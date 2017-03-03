Про советский дефицит, спекулянтов и гибель СССР, вкратце

Когда говоришь с людьми про СССР, то в 9-ти разговорах из 10-ти приходится обсуждать тему дефицита. Дефицит, очереди, блат, "фарца" — вот это всё. Очень важная тема, поскольку без разговора о ней нельзя говорить о гибели СССР, там всё очень плотненько взаимосвязано. Так что поговорим о дефиците, спекулянтах и гибели СССР.

"Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?" — писал замечательный советский поэт Маяковский. Не знаю, как там со звёздами. Но вот с общественными явлениями — стопудово всё обстоит именно так, строго по Маяковскому. Если явление стабильно существует, значит есть в обществе группа людей, которому явление выгодно.

Вот и в случае с дефицитом и засильем спекулянтов — "Is fecit cui prodest", никак иначе.

Главными спекулянтами были — вспомним, к примеру, хоть "Хлопковое дело" — наши криптокапиталисты-партейцы.



Они уже тогда накапливали "первоначальный капитал", чтоб достойно встретить грядущие 90-е. Они растаскивали госбюджет через систему "приписок". Они выкачивали деньги из населения через своих барыг. У них целые цеха огромных комбинатов гнали продукцию "налево". В их магазинах были пустые прилавки, зато "под прилавками" — благодать божья, прям всё-всё-всё есть, прям любой каприз за ваши деньги! Причём в огромном большинстве случаев те "ништяки", что продавали барыги — это никакой не импорт, это продукция обычных советских заводов, которая просто до прилавка "не дошла".Помните кино "Иван Васильевич меняет профессию" — как Шурик транзисторы у барыги из-под полы покупал? В одном государственном магазине ремонт, другой тоже закрыт почему-то, в третьем товара нету — и тут барыга появляется, прям спаситель, сцуко! У барыги все нужные транзисторы есть, барыга молодец, барыга эффективный предприниматель, он куда лучше чахлой совковой торговлишки! Ага, ага, лучше. Только тут один вопрос есть. А как вы думаете, где барыга те транзисторы достал — сам смастырил, штоле, или ему мериканский шпиён "закладку" в парке под камнем сделал?Уж не со склада ли того самого закрытого "типа на ремонт" магазина у барыги его товар? Да наверняка так оно и было.Теневая экономика,…, государство в государстве.

А сегодня отдельные граждане гадают — "Ну почему вертолёты, танки и ракеты мы делали более чем годные, а наладить производство джинсов не могли? Почему с тяжёлой промышленностью в СССР всё было очень хорошо, а с лёгкой — сплошной пипец?" А дело в том, кто потреблял продукцию тяжёлой промышленности, а кто — лёгкой. Лёгкая промышленность — работает, в основном, с населением. Её покупатели — не государство и не предприятия, а "простой народ", трудящиеся массы, которые с конца 50-х годов незаметно для самих себя стали "терять вожжи", терять управление страной. Государство отчуждалось всё больше и больше, превращаясь в то, что оно из себя представляет сейчас. Заступаться за мужика оно стало всё реже и всё неохотнее. Потому лёгкая (лёгонькая) промышленность стала влёгкую безобразничать, забивать прилавки магазинов всяким шлаком. Быдло купит, чё. А не захочет покупать — пойдёт за нормальным ширпотребом к спекулянту.



В случае с тяжелой промышленностью и с оборонкой — не катило гнать брак или приписки делать, вишь ли, покупатели были очень вредные и придирчивые. Потому что вертолёты, танки и ракеты были нужны правящему классу для защиты и для укрепления своего господства. А вот налаживать производство каких-нибудь там джинсов правящему классу было прямо невыгодно. Зачем "коммунистическому" (уже только в кавычках) начальнику налаживать массовое производство модных штанов, если этот начальничек сколачивает капитал, спекулируя импортом и продукцией цеховиков? Если в магазинах появятся валом дешёвые и качественные джинсы, то какой дебил пойдёт к фарцовщику и станет ему за те же джинсы переплачивать втрое? А если у фарцовщика не будет дохода — фарцовщик начальничку долю не занесёт…А пока происходила эта оргия начальничков с барыгами, доблестный ОБХСС… внимательно следил, чтобы бармены не кроили себе бухло с порции. А если какой бармен не просечёт подставу и нальёт 40 граммов вместо 50-ти — такого бармена судить показательным судом и покарать по всей строгости! Временами и какого-нибудь крупного паразита показательно расстреливали, но это было — примерно как сейчас с посадками Улюкаевых-Васильевых. Мужик смотрел на показательный расстрел директора "Елисеевского" и только пожимал плечами. Чё там директор магазина, если уже членов Политбюро нужно расстреливать через одного! Ну ладно, замочили этого жулика, а толку-то, если ТАМ, НАВЕРХУ, все такие, поголовно?И мужик был не совсем-таки неправ, когда говорил, что "там, наверху, все такие". Став на капиталистические рельсы, система действительно начала подбирать управленцев "под себя". Ты мог удержаться в системе, только если ты "системный". Если не дуришь, как главгерой фильма "Инспектор ГАИ", если уважаешь неформальную теневую иерархию, готов помогать нужным людям и закрывать глаза на всякое.

Ну, то есть — вот пришёл ты работать в ОБХСС, твёрдо желая защищать общество от негодяев. А потом ты вдруг выясняешь, что "ниточки" от главных негодяев ведут в такие крутые кабинеты, в какие тебе никогда ходу не будет. Ты понимаешь, что начальство твоё — в курсе. И — что дальше? А дальше ты либо уходишь из этой системы, в которой тебе всё равно ничего путного не сделать. Либо остаёшься и начинаешь работать как все. В оконцовке, весь государственный аппарат оказывается заполнен людьми, которых всё устраивает. Эти люди уже приучились работать не на общество, а на Хозяина, эти люди забыли о своём долге и сосредоточились на своей личной карьере и своих личных доходах.



Кстати, не спроста в то время активно внедряли в массы идею: "стучать нельзя ни в коем случае!" А почему, собственно? Если это МОЁ государство, которое заточено под МОИ интересы — чего бы мне не обратиться к государству, когда я вижу явное попрание моих интересов? Почему Юра Деточкин вершит самосуд? Ведь это дело государства рабочих и крестьян — отбирать у паразитов награбленное и раскидывать конфискованное по детдомам! Почему честный юный пионЭр Давыдов не сдаст злостного несуна "Голиафа" в ОБХСС, или хоть заводскому начальству? Очевидно же, что несун не уймётся и продолжит крысить с предприятия!

Кстати, с этого предприятия вапче как-то подозрительно легко крысить — ни сигнализации, ни охраны. Впечатление такое, что специально созданы благоприятные условия для хищений! Ау, милиция! Милиции не до того, она занята, она ходит по кинотеатрам и отлавливает граждан, прогуливающих работу.

Между тем, сегодня правящий класс стучать умеет и очень любит. Кто-нибудь может представить ситуацию, когда мужик не выплачивает проценты по кредиту, а банк при этом не подаёт в суд — потому что банку "мусорнуться западло"? Да все эти приставы-менты-гвардейцы только на банкиров и шерстят круглые сутки! А пролетарий, стало быть, сообщить в народную милицию на растаскивающего общак паразита (того же барыгу с крадеными транзисторами, или пресловутого "Голиафа") не имеет морального права, потому что "37йгодрепрессиисталинягодаежовберияужосужосбутовскийполигонмиллиардмладенцевсожрали". Позиция удобная, чо. Для жулика-начальничка. Ох, не зря главным писателем, продвигавшим тему про роковые "миллионы доносов", была лагерная кумовка Солженицын, давний и большой друг оперчасти!



Вопчем, "стучать" стало стыдно и позорно. Потому жулик-начальник спокойно воровал себе всласть, его мусорскую "крышу" обыватели не донимали лишними жалобами, от которых одна головная боль… А сами гордые не-стукачи злобно смотрели на растаскивающих народное добро начальничков, гневно их осуждали и потом — поступали как в гениальной песне Юры "Хоя" Клинских: "Председатель как барбос, полколхоза в дом унёс! А мы чё, хужей яво? Тоже тырим кой-чаво!"Все уже были в курсе, что партейный начальничек базарит про марксизм-ленинизм и коммунизм со светлым будущим только для виду, а сам женскими трусами спекулирует, в особо крупном. Все знали, что мусора "получают" с цеховиков. Все знали, что директор овощебазы в магазины гонит всякую гниль, а "центряк" запускает через барыг или раздаёт полезным знакомцам. Все видели, что под плакатами "Слава труду!" лучше прочих устроился цеховик-спекулянт и его мусорская "крыша". Насмотревшись на начальничков, начали разлагаться низы. Тащи с завода каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость! Не ну реально! А чё делать, если зарплаты на услуги спекулянта не хватает? Я не говорю, что поголовно ВСЕ воровали, но факт, что воровство в позднем СССР становилось всё более обыденным. Вон, г-н Роман Носиков как-то пейсал, что его папаня в позднесоветские времена "рутинно" воровал соль с завода и даже вором себя при этом не считал. Сомневаюсь, что Носиков-старший был один такой )))

К марксизму, коммунизму и практике строительства социализма эта грязная картина отношения не имеет. Точнее — как? Имеет, немножко. Это — мёртвый социализм, разлагающийся социализм, криптокапитализм.

Мы в то время, товарищи, уходили от социализма всё дальше и дальше. И чем дальше от социализма, тем хуже мужику было жить. В 70-е было хуже, чем в конце 60-х; в 80-е стало хуже, чем в 70-е… Как говорил один мудрый чукча — "Тенденция, однако!"

В конце концов, к началу святых 90-х годов, от завоеваний социализма у нас остались одни только публичные разглагольствования про "общенародное государство" и про "строительство коммунизма". В конце концов, эти условности надоели начальничкам-криптокапиталистам. Надоело скрывать своё богатство, надоело жрать икру тайком, захотелось гулять по-купечески. Корейко устал ждать возвращения капитализма, решил достать денежку из своего знаменитого чумодана и потратить её на то, чтобы капитализм вернулся побыстрее. Отправили своих проверенных пацанов в загранкомандировку, чтоб научились они там правильно спекулянтские схемы выстраивать.



Усилили накал разоблачений сталинизма. На национальных окраинах агенты КГБ организовали классические "майданы", местами даже с настоящими "небесными сотнями". И — устроили по стране переворот. Столичный народ вылез на улицу с плакатиками: "Больше демократии — больше социализма!" и "Дельцов теневой экономики — к ответу!".А по итогам вылазки всё получилось не как на плакатиках, а строго наоборот. Социализма не прибавилось, социализм уничтожили вовсе, а "дельцам теневой экономики" вручили, до кучи, ещё и экономику обычную — нате вам, ребятки, распоряжайтесь! Причём — кто вручил-то? Самый главный партейный "борец с коррупцией", самый главный обличитель пороков "номенклатуры" и разоблачитель преступлений сталинизма! Не, ну кто бы мог подумать, а? Таким скромнягой, таким честным и свойским парнем казался, в троллейбусе ездил, ан оказалось — такой волчара!Участникам героической вылазки осталось только ошалело повторять: "Да мы не за то стояли!" Ага, ага, не за то. Потому что думать надо, товарищи! Политически грамотными надо быть — во-первых. Политически активными надо быть — во-вторых!Были ли тогда в стране понимающие люди, которые понимали, к чему всё идёт? Ну вот, например, понимающий.

Всё верно товарищ профессор говорит. И ведь как доходчиво говорит! Только его мало кто слышал. Не потому, что профессора фашисты-штурмовики с трибуны стаскивали, не потому, что его речи цензура вырезала из телетрансляций. Просто — ну кто в 90-м году смотрел по ящику эти скучные серые съезды с их суконными "слушали-постановили"? Вот захватывающие статьи "Огонька" — реально читала вся страна! А смотреть съезды, да ещё анализировать произнесённые на них речи — увольте, скучно-с! Тут как в фильме "Гараж" получилось. Сперва обыватели на всех собраниях нетерпеливо ёрзали, поглядывали на часы, думали про стремительно дохнущего и тухнущего живого карпа в сумке, голосовали машинально за всё, чё там начальство ни городит, лишь бы быстрее отмазаться и в дом, кушать карпа и Штирлица по ящику смотреть. А потом внезапно чухнулись, когда въехали, что их могут без собственности оставить.

Только в кино всё получилось правильно: организованно кипишнули, слегка сбили причёску оборзевшему начальству и вышвырнули из кооператива паразитов. А в жизни — паразиты и оборзевшие начальники таки победили, забрали себе вообще весь "кооператив", запугав или прямо убив недовольных и сопротивляющихся. И — стали наслаждаться жизнью не "на полшишечки", как при Брежневе, а по полной программе!



Политически безграмотные обыватели оказались на положении наёмных рабов в собственной стране. Вот так тебе по сусалам, товарищ советский пролетарий! Это тебе награда, за утрату пролетарской бдительности и нежелание повышать свою политическую грамотность. Без политграмоты ты не сможешь управлять собственной жизнью, значит ею будет управлять кто-то другой, а ты сам окажешься какбе заложником этого управленца. Хорошо, если он захочет рулить во имя всеобщего блага. А если он свой собственный интерес будет преследовать? А если его интерес ещё и противоположен твоему, товарищ пролетарий? Вот, отож. Повышай политическую грамотность, товарищ пролетарий! Учись понимать свои коренные классовые интересы! Учись их формулировать и отстаивать! Иначе будет с тобой то же, что случилось с пролетариями позднего СССР.

Кстати! Я смотрю, по поводу позднего СССР в левом сегменте ЖЖ идут ожесточённые споры — хорош был поздний СССР, или плох? Лучше было тогда (в 70-е, скажем, года) жить, чем сейчас? Однозначно лучше, конечно. Тогда все те тёмные силы, что сегодня нас в полный рост злобно гнетут, ещё только зарождались и оформлялись. Дракончики-буржуйчики тогда только вылупились из яиц и размерами не превышали тощую курицу. А сейчас это — огромные монстры, по 30 метров в холке, башка с дом величиной! Такого захочешь прикастрюлить — так не сразу и поймёшь, с какой стороны к этому делу подойти…



И нельзя забывать, что эти сегодняшние монстры начинали жизненный путь именно тогда, в брежневском СССР. Именно тогда оформлялись кланы, которые сегодня владеют всем, у которых нужно всё забрать, которые стоили, стоят и будут стоить нам очень-очень много крови. Насколько я понимаю, и судьба СССР окончательно решилась именно тогда. Вопчем, выражаясь иносказательно, в брежневском СССР было лучше, чем в путинской РФ, настолько, насколько сидеть в деревянной бане, у которой горит один угол — лучше, чем сидеть в деревянной бане, которая горит уже вся, целиком и полностью. Сознательному пролетарию не за что любить "нашего дорогого" Леонида Ильича. Таково мнение нашего творческого коллектива. Мнение, которое мы никому не навязываем, но считаем единственно верным )))Как-то так, товарищи читатели. На этом пока стопЭ. Считайте этот пост рекламой политпросвещения.

Рот Фронт!

Источник: nnm.me