Хозяев денег с Уолл-Стрит хотят подвинуть молодые волки с Кремниевой долины

На протяжении последнего столетия ни у кого обычно не возникало сомнения, какая группа бизнеса в Америке оказывает наибольшее влияние на официальный Вашингтон. Конечно же – крупнейшие банки США, которые принято коротко именовать «Уолл-стрит».

Многие из них являются влиятельными акционерами Федеральной резервной системы США, а поскольку ФРС контролирует всю финансовую сеть Америки, то очевидно, что Федеральный резерв и Уолл-стрит контролируют всё, включая официальный Вашингтон.

Конечно, есть и другие группы бизнеса. Например, относящиеся к военно-промышленному комплексу (ВПК), гражданской промышленности, сфере услуг и торговли и т.п. Но всё-таки по отношению к банкам Уолл-стрит они в послевоенные десятилетия занимали подчинённое положение. В Америке давно уже сложился финансовый капитализм, а при такой модели иной иерархии быть не может. Денежная власть наверху.

Однако в начале XXI века в устоявшейся модели стали наблюдаться некоторые подвижки. Америка стала входить в эпоху «цифровых преобразований». На наших глазах формируется «цифровое общество», основой которого являются информационно-компьютерные технологии (ИКТ). В построении «цифрового общества» решающая роль принадлежит компаниям высоких технологий (hi-tech). Это разработчики компьютеров, программного обеспечения, искусственного интеллекта, компании, работающие в областях Интернета, нанотехнологий, роботостроения, электроники и т.п. Преобразования захватывают все отрасли экономики и все сферы жизни человека – личной, семейной, общественной.

Не обходят преобразования стороной и финансово-банковскую сферу. И тут возникает весьма пикантная ситуация. Разработчики новых технологий для этой сферы (их принято называть финансовыми технологиями) обнаруживают, что они могут не хуже (а даже лучше) управлять банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, финансовыми рынками. У компаний high-tech возникает соблазн подвинуть банки и иные финансовые институты в сторону и самим контролировать и управлять миром денег и финансов. Недавно Натаниэль Поппер, репортер New York Times, обозревающий события в мире финансовых технологий, выпустил свою < ![CDATA[ ]]> очередную книгу< ![CDATA[]]> «Цифровое золото: биткойн и реальная история неудачников и миллионеров, пытающихся заново изобрести деньги». Он описал, как «высокотехнологичные ребята» штурмуют мир денег. Поппер фиксирует новую раскладку сил в сегодняшней Америке: «Пересмотр системы хранения и передачи денег может вывести из игры финансовых посредников как таковых. Поэтому многие в Силиконовой долине надеются присвоить часть основных направлений деятельности Уолл-стрит».

Американские компании, действующие в сфере ИКТ, чаще всего ассоциируют с Кремниевой (Силиконовой) долиной, раскинувшейся на берегу залива Сан-Франциско в штате Калифорния. Каждый год в долине запускается по несколько сот новых «старт-апов» (венчурных проектов). Силиконовая долина – своеобразное государство в государстве, зародившееся в послевоенный период. В долине особая атмосфера, свои представления о бизнесе, политике, этике. Обитатели долины всегда считали себя особой кастой, стоящей над миллионами остальных жителей Америки.

В ходе прошлогодней кампании по выборам президента США Силиконовая долина за редкими исключениями выступила против Дональда Трампа. Ещё в марте 2016 г. The Huffington Post сообщила о некой закрытой встрече лидеров IT-отрасли, где присутствовали генеральный директор Apple Тим Кук, сооснователь Google Ларри Пейдж, основатель компаний Tesla, SpaceX и Х.com Илон Маск, создатель Napster и Facebook Шон Паркер. Якобы именно тогда было принято консолидированное решение о том, что Силиконовая долина будет поддерживать Хиллари Клинтон и «тормозить» республиканского кандидата. Единственным исключением стал основатель компании PayPal (управляет крупнейшей дебетовой электронной платёжной системой) Питер Тиль, поддержавший Трампа с самого начала.

Компании IT насторожило обещание республиканского кандидата разобраться с беспорядочной иммиграцией, которая лишает рабочих мест американских граждан. Последние обследования показывают, что среди занятых в компаниях Силиконовой долины 37% приходится на «свежих» иммигрантов (то есть без учёта детей иммигрантов). Не секрет, что научно-технический потенциал Америки поддерживается за счёт импорта лучших мозгов из разных стран мира. Благо режим получения разрешения на работу в США для нерезидентов является не очень строгим, особенно по специальностям, требующим высокой и высочайшей квалификации. А среди уникальных специалистов Силиконовой долины доля нерезидентов, судя по всему даже выше 50%. Кроме того, «импортные» специалисты позволяют сдерживать рост заработной платы в целом в отрасли IT-индустрии.

Те компании отрасли, которые имели зарубежные отделения, также насторожились. Их встревожило предупреждение Трампа в отношении компании Apple. Трамп предложил этому производителю компьютеров и смартфонов вернуть свои зарубежные производства в Америку. Даже несмотря на то, что Трамп обещал понизить налоги на прибыль для американского бизнеса с 35% до 15%, возвращение компанией Apple своих производств в Америку почти удвоило бы цену её продукции.

После победы на выборах Трамп не раз делал попытки наладить отношения с компаниями Силиконовой долины. Например, он создал экспертный экономический совет из руководителей ведущих американских компаний. Его официальное название – Форум по стратегии и политике, неофициальное – Бизнес-совет при президенте. В состав Бизнес-совета на момент его учреждения в середине декабря входило 16 предпринимателей. Среди них – два человека из Силиконовой долины. Это Илон Маск и сооснователь компании Uber Трэвис Каланик. Отмечалось, что в списке возможных участников Форума по стратегии и политике есть имена и других людей из Силиконовой долины: сооснователя Google и исполнительного директора Alphabet Inc. Ларри Пейджа, председателя совета директоров компании Alphabet Inc. Эрика Шмидта, основателя и исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса, исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделла.

Трамп предпринял и ещё акцию – пригласил к себе узкий круг предпринимателей для разговора «по душам». Во встрече участвовали исключительно люди из Силиконовой долины: Питер Тиль, Тим Кук, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, Джефф Безос, представители Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт. Были лидеры таких крупных компаний, как Intel, Oracle, Microsoft, Cisco и других. Присутствовали также глава Tesla Motors и Space X Илон Маск и генеральный директор IBM Джинни Рометти, которые буквально за день до этого вошли в экспертный экономический совет Дональда Трампа. Трамп старался не раздражать грандов IT-отрасли и даже обещал им режим наибольшего благоприятствования. В Америке не делают тайны из того, что крупнейшие корпорации не доплачивают в казну гигантские суммы, оставляя прибыли от зарубежных операций в других странах и в офшорах. Базирующиеся в США транснациональные корпорации в настоящее время держат в офшорах запасы прибыли в размере 2,4 трлн. долл. Американские СМИ оценили, что на 11 технологических компаний, представленных на встрече 15 декабря в Trump Tower в Нью-Йорке, приходится около 560 млрд. долл., или примерно ¼ всей суммы. Особенно отличились компания Apple, у которой за рубежом находится около 200 млрд. долл., и Microsoft (108 млрд. долл.). Уж на что банкиры Уолл-стрит ушлые ребята, но даже они так не хулиганят с уклонением от налогов. Так, у Goldman Sachs сумма прибылей, осевших в офшорах, оценивается в 28,6 млрд. долл.

На той встрече Трамп заявил, что утаенные накопления можно вернуть домой, ограничившись уплатой налога по ставке всего в 10% (вместо положенных 35%). Эксперты оценили этот «подарок» Трампа в 140 млрд. долл. Казалось, после этого лёд неприязни к Трампу со стороны бизнесменов из Кремниевой долины начал таять. Однако таяние было недолгим.

Одним из первых указов Трампа, после того как он занял Белый дом, стал запрет на въезд в США иммигрантов из нескольких стран (указ от 25 января). Указ всколыхнул Кремниевую долину. Главы крупных IT-компаний отреагировали немедленно, обратившись в начале февраля к президенту с открытым письмом, в котором указ резко критикуется как тормозящий инновации в американской экономике, поскольку они в значительной степени обеспечиваются за счёт иммиграции. «Иммиграционный указ представляет собой отречение от принципов справедливости и прогнозируемости, которые обеспечивали работу иммиграционной системы США на протяжении более чем 50 лет… Поиск, наем и поддержка лучших специалистов мира становятся гораздо более сложными и затратными. Указ мешает текущим бизнес-процессам и угрожает привлечению талантов и инвестиций в Соединенные Штаты», – говорилось в письме. Указывалось также на то, что дети иммигрантов в США основали более 200 успешных компаний, включая Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing и Disney.

Возмущение Силиконовой долины понятно: она лишается главного источника инноваций – иностранных специалистов. Значительно возрастут и затраты IT-бизнеса, так как за счёт дешёвых специалистов из-за рубежа можно было держать заработную плату для американских работников на относительно более низком уровне. Huffington Post прямо < ![CDATA[ ]]> называет< ![CDATA[]]> главную причину недовольства Силиконовой долины: ужесточение порядка выдачи визы H-1B, которой активно пользовались IT-компании, чтобы нанимать дешёвую иностранную рабочую силу. Установление лимитов по этой визе должно подстегнуть рост заработных плат как американцев, так и их иностранных коллег, работающих в Силиконовой долине. То есть указ Трампа ставит под удар финансовое благополучие Силиконовой долины. Благополучие уже пошатнулось. Через несколько дней после появления указа (31 января) капитализация пяти крупнейших технологических компаний, входящих в индекс S&P 500, снизилась на 32 млрд долл. – эти потери и < ![CDATA[ ]]> привели в бешенство< ![CDATA[]]> «креативных ребят» из долины. На протяжении всего февраля бойкот Трампа со стороны Силиконовой долины усиливался. К письму-обращению присоединяются все новые компании high-tech. Даже ярому стороннику Трампа Питеру Тилю пришлось публично осудить решение президента. А Трэвис Каланик заявил о выходе из Бизнес-совета президента. В Силиконовой долине уже реанимирован подзабытый лозунг отделения Калифорнии от Соединённых Штатов. Большинство жителей этого штата с населением 40 миллионов человек на стороне Кремниевой долины – хотя бы потому, что долина даёт немалую долю доходов в бюджет штата.

Надо сказать, договориться о нормальном «сотрудничестве» с Уолл-стрит Трампу удалось достаточно легко. В его окружении несколько человек из банка Голдман Сакс, в том числе министр финансов Стивен Мнучин и Гэри Кон, возглавивший Национальный экономический совет при президенте. Подписан указ о внесении поправок в закон Додда-Франка, принятый в 2010 году и усиливавший контроль над банковской системой со стороны финансовых регуляторов. Указ Трампа, который предусматривает ослабление регулирования банков, с энтузиазмом воспринят на Уолл-стрит.

И вот теперь перчатку президенту бросает Силиконовая долина. Вероятно, «технологические ребята» из долины уверены в своих силах и не сомневаются, что могут довести войну с Трампом, за которым стоит Уолл-стрит, до победы. Впрочем, за «технологическими ребятами», судя по всему, тоже кто-то стоит, но об этом в следующий раз.

Валентин Катасонов

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