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Реальная история цивилизации славян. Как отличить миф от реальности

18:45. 3 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Последний бой Ильи Муромца, Украина решила присвоить великого русского богатыря. Страсти вокруг былинного героя накалены до предела, кто же захоронен в Киево-Печерской Лавре, преподобный Илья из-под Киева или русский богатырь из-под Мурома? Кто победит в схватке века? И почему эта тема вдруг стала актуальной именно сейчас? При чём тут Украина и почему русский народный герой пришёл в скандинавские и немецкие легенды? По какой причине обострились отношения России и Турции? Громкое эхо покорения Константинополя южнославянскими племенами или как сказка становится былью.

Метки: Русский Народ
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