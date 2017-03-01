Новости Украины и Новороссии 03 марта 2017

ОФИЦИАЛЬНО: Власти ДНР обеспечат получателей гуманитарной помощи от фонда Ахметова усиленными наборами через 2 недели

Через 2 недели все незащищенные категории граждан Донецкой Народной Республики, которые получали гуманитарную помощь от фонда «Поможем», принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову, будут обеспечены усиленными продуктовыми наборами. Об этом в ходе брифинга рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. «С 1 марта 2017 года на территории Донецкой Народной Республики было введено внешнее государственное управление на объектах, которые находились под украинской юрисдикцией. Так как еще в 2016 году, согласно Постановлению Совета министров, функции по вопросам работы со всей гуманитарной помощью, поступающей на территорию Республики, были переданы МЧС ДНР, Глава Республики поручил Министерству провести в срочном порядке инвентаризацию гуманитарной помощи, которая была завезена Благотворительным фондом „Поможем“. Решение руководства Республики было мотивировано тем, что вся гуманитарная помощь данного Фонда завозится на территорию Республики бесконтрольно как по количеству, так и по качеству», — уточнил Кострубицкий. Также он отметил, что Глава Республики поручил МЧС ДНР в двухнедельный срок осуществить прием и передачу проверенных продуктов питания на специализированные склады Министерства, а также подготовить списки граждан Республики, которые нуждаются в помощи. «Это в первую очередь граждане социально незащищенных слоев — пенсионеры, инвалиды, дети, матери-одиночки. В ходе формирования продуктовых наборов обязательно перечень продуктов будет расширен за счет гумпомощи, получаемой от МЧС России. В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения условий хранения продуктов, а именно детского питания, срок годности которого истек еще 30 марта 2016 года! Повышенная влажность, плесень, отсутствие вентиляции в помещениях хранения продуктов способствуют порче и приводят их в состояние непригодности к употреблению и угрожают здоровью наших граждан», — подчеркнул министр по делам ГО и ЧС. Алексей Кострубицкий сообщил, что на сегодняшний день принято решение возобновить со следующей недели выдачу детских продуктовых наборов по гуманитарной линии МЧС России всем детям в возрасте от 0 и до 3 лет по упрощенной форме. МЧС ДНР обращается ко всем гражданам, которые ранее получали гуманитарную помощь, с просьбой не беспокоиться. После формирования списков и обновленных, тщательно проверенных (годных к употреблению) продуктовых наборов выдача возобновится.

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«Бунт на корабле» Авакова: украинская нацгвардия отказывается разгонять блокаду Донбасса

Боевики украинской нацгвардии, которые дислоцированы в Кривом Роге, не желают принимать участие в разгоне «блокады торговли с оккупантами» на Донбассе. Об этом сообщил депутат криворожского горсовета Николай Колесник. «Часть Национальной гвардии N3011, которая дислоцируется в Кривом Роге, поднята по тревоге. Руководство этой части не раз благодарило Вилкула за отеческую заботу. Выезд связан с ликвидацией редутов блокады. Один из руководителей операции полковник Голяков, который во время Революции Достоинства отвечал за координацию работы антимайдана с руководством “Партии регионов” и поставку титушни (титушек — прим. РВ) в Киев. Для него это не выполнение приказа, а матч-реванш!» — пишет Колесник. «Подразделения нацгвардии из Харькова и Запорожья тоже выдвигаются. Вперед в прошлое. Информация получена от бойцов Нацгвардии, которые просят это остановить. Уехали на 5 дней в район Бахмута (Артёмовск — прим. РВ)», — добавил он. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семенченко: «Повезут с России — заблокируем Россию» (+ВИДЕО)

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Мина под Порошенко. Ростислав Ищенко

В ДНР и ЛНР на предприятиях украинской юрисдикции вводится временное управление. Это ответ на блокаду торговли республик с Украиной, которая последние два года велась через линию разграничения в Донбассе и никого в Киеве особенно не волновала. Украина получала уголь Донбасса для своих ТЭЦ. Продукция металлургических предприятий Донецка и Луганска продолжала поступать на мировые рынки в качестве «украинской». В киевский бюджет платились налоги. В свою очередь, предприятия ДНР и ЛНР продолжали работать, получали оборотные средства, сохраняли рабочие места, тысячам людей платилась зарплата. Естественно, часть денег от серых схем уходила в карманы украинской «вертикали власти».

Не то чтобы республики и Киев были в восторге от такого вынужденного сотрудничества, но этот вариант был лучшим из возможных. В конце концов, донбасский уголь никому, кроме Украины, был не нужен, а Украине его заменить нечем.

И вот ни с того ни с сего группа «патриотов» проснулась и ужаснулась «торговле с врагом» в условиях продолжающегося конфликта. Это при том, что до сих пор эти же «патриоты» успешно зарабатывали на крышевании мелкой контрабанды, идущей через ту же линию разграничения.

Формально все проиграли. Донбассу и Украине надо искать новые схемы торговли. «Патриоты» потеряли доходы от крышевания контрабанды мелких партий товаров — продуктов, сигарет и спиртного. «Уважаемые люди» из украинской власти лишились многомиллионных доходов от серых угольно-металлургических схем. Украинская энергетика начала испытывать проблемы из-за нехватки угля. Под угрозой остатки экономики и социальная стабильность.

Казалось бы, Киев, утверждающий, что обладает «первой по мощи» армией Европы, опирающийся на трехсоттысячный аппарат МВД (включая Национальную гвардию) и почти сорока пятитысячный аппарат СБУ, должен был бы моментально подавить жалкие группки «блокираторов». Тем более что запрет на блокаду Донбасса записан в Минских соглашениях, подтвержденных резолюцией Совбеза ООН, то есть по украинской конституции имеющих приоритет над национальным законодательством.

Не тут-то было. Власть Украины демонстрирует потрясающую беспомощность. Единственная более-менее серьезная попытка деблокады была предпринята непонятными людьми, которых украинские СМИ назвали наемниками олигарха Рината Ахметова, по оценке тех же СМИ, уже потерявшего от блокады и ее последствий около $800 млн.

Заметим, что Ахметов и ориентированная на него часть фракции «Оппозиционного блока» в парламенте, не входя формально в правительственную коалицию, надежно поддерживали инициативы Порошенко своими голосованиями. Ну а прибыли от торговли с Донбассом власть и олигарх делили полюбовно.

Напрашивается простой вывод: блокада подтачивает политическую и финансовую опору Порошенко. Более того, она демонстрирует стране и миру его неспособность не только обеспечивать выполнение международных договоренностей, но даже защищать собственные и своих немногочисленных союзников шкурные интересы.

А кто блокирует?

Официальные организаторы — партия «Самопомощь», связанная с олигархом Коломойским, еще в 2014 году проигравшим Порошенко борьбу за фактический контроль над Украиной, и партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, не скрывающей собственных президентских амбиций и уже год требующей от Порошенко назначить досрочные парламентские выборы.

«Неспособное» разогнать пару сотен «патриотов»-блокадников МВД возглавляет Аваков, которого Порошенко давно пытался отправить в отставку, а определяющее влияние на армию имеет секретарь СНБО Украины Турчинов, не скрывающий своего желания разорвать Минские соглашения и начать полномасштабную войну даже не с Донбассом, а непосредственно с Россией.

Поддержку блокирующим ДНР/ЛНР «патриотам» выразили нацистские «Свобода», гражданский корпус «Азов» и остатки запрещенного в России «Правого сектора». Эти три конкурирующие за влияние нацистские силы впервые с майдана выступили единым фронтом.

Что имеем в результате?

Действия «Батькивщины», «Самопомощи» и «патриотов» создают для Порошенко нетерпимую ситуацию. Чем дольше продолжается блокада, тем более потешной становится власть президента, неспособного справиться с нарушающей закон жалкой кучкой маргиналов. Рост социального напряжения дает надежду на усиление уличных протестов, которые организовываются и подпитываются заинтересованными лицами. Порошенко обречен либо попытаться использовать вооруженную силу для прекращения блокады, либо пассивно наблюдать, как власть в ускоряющемся темпе уплывает из его рук.

При этом использование силы практически неизбежно влечет за собой кровопролитие. Появление новой «небесной сотни» (или тысячи) даст возможность обвинить Порошенко в том, что он превратился в кровавого диктатора, который ради интересов своего кармана выступил против «ценностей майдана» и пролил кровь «патриотов». После этого неонацистские боевики при полном непротивлении МВД, армии и спецслужб снесут режим даже быстрее, чем снесли Януковича.

Дальше на сцену выступят Аваков с Турчиновым (или один из них) и заявят, что эгоистичные политики развязали в Киеве междоусобный конфликт в условиях «внешней агрессии». Это даст возможность помножить на ноль не только Порошенко, но и Тимошенко с Коломойским (если последний не умерит амбиции и вовремя не примкнет к очередным победителям).

В Киеве установится открытая нацистская диктатура, которая попытается «консолидировать» Украину методами открытого террора и активизации боевых действий.

При этом «новая» «патриотическая» власть постарается быстро восстановить торговлю с Донбассом. Только схемы поменяются, и Украина будет закупать уголь по более высокой цене.

Как показывает история газовых войн, более высокая цена для украинских руководителей благо, ибо обеспечивает (при том же проценте отката) больший доход. А проблемы украинских граждан «патриотическую власть» не волнуют.

Ростислав Ищенко, газета «Известия»

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Киев показал, как формируют патриотов Украины из подростков Донбасса

Украинские оккупационные власти Луганщины в городе Кременная создали военный лицей с повышенной физической подготовкой, в котором проходят обучение юноши 9-11 классов. Все они выходцы из Донбасса.



Как рассказал начальник так называемого Луганского военного лицея Валерий Ембаков, эксперимент по созданию украинских патриотов из уроженцев Донбасса начался 1 сентября 2015 года, после того, как он выехал с печатью лицея из Луганска на подконтрольную Украине территорию и начал новый этап в жизни учебного заведения.

Мы эвакуировались из Луганска, имея с собой только печать. Потом мы с помощью проведения специальных операций вывезли оттуда личные дела офицеров и трудовые книжки работников, – сообщил руководитель учебного заведения.



Ембаков рассказал, что одним из обязательных методов воспитания патриота Украины является ежедневное прослушивание рок-версии гимна страны:

В 6:15 утра ребята просыпаются от рок-версии гимна Украины, – сказал начальник лицея отметив, что сам Порошенко положительно оценил его инициативу.



Глава учебного заведения заявил, что лицеисты – жители Донбасса: Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Счастье, Старобельск, Артемовск, Золотое.

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Украина почти выпросила у США еще $150 млн на войну

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США планирует выделить $150 млн на поддержку армии Украины. Соответствующая информация содержится в проекте оборонного бюджета Америки. По замыслу американских чиновников, эти средства Киев должен будет направить на «обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку». Самое любопытное примечание в законопроекте предполагает, что Украина никак не сможет потратить эти средства для покупки переносных зенитных ракетных комплексов. Также стоит отметить, что подобные положения оборонного бюджета заметно противоречат намерениям Дональда Трампа. Поэтому, если в таком виде проект дойдет до президента, он может его и не одобрить. Но для начала бюджету предстоит пройти палату представителей конгресса США, где далеко не все довольны потраченными на Украину деньгами. С другой стороны, даже в этой версии оборонного бюджета помощь Киеву сокращена в два раза. В 2016 г. Вашингтон подарил Украине $300 млн. С учетом резкого сокращения статьи расходов, связанные с Украиной, могут быть приняты, хотя по старой традиции эти деньги вряд ли дойдут до военнослужащих украинской армии. Читайте также: У Порошенко мало шансов сбежать, — Царев

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Мы всегда будем помнить о вас. Конец

Вспомнить их имена

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В Донецке состоялась премьера фильма о Мотороле (ВИДЕО)

В донецком кинотеатре «Звёздочка» сегодня состоялся премьерный показ фильма военкора информационного агентства «News-Front» Максима Фадеева. «Его батальон» — так называется лента, которая посвящена памяти Арсена Павлова, легендарного «Моторолы». Читайте также: «Наполняются яростью наши сердца», — Чичерина посвятила клип Гиви и Мотороле (ВИДЕО)

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Мы всегда будем помнить о вас

Вспомнить их имена.

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Задержан главный налоговик Украины

Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в четверг вечером задержали в клинике «Феофания» по так называемому «делу Онищенко». Об этом заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. «Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», — отметили в ведомстве. В настоящее время с Насировым проводят следственные действия. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержать главного налоговика не удалось — группу украинского спецназа остановил вахтер (ФОТО)

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Украина намерена завалить ЕС дешевой электроэнергией

Украина поражает своим идиотизмом: с одной стороны — из-за нехватки угля власти планируют начать веерные отключения электроэнергии, когда запасы антрацита иссякнут; с другой – украинский «Энергоатом» планирует потратить более полутора миллиардов гривен на строительство инфраструктуры, которая позволит экспортировать электроэнергию в страны ЕС.

Продать все, что плохо лежит; все, что еще хоть как-то может функционировать – под этим девизом живет вся нынешняя украинская власть. Спрашивается, зачем Украина собирается инвестировать в проект строительства экспортных мощностей на Хмельницкой АЭС? Почему нельзя вложить те же деньги, чтобы покрыть собственный энергодефицит?

Да, украинцы платить за электроэнергию не хотят, а многие просто не могут. Конечно, Польша и Венгрия – это более надежные партнеры, чем собственное население. Но ведь, когда Украину окончательно прижмет энергодефецит, то та же Польша или Венгрия придут ее спасать, предлагая электричество втридорога.

Украина уже не первый год наращивает экспорт электроэнергии. По итогам 2016 года экспорт вырос 10,9% или до 4,014 миллиарда кВт-ч, если сравнивать с показателями 2015 года. И в этом нет ничего необычного, когда вырабатываемой мощности хватает собственному потребителю. Но ситуация иная, если так называемые ветераны АТО выполнят свое обещание и перекроют еще и железнодорожное сообщение с Россией, то в Киеве вообще настанет блэкаут.

Вот и интересно, почему «Энергоатом», зная о проблеме, собирается вкладывать миллиарды в создание экспортной инфраструктуры на Хмельницкой АЭС? При этом станция является самой близкой по отношению к украинской столице среди всех АЭС страны.

Но что больше всего настораживает, так это слова президента «Энергоатома» Юрия Недашковского. Он заявил, что для безопасной работы второго энергоблока Хмельницкой АЭС на экспорт его компания собирается построить «опережающими темпами новые трансформаторы…»

Видите, торопятся, даже очень торопятся, и тут уже главное – чтобы не наторопились до трагедии…

Zolotoy, Politikus.ru

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Взяли на испуг: чем чревата национализация в ЛДНР

Блокада Донбасса, вызвавшая ввод внешнего управления на предприятиях украинских олигархов, нанесла Украине сильный урон, и подтвердила непрофессионализм украинского руководства

Украина в напряжении. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявляет, что блокада Донбасса толкает страну на закупку угля у «государства-агрессора» — так украинский официоз называет Россию. Притом, инициатива исходит от украинских промышленников.

«Блокада фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России», — сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, он обсуждал положение дел с украинскими металлургами, на долю которых приходится 17% промышленного производства в стране и 25% валютной выручки.

«Это мощная сфера нашей экономики, и когда просто перекрыт путь до украинских недр (это же украинский уголь, он принадлежит украинцам), то сегодня металлурги говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника — либо Америка, либо Россия», — отметил Гройсман.

В свою очередь, некоторые финансово-промышленные группы вошли в клинч с руководством ДНР и ЛНР.

«Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым», — заявили в одной из крупнейших ФПГ на Украине System Capital Management.

SCM принадлежит Ринату Ахметову. Именно на предприятия этой группы решением властей ЛДНР вводится внешнее управление.

В группе заявляют, что предприятия SCM останутся исключительно в юрисдикции Украины. И налоги предприятий даже на неподконтрольных Украине территориях Донбасса будут поступать в Киев.

То, что начиналось как очередная громкая, но бестолковая акция радикалов может вызвать необратимые последствия в экономике страны.

Что стоит за промедлением Порошенко

Блокада бывшими участниками АТО сообщения с Донбассом вызвала в ДНР и ЛНР понятную реакцию: в республиках попытались минимизировать полученный урон, а заодно — надавить на украинских олигархов, чтобы те, в свою очередь, подвигли украинское правительство на активные действия по деблокированию.

В ЛНР и ДНР приняли решение обязать украинские предприятия, работающие в республиках, платить там же и налоги. Для этого предприятия должны были перейти под юрисдикцию ЛДНР. В противном случае на них вводилось внешнее управление, что в СМИ уже окрестили «национализацией».

Однако то, что поначалу считали блефом, 1 марта стало реальностью.

«Порядка 40 предприятий под внешним управлением… Все идет по плану, предприятия с сегодняшнего дня с нуля часов вводятся во внешнее управление. В принципе, к сегодняшнему вечеру мы все закончим», — отметил Захарченко.

Примечательно, что ввод внешнего управления на ряде предприятий совпал с рядом других событий. Так, в тот же день стало известно о том, что российская горно-металлургическая компания Evraz проводит сделку по продаже коксохимического завода Южкокс, расположенного в городе Каменское (бывший Днепродзержинск).

Процесс по продаже предприятия стартовал в 2016 году. Об этом, как писал uaprom.info, говорилось в финотчете материнской компании Evraz plc.

«В октябре 2016 г. Evraz заключил соглашение на продажу завода Евраз Южкокс. Оплата производится несколькими частями до августа 2017 года», — сказано в документе.

В отчете не указывается, кто стал покупателем коксохимического завода, однако известно, что существенный интерес к предприятию выказывала группа «Метинвест» Рината Ахметова. По данным украинских СМИ, Ахметов де-факто контролирует завод еще с 2015 года. В то же время стороны не могли прийти к согласию по вопросу продажи предприятия.

«Завершение этой транзакции требует выполнение нескольких условий, которые не зависят полностью от участников сделки», — отмечалось в сообщении Evraz plc.

Кроме того, в тот же день СБУ обнародовала запись якобы переговоров главы ДНР Захарченко с российским собеседником. В разговоре речь шла о том, что «национализированные» предприятия могут перейти под контроль беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что такие «размены» не спасут положение дел, к которому привела инициированная радикалами блокада.

«Если верить обнародованным СБУ записям… может развернуться борьба за эти предприятия между олигархическими и номенклатурными группами. Кроме того, предприятия могут, по большому счету, просто остановиться. То, что сейчас там заявляют: «Проживем без Украины», напоминает заявления украинцев в 1990 году — «Проживем без СССР, только отделимся, сразу у нас потекут молочные реки»», — отмечает Бондаренко.

Он уверен — любой экономический эксперт подтвердит, что предприятия в ЛДНР либо остановятся, либо будут торговать с Украиной через российских посредников, т.к. технологически они завязаны на украинские предприятия.

В то же время, он не верит в своеобразный размен, когда какие-то российские активы, вроде Южкокса, отойдут Ахметову, а его предприятия — ЛДНР.

«Давайте говорить откровенно: сегодня «право первой ночи» в украинском бизнесе за группой Кононенко-Грановского, т.е. ближайшими людьми в окружении Порошенко. Как только будет выставлено на продажу хоть какое-то предприятия, первыми им заинтересуются люди, близкие к президенту Украины. Тем более, что Порошенко сейчас создает систему, при которой единственным олигархом должен остаться он», — отмечает Бондаренко.

Он называет поведение Порошенко по отношению к блокаде «преступной бездеятельностью», и с подозрением относится к такой пассивности украинского президента. Кто именно инициировал блокаду — вот вопрос, который стоит задать, уверен Бондаренко. Он отмечает, что лидер «Самопомощи» Андрей Садовый не может влиять на таких депутатов, как Семен Семенченко, который и является одним из организаторов блокады.

«Звіряче побиття-2» и единственные здравомыслящие

Блокирующих торговлю с Донбассом несложно разогнать. Если верить министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, сделать это можно за пять минут. Но он ждет приказ, хотя в его полномочиях сделать это и без указаний сверху.

«Прежде всего боятся повторить ошибку Януковича с разгоном «студенческого Майдана». Это слабость государства и страх вызвать ответную реакцию у правых, от которых это государство зависит», — объясняет Ukraina.ru причины такой пассивности власти политолог Руслан Бортник.

Кроме того, он отмечает, что к скандалу не хотят привлекать внимание международного сообщества.

«У всех рыльца в пушку. Если эти вещи станут ключевыми в информационном дискурсе мира, начнут ложиться справки на стол в ЕС, в администрации Трампа, возникнут резонные вопросы: «А что же вы, ребята, ведете войну, в которой вы одновременно торгуете? Что-то здесь не то». Это дискредитирует украинскую власть», — уверен Бортник.

Вот все и пустили на самотек. Власти надеются на полюбовное урегулирование и сохранение угольной схемы. Результат плачевен. Страна несет убытки.

«По разным оценкам, Украине это будет стоит от 3% до 10% ВВП, будет стоить до 80 млрд гривен. Это очень серьезные потери. Это также чревато исчезновением еще одного олигарха — Ахметова, и завершением процесса деиндустриализации страны», — уверен Бортник.

В то же время, он уверен, что потери Донецка и Луганска будут еще больше, поскольку роль предприятий, страдающих от блокады, в их экономике больше, чем на Украине.

«Быстро переориентировать на другие производственные схемы или рынки не удастся. Обязательно будут потери, которые в нынешних конкурентных условиях могут составлять до 60% всего потенциала. Это ударит по всем. На Украине это обострит политическую борьбу, экономическую борьбу, возможен переход Ахметова в оппозицию», — отмечает Бортник.

При бездействующем правительстве и президенте, который может попытаться выиграть от ситуации, за урегулирование ситуации взялись металлурги, которые заявили: из-за блокады придется покупать уголь в России.

«В данной ситуации металлурги понимают, что они теряют. Если правительство безголовое, то кто-то же должен проявлять государственное мышление и делать шаги по спасению экономики», — комментирует это заявление Бондаренко.

А Бортник уверен — заявление рассчитано и на украинцев.

«Обращение металлургов к правительству — это часть информационной борьбы. Это попытка дискредитировать цели тех, кто блокирует: «Смотрите, за что вы боретесь — чтобы мы закупали российский уголь»», — отмечает политолог.

Пока же ситуация продолжает развиваться с пугающей скоростью. И точно назвать последствия произошедшего сложно. Эксперты сходятся в одном: они будут катастрофическими для Украины. Впрочем, катастрофа стала возможной из-за того, что ряд игроков на политической арене преследовали свои корыстные цели. В итоге — пострадала страна.

Николай Подкопаев, Ukraina.ru

К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР опубликован список из 43 предприятий, где вводится временная администрация

Совет Министров Донецкой Народной Республики обнародовал сегодня список предприятий и учреждений, на которых вводится временная администрация. Перечень опубликован на официальном сайте Правительства. Среди объектов хозяйствования такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн “Стирол”», предприятия компании ДТЭК, «Донецксталь — Металлургический завод», шахта «Комсомолец Донбасса», шахта им. А.Ф. Засядько, Зуевская ТЭС. Кроме этого, в перечень вошли «Украинская акционерная страховая компания „АСКА”», «стадион “Донбасс Арена”» и другие. Накануне сообщалось, что Глава ДНР Александр Захарченко заявил о переходе порядка 40 предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Это обусловлено тем, что Киев не выполнил ультиматум о снятии блокады Донбасса. Читайте также: Холдинг Ахметова отказался платить налоги в ДНР и ЛНР

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Перспективные политики

Один из читателей прислал материал на тему того, как у нас работают с кадрами в сопредельных государствах.PS. Знакомая по Украине ситуация, которая является либо профанацией реальной работы, либо же откровенным вредительством.Общую проблему с подобной деятельностью в 2014 обозначил Пушков. Не в то вкладывали. Но тут важно понимать, что США не просто ухнули 5 млрд. (хотя я думаю, там намного больше было вложено) в рандомных активистов и получили с этого профит. Они годами формировали лояльную себе прослойку, которая помимо денег, идеологически была встроена в систему расширения американского влияния на Украину, что было увязано с образовательными программами в школах и ВУЗах, которые дополнялись работой многочисленных НКО, которые отбирали талантливую с точки зрения заказчика молодежь и готовили из них тот инструмент, с помощью которого в 2014 году на Украине поменяли власть. Россия так же пыталась действовать на этом поле, подкармливая различные пророссийские организации, но эффективность этой деятельности была ограниченной, что особенно ярко проявилось при Януковиче, который нанес пророссийскому движению куда как больше вреда, нежели Ющенко. В 2014-м году выяснилось, что некоторое "пророссийские активисты", вовсе не пророссийские, а "Партия регионов", на которую делалась ставка, известно как себя показала в деле защиты русского населения Украины.Молодой перспективный украинский политик.Примечательно, что примерно за пол-года до государственного переворота на Украине, Константин Затулин задался вопросом, что может быть надо делать ставку на других людей, задав известные вопросы: http://www.iarex.ru/articles/37073.html – цинкСобственно, эти вопросы уместно задавать в случае любой попытки выстроить систему общественно-политического влияния в той или иной стране. И в случаях упомянутых в статье, можно сразу говорить о том, что как минимум следует грамотно подбирать кадры, чтобы потом не пенять на то, что деньги или усилия государственных структур опять ушли не туда.Самая громкая "ошибка" такого рода, это визиты Корчинского на Селигер.В декабре 2013 года боевики Корчинского играли важную роль в организации беспорядков в Киеве и раскачивании ситуации, готовя почву для государственного переворота.В общем, если уж стоят цели организации системной работы с перспективными общественниками и политиками, то хотелось бы, чтобы там не допускали детских ошибок, чтобы потом не вздыхать о бесцельно потраченных зря ресурсах и не задаваться риторическими вопросами на тему того, почему буксуют интеграционные процессы и почему кто-то вложился куда надо, а кто-то снова не туда.

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Фонд «Ни шагу назад» совместно с УНМ ДНР оказал помощь горловским больницам

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

Командование ДНР совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» сегодня передали около 30 тысяч систем для переливания крови для нужд муниципальной городской больницы №2 в прифронтовой Горловке. Об этом заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР сообщил заместитель Эдуард Басурин.

«ВС ДНР продолжают оказывать поддержку мирному населению. Сегодня оперативным командованием совместно с фондом помощи «Ни шагу назад» было передано около 30 тысяч систем для переливания крови в муниципальную городскую больницу №2 в Горловке», — сказал замкомандующего.

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В ДНР восстановили возможность вызова экстренных служб после отключения «Укртелекома»

Возможность осуществлять звонки на номера экстренных служб внутри Донецкой Народной Республики восстановлена. «Возможность осуществлять звонки со всех номеров локально внутри Республики, включая МТС, на номера экстренных служб 101, 102, 103 и 104 восстановлена», — об этом сегодня агентству ДАН сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР. Накануне глава ведомства Виктор Яценко в комментарии ДАН отмечал, что в момент введения внешнего управления на предприятии «Укртелеком» Киев отключил интернет и возможность совершать звонки за пределы ДНР. Кроме этого, в ряде жилых районов возникли сбои с вызовом экстренных служб, в том числе с номеров МТС. Читайте также: Месть Ахметова: олигарх оставил жителей ДНР без телефонной связи

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