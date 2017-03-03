Канада и фашизм

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«Главная тайна Христи Фриланд

Министр иностранных дел Канады скрывала связь своего деда с нацистами

Из биографии Христи Фриланд, которая 10 января 2016 года была назначена главой внешнеполитического ведомства Канады, можно узнать, что её родственники считали себя «политическими изгнанниками», видевшими свою миссию в том, чтобы сохранить «идею независимой Украины». «Мои бабушка и дедушка по материнской линии покинули Западную Украину после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году. Они никогда не смогли вернуться, но остались в тесном контакте со своими братьями и сестрами и их семьями, оставшимися там». Мать Христи, по её словам, родилась в лагере для беженцев в Германии до того, как семья иммигрировала в западную часть Канады. Канадскую визу дед Христи получил благодаря своей сестре, перебравшейся за океан раньше, «в период между войнами».

Рассказанная Фриланд семейная история говорит о том, что её семья была вынуждена покинуть родной дом и найти в конечном счёте убежище в далёкой Канаде. Представляя родителей своей матери жертвами Второй мировой войны, министр иностранных дел Канады вполне осознанно лжёт. Семейная тайна Христи Фриланд состоит в том, что её дед, Михайло Хомяк, верно и преданно служил гитлеровской Германии вплоть до её капитуляции, а переезд семьи Хомяк в Канаду состоялся только после разгрома Третьего рейха Советским Союзом при поддержке союзников – США и Великобритании.

Михайло Хомяк не был жертвой войны – он представлял сторону агрессора. Миссис Фриланд, внучка своего деда, не случайно не стала упоминать о нём в биографии, но и выдумала трогательную историю «политических изгнанников», призванную вызвать жалость и сочувствие в сердцах людей, которые считают Гитлера величайшим военным преступником и осуждают нацизм. Напиши Христя Фриланд правду о своём ближайшем родственнике, возможно, она никогда не смогла бы сделать политическую карьеру в Канаде, тем более добраться до кресла министра иностранных дел. Поэтому она солгала, скрыв от общества сотрудничество Михайлы Хомяка с нацистами, длившееся много лет.

Семья Хомяк в Канаде, 1952 год

Кто же он, дед Христи Фриланд по материнской линии?

Из канадских источников (семья Хомяк осела в провинции Альберта) известно, что Майкл (Михайло решил именовать себя на английский манер) закончил Львовский университет, получив степень магистра права и политологии, в 1928 году начал карьеру во влиятельном галицком издании «Діло», в период германской оккупации издавал в Кракове, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»). Так что правда о госпоже Фриланд состоит в том, что её дед переехал в оккупированную Гитлером Польшу с тем, чтобы работать на благо Третьего рейха под началом генерал-губернатора Ганса Франка (Hans Michael Frank) — организатора Холокоста на польских землях.

Непосредственно руководил работой Хомяка глава отдела печати польского Генерал-губернаторства Эмиль Гасснер (Emil Gassner). На родину во Львов редактор «Краковских вестей» не вернулся, хотя в 1941 году Галичина была присоединена к Генерал-губернаторству пятым округом.

Генерал-губернатор Ганс Франк (слева) и Эмиль Гасснер открывают Дом германской прессы в Кракове, март 1942 года. Фото из польских архивов

Газета «Краковские вести» начала издаваться с 7 января 1940 года дважды в неделю, с 1 мая – трижды, спустя некоторое время – ежедневно. Полиграфической базой пронацистского издания стала бывшая типография краковской польскоязычной еврейской газеты Nowy dziennik. Её основатель – раввин и видный деятель сионистского движения, земляк Хомяка – не дожил до Второй мировой, а действующий редактор (тоже еврей) вынужден был бежать из Кракова во Львов, но после оккупации Галичины был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь Белжец, где и принял мученическую смерть вместе с 600 тысячами других евреев. А Михайло Хомяк получил имущество редакции, должность и довольствие из рук нацистов. Известно, что подготовка к изданию «Краковских вестей» велась задолго до выхода из печати первого номера газеты, с 1939 года, сразу после образования Генерал-губернаторства на оккупированных гитлеровцами польских землях.

По словам Христи Фриланд, её дед, Майкл Хомяк, «был до войны юристом и журналистом, поэтому предвидел захват советскими войсками западной части Украины, поэтому и покинул свою историческую родину». На самом же деле он получил престижную работу в Кракове под началом нациста Ганса Франка (повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала), причём трудиться на информационном фронте во славу германского фюрера ему пришлось не с нуля – типография для «Краковских вестей» была реквизирована у евреев в пользу украинцев, разделявших ценности нацизма.

Разумеется, Хомяк не оставался в долгу перед гитлеровской Германией, которая обеспечила ему высокое положение, деньги, дом и всё остальное. Он старательно славил «наимощнейшую индивидуальность» Адольфа Гитлера – «Краковские вести» называли германского фюрера «исторической фигурой ХХ века», посвящая описанию его деятельности целые страницы.

«Адольф Гитлер – историческая личность 20 века» — статья в выпуске «Краковских вестей» от 24 апреля 1940 года в честь 51-летия фюрера

Славил он и нациста Ганса Франка: газета Хомяка в подробностях описывала, как встречали генерал-губернатора украинцы. «Украинское население с великой радостью восприняло установление справедливой немецкой власти, носителем которой являетесь Вы, Пан Генеральный Губернатор. Эту радость высказал украинский народ не только цветами, которыми забросал немецких воинов, вступивших в край, но также жертвами крови, каковых требовала борьба с польскими узурпаторами» – такое обращение публиковали «Краковские вести» 1 ноября 1940 года, льстиво убеждавшего нацистов, что украинцы готовы «к радостному сотрудничеству», и рассыпая пожелания фюреру и его представителю на востоке «осуществить планы нового устройства Европы».

Вместе с восторгами в адрес Гитлера и его назначенцев Хомяк публиковал сообщения о победах гитлеровцев на фронте: так, в том же номере «Краковских вестей» рассказывалось об «эскадрах тяжёлых немецких военных самолётов, снова сбрасывающих бомбы на Лондон, где началось много новых пожаров». «Хорошими были объёмы бомбардировок промышленных предприятий в Бирмингеме, Ковентри, в порту Ливерпуля…» – сообщала газета Хомяка украинским читателям.

Фотокопия выпуска газеты «Краковские вести» от 1 ноября 1940 года

Одновременно с восхвалениями Третьего рейха «Краковские вести» по указанию германских властей постоянно разжигали ненависть к еврейскому населению: как в заказных публикациях, так и в житейских рассказах. Редакционные подборки газеты Хомяка можно найти в музеях Холокоста по всему миру. Например, в Лос-Анджелесе, США.

«Краковские вести», 3 января 1941 года

В номере «Краковских вестей» от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые «получили заслуженное наказание». «Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч», – гордо заявляла газета, издававшаяся дедом нынешнего министра иностранных дел Канады. «Заслуженное наказание» – это массовый расстрел еврейского населения Киева в урочище Бабий Яр. Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года были убиты 33,771 человек без учёта детей до трёх лет. Расстрелы продолжались и в октябре. А в начале ноября «Краковские вести» уже восторгались Киевом, из которого «исчезло» еврейское население: «Киев стоит распрекрасный, чудесный».

Еврейские женщины перед расстрелом в Бабьем Яру, сентябрь 1941 г.

Досталось и польским евреям. Рупор украинства в Кракове не уставал трубить о том, что Польша – убогая земля, «засеянная жидовской заразой» («Краковские вести» от 11 января 1940 года). Как пишет известный канадский историк украинского происхождения Джон-Пол Химка (John-Paul Himka), «Краковские вести» разжигали страсти, направленные против евреев, создавая атмосферу, способствующую массовым убийствам. В 2008 году Институт исторических исследований Львовского национального университета опубликовал работу Химки в соавторстве «Как ОУН относилась к евреям?», где рассказывается, как редакция «Краковских вестей» по заказу немецких властей публиковала с июня по сентябрь 1943 года серию статей «Жиды в Украине», написанных «в крайне антиеврейском и прогитлеровском духе». Евреи, пишет канадский исследователь, изображались преступниками, а украинцы – жертвами.

Вот и миссис Фриланд, ступая по следам своего деда, преподнесла его жертвой войны, хотя по закону и по совести он должен был разделить ответственность с теми, чьи указания он исполнял совсем не по принуждению. Тексты «Краковских вестей» доказывают, что Михайло Хомяк с воодушевлением поддерживал нацизм и служил Гитлеру «с радостью».

«Население Галиции готово бороться и умереть за святое и правое дело», «Краковские вести», январь 1944

Нацисты его ценили: в 1944 году Эмиль Гасснер забрал Хомяка с собой в Вену, где «Краковские вести» издавались до конца марта 1945 года. Позже Хомяк ушёл с отступавшими частями гитлеровцев на Запад, сдался в Баварии американцам, после чего был размещён ими на спецобъекте военной разведки США в Бад-Вёрисхофене; там и родилась мать Христи, Галина Хомяк. Из американских источников известно, что в Баварии были созданы прекрасные условия для жизни с высоким уровнем комфорта. «Лагерь беженцев», о котором рассказывает в своей биографии миссис Фриланд, представлял собой блок гостиниц, где в числе других переселенцев жили 490 украинцев. Семья Хомяк получила жильё, расходы на проживание и медицинскую помощь – в Бад-Вёрисхофене находился и госпиталь армии США. Городок расположен в 78 км от Мюнхена в предгорьях Альп. Дочь Михайлы Хомяка Галина появилась на свет и провела первые годы жизни на курорте. В мае 1948 года Бад-Вёрисхофен был закрыт для переселенцев, и редактор «Краковских вестей» с помощью сестры отправился в Канаду.

Такова семейная тайна Христи Фриланд, солгавшей о том, что её дед был «жертвой» Второй мировой войны.

Ныне же она не упускает случая почтить память своего «героического» деда. В прошлом году в день т.н. черной ленты (отмечается в Канаде в годовщину заключения пакта о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года) она разместила в «Твиттере» очередной панегирик своим предкам:

«В этот день я думаю о моих прародителях Михайло и Александре Хомяк. Они всегда были благодарны Канаде за убежище и всю жизнь усердно работали, чтобы вернуть свободу и демократию Украине. Горжусь возможностью почтить сегодня их память»

Если бы не эта ложь, можно было бы говорить, что внучка не в ответе за деда. Однако госпожа Фриланд предпочла солгать, называя пособника нацистов, разжигавшего расовую ненависть, жертвой.

…Летом 2016 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил польский мемориальный комплекс «Аушвиц-Биркенау». Тогда же он побывал и на месте расстрела киевских евреев в Бабьем Яру. В составе канадской делегации была и внучка нациста Хомяка Христя Фриланд. Говорят, Трюдо был очень задумчив во время экскурсий по местам главных символов Холокоста. Пресса даже видела слёзы на его глазах.

Премьер-министр Канады Дж.Трюдо в Аушвице, июль 2016 г.

Заплачет ли мистер Трюдо, узнав о том, что министр иностранных дел в его правительстве выдумала историю про своего деда – «политического изгнанника» Михайлы Хомяка, плодившего ненависть к евреям и оправдывавшего их уничтожение?

Если не заплачет, его слёзы в Аушвице и Бабьем Яру можно считать крокодиловыми.»

Источник: nstarikov.ru