Не белый айсберг под слоем политической воды

Известный и неоднозначный общественник, писатель и политик, сопредседатель «Партии Великое Отечество», сторонник президента Путина и противник «либерального правительства Медведева» и либералов в целом Николай Стариков на минувшей неделе приезжал в Алтайский край на несколько дней. Он встретился со своими читателями, единомышленниками, а также с корреспондентом ИА «Амител» для интервью.

— Николай Викторович, зачем вы приехали в Алтайский край?

— Я давно к вам собирался. Был наслышан о красотах Алтая и теперь намерен чаще сюда приезжать. Приехал и регион посмотреть, и с читателями и общественностью встретиться, и вопросы участия в выборах с однопартийцами обсудить.

— В 2016 году партия шла на выборы (прошли 18 сентября) и на федеральном уровне, и на краевом. Но зарегистрироваться не удалось, и участия в выборах вы не приняли. Для вас это поражение?

— Это опыт. Причины нерегистрации — отказ признать наши подписи действительными. Я считаю, что процедура сбора подписей нарушает действующую Конституцию. Именно это мы изложили в иске в Конституционный суд РФ.

Чтобы выборы в России были полностью демократическими и полностью соответствовали нашей Конституции, необходимо отменить некоторые нормы, в первую очередь сбор подписей.

Ведь что произошло: между избирателем и партией появляется некий чиновник, который оценивает правильность сбора подписей. Что это, как не уничтожение конкурентов?

Люди недовольны выборами: на эти выборы пришло на несколько миллионов человек меньше, чем на прошлые. При такой тенденции два-три цикла и голосовать в России будет некому. Это ведет к выхолащиванию смысла демократической системы.

— А ещё люди идут на выборы, когда есть реальная конкуренция. «Партия Великое Отечество» готова составить конкуренцию на выборах в сентябре 2017 года.

— Конечно, мы будем участвовать в выборах и в Алтайском крае, и в других регионах. И не только в муниципальных выборах, но и выборах законодательных собраний регионов. Везде, где у нас будут достойные кандидаты. У нас нет задачи участвовать во всех выборах.

— В Алтайском крае есть достойные кандидаты?

— Конечно. Со многими из них я сейчас надеюсь познакомиться.

— Большинство в вашей партии — молодежь, ну, во всяком случае, я это вижу на местном уровне. На выборы вот только молодые люди шли от алтайской «ПВО». Может, пора привлекать более опытных кандидатов?

— Мы рассматриваем своих избирателей как широкую аудиторию: и студенты, и пенсионеры. Стараемся привлечь все слои населения. Задачи, которые сегодня стоят перед страной, требуют выработки консенсусного решения со стороны всех слоев населения страны.

Мы готовы пригласить любого достойного человека как кандидата от себя. Но у нас же тут не театр, когда (в команде — прим. ред.) должен быть человек вот такого возраста с таким-то цветом глаз.

Кто приходит к нам, кто хочет стать депутатом и имеет определенные навыки, того мы и вовлекаем в работу.

— Какие задачи по выборам вы ставите перед региональным отделением? Сколько им нужно набрать процентов?

— Это вопрос нашей внутренней кухни, и я бы оставил его пока без ответа.

— На чем в своей предвыборной программе будете делать акцент? Какие темы будете продвигать?

— Будет разработан целый спектр мероприятий.

— А конкретнее?

— Все политические силы на всех выборах делают примерно одно и то же: проводят пикеты, митинги, печатают листовки, говорят о хороших вещах. Мы постараемся придумать что-то оригинальное.

Главное, чтобы не было никаких административных барьеров между свободным волеизъявлением гражданина и идеями, которые до него пытаются донести партии.

— «Партия Великое Отечество» выполняет задачи, которые перед ней ставятся?

— Мы могли бы делать больше. Мы считаем, что при нашем полноценном участии в (избирательной — прим. ред.) кампании расклад сил в Госдуме был бы совершенно иной.

— Собираетесь выдвигаться на президентские выборы?

— Чтобы принимать такие решения, надо не только желание, но и целый ряд факторов, которые должны сложиться определенным способом. Пока рано говорить об этом.

— Алексей Навальный считает, что не рано. Несмотря на уголовный срок, который пока мешает ему выдвигать свою кандидатуру, он уже ездит по регионам с предвыборной работой. Вот недавно в Новосибирске был. В Барнауле открывается его предвыборный штаб. Как вы думаете, насколько реальны его шансы в стране в целом и в Алтайском крае?

— Мне это поведение кажется странным. Тем более его безоговорочная уверенность, что юридически справедливые, на наш взгляд, препоны с приговором будут почему-то устранены. Наводит на мысль, что он от кого-то, скорее всего от США, получил некий карт-бланш. Любого другого посадили бы уже на реальный срок за те преступления, которые совершил Навальный. Видимо, американцы сказали, что пора открывать штабы.

Под этим слоем политической воды находится не белый по цвету айсберг. Это такая политическая клоунада.

Если подобная персона, как Навальный, когда-то возглавит страну, то страна закончится. Это элемент внешнего управления для распада страны. Я надеюсь, что наш президент (Владимир Путин — прим. ред.) будет участвовать в выборах, потому что кандидата, способного с ним конкурировать на равных, я пока не вижу.

— А вот ещё один игрок на политическом поле — движение ОНФ. Какую роль сейчас играет в политической и общественной жизни, какова его перспектива, что будет с ОНФ после выборов президента?

— ОНФ — единственная структура, которая была создана по инициативе президента. Но ту политическую роль, которую ему (движению — прим. ред.) сулили, оно по каким-то причинам играть не стало. На момент создания было много разговоров, что ОНФ заменит «Единую Россию». Этого не произошло.

Сегодня ОНФ — это не политическая структура. Они занимаются хозяйственными вопросами, во многом забирая хлеб у того же Навального, принося большую пользу.

Мне кажется, что организация с таким потенциалом должна играть не экономическую или хозяйственную, а именно политическую роль.

— Кто сегодня главный соперник «ПВО»?

— Если анализировать кампанию 2016 года, то главный соперник — административные барьеры, которые не допускают нас до выборов.

А вообще у всех четырех партий (парламентских: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — прим. ред.) одна проблема — у них нет идеологии. О какой, например, идеологии КПРФ можно говорить, если существуют коммунисты-олигархи? Это просто некие политические амплуа.

Должно быть соревнование идей, а сегодня просто соревнование бюджетов и политтехнологий. Опасная тенденция. Получается разрыв между политическим институтом и народом, который должен передать им свою власть. На этом играют внешние противники России. Вот пример. Была на Украине правящая партия — партия Регионов. Случилась сложная ситуация, и партия исчезла за ночь. Потому что не было идеологии.

— Но ведь нет предпосылок, что в политической ситуации что-то изменится?

— Есть такая партия (имеет в виду «ПВО» — прим. ред.). Она обладает технологиями, пониманием, отличным от других. Осталось донести точку зрения до широких масс.

— Но для этого надо использовать политические технологии и иметь бюджет…

— Да, дальше мы сталкиваемся с политической практикой.

— В регион ещё раз перед выборами приедете?

— Конечно, надо поучаствовать в наиболее перспективных и многообещающих с электоральной точки зрения регионах. На мой взгляд, Алтайский край как раз такое место.

— Николай Викторович, и в завершение вопрос. Над какой книгой сейчас работаете?

— Я пишу 17-ю книгу под рабочим названием «Война. Чужими руками». Там я рассказываю о том, как одни государства стараются ослаблять другие, добиваться своих интересов чужими руками.»