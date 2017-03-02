Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2017

Новости ДНР: разминирование Донецкой фильтровальной станции не смогли начать из-за боев

Работы по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции не смогли начать в пятницу из-за активизации боевых действий.

Ранее в компании «Вода Донбасса» заявили об остановке работы Донецкой фильтровальной станции из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта на Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию в ее районе и на прилегающих территориях.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла гарантировать безопасность проведения работ по разминированию в связи с активизацией боевых действий в районе фильтровальной станции», — сообщил представитель МЧС ДНР.

В настоящее время колонна из автомобилей ОБСЕ и МЧС ДНР вернулась из района фильтровальной станции. За несколько минут до этого в районе станции была отчетлива слышна стрельба из стрелкового оружия и взрывы.

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Киевские каратели сорвали инспекцию ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции

Украинская армия нарушила договоренности по соблюдению «режима тишины» на Донецкой фильтровальной станции, чем сорвала совместную инспекцию Донецка и Киева. Об этом ДАН сообщили сегодня в оперативном командовании Республики.

«Инспекция на ДФС сорвана, ОБСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности «режим тишины» со стороны ВСУ не соблюдается», — говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что это была «спланированная акция» украинских силовиков с целью не допустить нормализации ситуации вокруг станции.

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В Донецке поврежден жилой дом из-за обстрела боевиков «АТО»

Один частный дом поврежден в Петровском районе столицы в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский, пишет ДАН.

«Ночью был поврежден один частный дом по улице Карнавальная, 36-б. Снаряд упал во двор, в результате чего, вылетели стекла. Пострадавших удалось избежать», — сказал Жуковский.

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ВСУ выпустили по ЛНР более 340 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины 18 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«За сутки ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив арторудия калибра 152 мм, 120 мм и 82-мм минометы, гранатометы (СПГ), БМП-2 и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Смелое, Молодежное, Логвиново, Калиновка, Калиново, Желобок, Березовское, Калиново-Борщеватое, Первомайск.

В Народной милиции уточнили, что наиболее активно украинские силовики вели огонь с направления населенного пункта Крымское. Всего по территории республики было выпущено более 340 снарядов.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 02.03.2017

— США могут применить военную силу против КНДР

— ВСУ открыли огонь в Донбассе со всех сторон

— Боевики спешно отступают из Пальмиры

— Молдавия отозвала своего посла из России

— В Украине признали, что блокада заставляет покупать уголь у РФ

— Стало известно, когда совет ЕС одобрит «безвиз» для Украины

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Как власти ДНР наводят порядок в Горловке (ВИДЕО К. Долгова)

Чуть больше полугода прошло с момента назначения Ивана Приходько и.о. главы администрации Горловки. Что удалось сделать за этот срок? С какими проблемами столкнулась новая администрация города? Что уже изменилось в Горловке с приходом нового мэра? Константин Долгов в свойственной ему манере интервьюирует Ивана Приходько на улицах Горловки. Читайте также: Как ОБСЕшники у ополченцев ночевали и чем это закончилось (ВИДЕО)

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По всей линии фронта в ЛНР и под Донецком идут бои

На Донбассе сегодня вечером вновь неспокойно. В ЛНР по всей линии фронта идут бои с применением артиллерии. «Первомайск, громко жестко», «Кировск, громко!», «Стаханов, нормально так слышно на улице, но далеко», — сообщают местные жители. Также, около 22.00 начался бой с использованием минометов на западной окраине Донецка — в районе поселка Старомихайловка. Кроме того завязались бои в районе Аэропорта и в Новоазовском районе ДНР. Читайте также: В ДНР восстановили возможность вызова экстренных служб после отключения «Укртелекома»

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ВСУ открыли огонь по прифронтовым поселкам ЛНР

Украинская сторона сегодня вечером открыла массированный огонь по населенный пунктам Луганской Народной Республики. Поселки Молодежное и Донецкий в данный момент находятся под канонадой ВСУ. Об этом сообщает военкор News Front в ЛНР.

«Сейчас идет обстрел по н.п. Молодежное и Донецкий», — пишет Александр Киевский.

Информация уточняется.

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