Фотографии, на которых реальность граничит с иллюзией

Все-таки, насколько же удивителен наш мир! Никогда не знаешь, где и когда встретишься с чем-то неизведанным, прекрасным, на первый взгляд невозможным.

Здесь собраны фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.

Головастики плывут сквозь растительные заросли в канадском озере Сидар.

Северное сияние в Исландии, принявшее форму птицы Феникс.

Незримый урожай.

Гора Рейнир недалеко от Сиэтла будто плывет в облаках.

Крутая во всех смыслах этого слова панорама с дрона.

Психоделическая шахта в Пермском крае.

Чистейшая вода на Фиджи.

Туман в Софии.

Переулок в хорватском городе Дубровник.

Самое первое мгновение возгорания спички.

Прогулка до дома.

Молния, сверкнувшая в момент извержения вулкана Кальбуко в Чили.

Стая пингвинов на айсберге.

Идиллическая красота Тосканы.

Глаза Бога. Пещера в Болгарии.

Невероятной красоты вид из бассейна, Швейцария.

Паук сплел паутинку в листке.

Вид на миллион долларов.

Первый полет.

Божья коровка, летящая на семени одуванчика.

Полураспустившийся подсолнух.

Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.

Мышонок полевки, уснувший в ирисе.

Самая крутая утка в мире.

На Луне.

Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.

Облако, похожее на цунами.

Богомол на велосипеде.

Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.

Массовый заплыв на водных лыжах.

Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.

Источник: nashaplaneta.su