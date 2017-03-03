Реальная история цивилизации славян. Как отличить миф от реальности

Последний бой Ильи Муромца, Украина решила присвоить великого русского богатыря. Страсти вокруг былинного героя накалены до предела, кто же захоронен в Киево-Печерской Лавре, преподобный Илья из-под Киева или русский богатырь из-под Мурома? Кто победит в схватке века? И почему эта тема вдруг стала актуальной именно сейчас? При чём тут Украина и почему русский народный герой пришёл в скандинавские и немецкие легенды? По какой причине обострились отношения России и Турции? Громкое эхо покорения Константинополя южнославянскими племенами или как сказка становится былью.