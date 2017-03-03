ВВС США признались в поражении: их «консервным банкам» далеко до авиации России ...

Информацию о том, что Boeing приступил к расширению производственных мощностей ради сборки палубных истребителей «Супер Шершень» (F/A-18E Super Hornet) можно смело относить к разряду «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Программа по выпуску данных истребителей, предназначенных для использования на авианосцах, была начата в далеком 1995 году. Изначально, завершение выпуска «Супер Шершней» было запланировано на 2020-й год, но чуть позднее Boeing решил продлить программу еще на 20 лет, попутно увеличив количество выпускаемых истребителей. Как сообщает Bloomberg, причиной «реанимации» стали растущие запросы от Канады, Кувейта, ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Несмотря на то, что для самой компании рост заказов является несомненным плюсом, это событие правильнее оценивать с критической точки зрения. Устаревшие «Шершни» должны были заменить новые легкие истребители пятого поколения F-35 от Lockheed Martin. Новинка была разработана сразу в трех модификациях: обычный наземный истребитель F-35A, истребитель с ускоренным взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

Только вот если F-35A наконец-то встает на крыло и начинает внедряться в строевые части ВВС, то остальные модификации совсем не готовы. F-35C все никак не может избавиться от конструкторских просчетов, которые раз за разом «всплывают» во время тестирования. Истребитель настолько сильно трясется при взлете, передавая вибрацию пилоту, что возникает огромный риск потери управления.

Именно по этой причине военные США приняли вновь использовать устаревшие «Шершни», способные, хотя бы, выполнять боевые задачи. Специально ради этого Boeing извлек из своей «авиационной свалки» на базе Дэвис-Монтан в Аризоне выработавшие ресурс McDonnel Douglas F/A-18C Hournet.

Чтобы совсем уж не позориться, потрясая стариной, «Шершни» проходят модернизацию. На истребителях переоснастили кабину пилота и установили более эффективный радар AN/APG-65 вместе с улучшением связного оборудования. И все же F/A-18E Super Hornet слишком старые. В 2016 году во время их эксплуатации погибли четыре пилота. Всего разбились девять самолетов, ведь они были рассчитаны на шесть тысяч часов полета, а большинство налетали даже больше восьми тысяч.

ВВС США были бы и рады отказаться от этого старья. Альтернативой должны были стать F-35, про качества которого сладко пели в уши Пентагону представители компании Lockheed Martin. Но этот истребитель стал журавлем в небе для американских военнослужащих. Поэтому Вашингтону не оставалось ничего иного, как признать свое поражение и продлить производство устаревших физически и морально F/A-18E Super Hornet….

Источник: nnm.me