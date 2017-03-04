Фотографии, на которых реальность граничит с иллюзией
Все-таки, насколько же удивителен наш мир! Никогда не знаешь, где и когда встретишься с чем-то неизведанным, прекрасным, на первый взгляд невозможным.
Здесь собраны фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.
Головастики плывут сквозь растительные заросли в канадском озере Сидар.
Северное сияние в Исландии, принявшее форму птицы Феникс.
Незримый урожай.
Гора Рейнир недалеко от Сиэтла будто плывет в облаках.
Крутая во всех смыслах этого слова панорама с дрона.
Психоделическая шахта в Пермском крае.
Чистейшая вода на Фиджи.
Туман в Софии.
Переулок в хорватском городе Дубровник.
Самое первое мгновение возгорания спички.
Прогулка до дома.
Молния, сверкнувшая в момент извержения вулкана Кальбуко в Чили.
Стая пингвинов на айсберге.
Идиллическая красота Тосканы.
Глаза Бога. Пещера в Болгарии.
Невероятной красоты вид из бассейна, Швейцария.
Паук сплел паутинку в листке.
Вид на миллион долларов.
Первый полет.
Божья коровка, летящая на семени одуванчика.
Полураспустившийся подсолнух.
Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.
Мышонок полевки, уснувший в ирисе.
Самая крутая утка в мире.
На Луне.
Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.
Облако, похожее на цунами.
Богомол на велосипеде.
Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.
Массовый заплыв на водных лыжах.
Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.
Источник: nashaplaneta.su