэтому регулирование столь сложной интерактивной системы требует гораздо более глубокого понимания организма, чем примитивный ремонт того или иного участка линейного конвейера с помощью лекарств.

Приведенная схема информационных путей наглядно показывает, что применение химических лекарственных препаратов чревато весьма неприятными сюрпризами. Становится понятно, почему к лекарствам часто прилагается вкладыш с пространным перечнем побочных эффектов — от аллергии, до опасных для жизни осложнений. Дело в том, что препарат, введенный в организм для исправления функционирования одного белка, неизбежно вступает во взаимодействие по меньшей мере с еще одним белком — а вероятнее всего, с гораздо большим их количеством.

Побочным эффектам лекарственных препаратов мы обязаны тем, что сегодня ятрогенные (т. е. вызванные врачебным вмешательством) заболевания становятся наиболее распространенной причиной смерти.

Согласно довольно сдержанным оценкам Журнала американской медицинской ассоциации, от лекарств в США ежегодно умирают более 120 000 человек [Starfield 2000]. Цифры исследования, основанного на анализе статистических данных за последние десять лет, удручают еще больше. Оказывается, назначенные врачами лекарства убивают более 300 000 американцев в год [Null, et al, 2003]. Авторы этого исследования заключают, что ятрогенные заболевания — основная причина смертности в США.

Врачи на поводке у фармацевтических фирм

Не хочется сваливать всю вину за смертность от ятрогенных заболеваний только на врачей, прописывающих больным огромные количества лекарств.

Нужно понимать, что наши врачи попали в каменные объятия интеллектуальной Сциллы и корпоративной Харибды. С одной стороны, их способность помогать людям ограничена полученным ими медицинским образованием, в основе которого — ньютоновские представления о мире, устаревшие еще семьдесят пять лет назад, когда восторжествовала квантовая механика и физики признали, что Вселенная состоит из энергии. С другой стороны, они попросту не в силах противостоять давлению могущественного медикопромышленного комплекса. Врачей фактически вынуждают нарушить данную ими клятву Гиппократа «не навреди» и прописывать больным огромное количество лекарств. Фармацевтические корпорации превратили нас в самых настоящих лекарственных наркоманов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Торговля лекарствами

Я убежден, что основной причиной невнимания науки к биоэнергетике является алчный интерес к долларам и центам. Ворочающая триллионными капиталами фармацевтическая промышленность предпочитает выделять средства на разработку «чудодейственных» таблеток, ведь каждая таблетка это деньги (производители лекарственных препаратов живо заинтересовались бы целительной энергией, если бы из нее можно было лепить пилюли). Вот почему любые физиологические и поведенческие отклонения от гипотетической нормы нам преподносят как опасные болезни: «Вы взволнованны? Волнение — симптом невроза. Попросите врача выписать вам вон те новые таблетки розового цвета».

По той же причине средства массовой информации по сути замалчивают проблему вреда лекарств, переключая наше внимание на наркоманию, — дескать, наркотики плохой способ решения жизненных проблем. Гм, забавно. То же самое я хотел сказать и о вполне легальных лекарствах. Вредны ли они? Спросите об этом у тех, кто умер от них в течение прошедшего года. Но многие ли готовы задать такой вопрос? Ведь возможность глушить симптомы своих недомоганий таблетками позволяет нам снимать с себя всякую ответственность за то, что с нами происходит.

Нынешняя таблеткомания заставляет меня вспомнить один случай. Будучи студентом-старшекурсником, я подрабатывал в автомастерской. Как-то раз в пятницу в половине пятого вечера к нам приехала разгневанная дама. В ее машине мигала сигнальная лампочка, указывавшая на мелкую неисправность — притом, что эту неисправность уже несколько раз чинили. Скажите, кому охота разбираться с пакостными поломками и нервными клиентками в пятницу вечером? Желающих не было. Потом один механик сказал: «Я с этим разберусь». Заведя машину подальше в гараж, он вынул сигнальную лампочку и выбросил ее, после чего открыл банку кока-колы и закурил. Выждав некоторое время, он вышел к хозяйке машины и сказал, что теперь все в порядке. Дама пришла в восторг от того, что лампочка больше не мигает, села в машину и уехала. Неисправность никуда не делась, но ее симптомы были устранены. Именно так действуют лекарственные препараты — чаще всего они устраняют лишь симптомы заболевания”.

Брюс Липтон. Биология веры: Недостающее звено между Жизнью и Сознанием. 2008

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