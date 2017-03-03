Где границы толерантности и демократии?… А оно нам надо?

Увидел я тут на днях новость, "Гей-персонаж появится в фильме «Красавица и чудовище» студии Disney?". Пока с вопросительным знаком, но я даже не сомневаюсь, что в мультиках и сказкаж для европейских и не только европейских детей скоро появятся эти персонажи. Всякие геи, трансгендеры, всякое розово-голубое оно и даже наверное "инфантофилы" начнуть мелькать на экранах. Толерантность и демократия однако. Вот только всему этому у людей есть другие названия и люди считают всю эту "экзотику" либо болезнью, либо преступлением. Ну а нелюди считают это толерантностью. Я так думаю, и надеюсь что так думает большинство моих сограждан. А инфантофилы, это вообще отдельный разговор, который кроме как посадки на кол для любителей таких забав не достоин. А в Европе толерастам строят памятники, полюбуйтесь какие. названия им можно дать громкие, но суть одна.
Что такое толерантность и хорошо ли быть толерантным? Что означает этот термин? Мы много слышим и видим в сюжетах программ и новостей о толерантной Европе и не менее толерантной Америке. Страны, где нет этой самой толерантности всячески осуждаются, считаются не демократичными и тоталитарными. Ну и конечно нужно эту самую толерантность везде внедрить, иначе ты не цивилизованный человек.
Заглянем в википедию, что там пишут про толерантность? Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.
Ну что же, очень даже хорошо и понятно написано. Я как раз такой, прямо по этому определению. Одинаково уважаю все вероисповедания, для меня равны все национальности, все профессии, все увлечения или как принято говорить - хобби. Значит я толерантный человек? К тому же я как раз не терплю социальной несправедливости, ненавижу, когда мне навязывают чьи то убеждения - ну прямо точь в точь как в определении толерантности.
С геополитической, политической и общественной точки зрения сейчас очень не простое время, я бы даже сказал очень неспокойное и тревожное время. Войной пахнет, дымом. Западные лидеры обвиняют Россию и россиян, а значит и меня, я ведь тоже россиянин, в тоталитаризме, агрессии, отсутствии демократии и толерантности.
Но подождите, господа хорошие. Разве не Америка считает нас врагом №1? Разве не НАТО вплотную придвинулась к нашим границам? Разве не против нас ввели экономические санкции? Почему на Донбассе и на Украине в целом не видят геноцида народа? Где же их толерантность? Ау, Америка - Европа, вы, однако не толерантны, не демократичны и тоталитарны. Ну, если верить определению толерантности.
А смотрел кто-нибудь передачи типа "Вечер с Владимиром Соловьёвым", "Время покажет", Право голоса" и т.д.? Наверное почти все смотрели. А вас не удивила позиция наших правдунов от либерализма? Этаких демократов в кубе. Заметил хоть кто-нибудь начальные зачатки толерантности у господина Митрохина или у Надеждина. На Эхе Москвы тоже настолько все "толерантны", что если разрешить работникам "Эха" расстреливать всех не согласных с ними и дать им по пулемёту - в стране останутся только Венедиктов, Альбац и ещё с сотню человек. Остальных перестреляют. Ну или почти всех. Я так думаю. Подозреваю, что в либерасты и дерьмократы в России идут психически больные люди. Давайте посмотрим, что пишут про заболевание с названием "ПАРАНОЙЯ".
Паранойя (др. - греч. παράνοια, дословно — «околомышление») — вид расстройства мышления, странность, возникающая при ряде психических заболеваний и поражений головного мозга. В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров. Центральное звено психопатологического процесса при паранойе — сверхценные идеи, приобретающие со временем характер бреда величия и/или персекуторного бреда. На основе сверхценных идей страдающий паранойей может выстраивать сложные и логически проработанные теории заговоров, это провоцирует многочисленные конфликты. Во многих случаях паранойя характеризуется обострённым недоверием к окружающим, обидчивостью, подозрительностью, ревностью, склонностью видеть в случайных событиях козни недоброжелателей, невозможностью забывать и прощать обиды, воспринимать критику, иногда эти элементы сочетаются с бредом.
Ну и как? Хорошо психиатры описали симптомы паранойи? Не пора ли нашим оппозиционерам посетить доктора? Или они лечатся исключительно печеньками из Госдепа. Вон в посольство США то и дело ныряют. Наверное диагноз никак поставить не могут. А тут и без доктора видно, достаточно один раз на поведение Митрохина в программе у Соловьёва посмотреть - паранойя чистой воды, к психиатру не ходи. Ни кого не видит, ничего не слышит, на всех орёт. Зато он лидер партии "Яблоко". Посмотрите как ведут дискуссии господин Гозман или Хакамада, много там плюрализма и толерантности?
Получается что нашим белоленточникам до демократии и толерантности очень далеко. Вот против кого надо вводить санкции. А наши западные партнёры-коллеги? Если судить по научному определению толерантности - то они тоже того, не толерантны они, далеко не толерантны. Зато они толерантны совсем к другому. Только термин у этого другого совсем не тот.
Вот например однополые браки. Папа Гриша и мама Федя - можете представить? Или папа Ирина и мама Света. Вот к этому на западе толерантны, даже очень. И хотят чтобы и я был тоже толерантен к таким бракам. Смотрите какие страны это счастье уже постигло:
Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина, Дания, Бразилия, Франция, Уругвай, Новая Зеландия, Люксембург, Финляндия, Словения.
В Колумбии и Коста-Рике однополые браки можно заключить у нотариуса или в суде.
В некоторых государствах вопрос об однополых браках может решаться на региональном уровне. То есть не на всей территории страны, каждый регион сам решает, разрешать или нет. К таким странам относятся:
США, Великобритания, Мексика, Япония.
Замаскированного, завуалированного признания однополых браков тоже хватает. Вроде бы нельзя, но в то же время и можно. Однополые браки не регистрируются, однако признаются однополые браки, заключённые в других странах или регионах. Такими странами являются Израиль, Мальта и др.
Есть ещё одна хитрость, браки не регистрируются, зато регистрируются однополые союзы. В чём разница - непонятно. Такими странами являются:
Великобритания, Ирландия, Андорра, Германия, Гренландия, Финляндия, Чехия, Словения, Венгрия, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Хорватия, Эстония, Австралия и т.д.
И как то уже про страшилку с названием СПИД уже забыли, молчат, вроде уже и не актуально. Не удивлюсь если учёные вдруг обнаружат необычайную пользу однополой любви для здоровья, типа жизнь продляется, болезни убиваются, счастье наступает.
Ну а где же на всех этих однополых детей набрать? Сами-то родить не могут. А вот для этого придумали ювенальную юстицию и гендерное воспитание. Если коротко, то вашего ребёнка насильно могут у вас отнять. И отдать на воспитание в однополую семью. И всё будет по закону. Так за что изымают детей, например в Финляндии и странах Европы?
Можно изъять ребенка из семьи за следующее:
Непосещение детской молочной кухни.
Своевременно не сделаны все прививки, необходимые с точки зрения государства (читай с точки зрения гигантов фармацевтического бизнеса).
Жилье в аварийном состоянии, квартира требует ремонта или ремонтируется.
Наличие в доме домашних животных.
Аморальное поведение (например, хождение родителей по дому в трусах и майке).
Несвоевременное прохождение врачей в детской поликлинике.
На полу разбросаны игрушки и мусор, отсутствие игрушек в достаточном количестве.
Ребёнок играет с посторонними предметами вместо игрушек.
Ребёнок выполняет домашнюю работу, как: моет посуду, подметает и моет полы, стирает и т. д.
Ребёнок находится на кухне вместе с матерью в процессе приготовления пищи.
Ребёнок часто и громко кричит и плачет.
В холодильнике присутствует не весь ассортимент необходимых ребёнку продуктов или продукты просрочены.
Жалобы соседей (или домочадцев) на жестокое обращение с ребенком, в т. ч. анонимные.
Любое из перечисленного, и уж само собой психическое и физическое насилие, в том числе и запрет заниматься проституцией или сниматься в детском порно, это ограничение прав ребенка на самовыражение и т.п.
А чтобы этих самых однополых было как можно больше с детского сада приучают детей к мастурбации, дают уроки - как правильно. Показывают соответствующие мультики, снабжают игрушками в виде половых органов. В школе уже начинают проводить специализированные уроки сексуального образования. Но как то странно проводят. Например в Швеции решили детей считать средним родом. Некое ОНО. Дети сами должны решить кто они. Не мальчик и не девочка. Ну, то есть если у тебя извините за выражение - "корень жизни" между ног болтается, но ты решил что ты девочка - значит ты девочка. А если у тебя "критические дни", но ты решила что ты мальчик - значит ты мальчик. Вот не дай бог, если "звезданутые" учёные какой-нибудь клон выведут - оно с "корнем жизни" и "критическими днями". Представляю как замысловато будут выглядеть прокладки и их реклама. Ну а если родители детей против такого образования - детей из семьи изымут и отдадут другим родителям, лояльным к такому образованию.
Заветной мечтой западных толерантов является узаконивание педофилии и инцеста. Ну, то есть, наверное, уже всё настолько приелось, что хочется секса с детьми, и может даже со своими детьми. Это наверное чтобы далеко не ходить. Вы знаете что такое инфантофилия? Предать огласке эту ранее тщательно табуируемую «дикую» скандинавскую традицию массовых издевательств над новорожденными и детьми в доречевом возрасте (от нуля до 2,5 лет) норвежским СМИ пришлось в связи с тем, что скрывать массовые изнасилования младенцев в Норвегии больше не представлялось возможным в связи «с утечкой». 2 марта 2015 года впервые Норвегия официально и публично признала наличие "инфантофилов" среди норвежских мужчин и женщин. "Инфантофилами" в Дании, Норвегии и Швеции себя называют те педофилы, которые предпочитают "развлечения" с новорожденными детьми ("инфантами" на местных языках). В интернет-пространство попали тысячи фото и видео-документов об оргиях группы норвежцев с одномесячной девочкой. Дело было в Драммене. Это небольшой городок неподалеку от Осло. Видео в интернет сбросили норвежская мать и норвежский отец маленькой жертвы "норвежских развлечений". Временно задержали лишь 5 участников оргии норвежских инфантовилов из Драммена. Полиция Норвегии сообщает, что в изнасиловании и в "фотосессии с малышкой" участвовало гораздо больше норвежцев. Большинство из них не были арестованы. Как вам такая толерантность? Или этому есть совсем другое название? Почитайте про развлечения "толерантных" норвежцев, вот ссылочка:http://russianpulse.ru/rusvesna/2015/03/05/1395003-evropeyskiy-ad-infantofiliya-ili-massovoe-iznasilovanie-grudnyh-detey-v-norvezhskih-semyah
Ну и верхом мечты всех толерастов, наверное, является брак с животными. В США, Нидерландах, Дании и некоторых других странах уже разрешили. Вот наверное радуются. Американец Марк Мэттью женился на пони по имени Пиксель. А вот 18-летний Нгурах Алит из Бали был застигнут “на месте преступления” с коровой и заявил, что животное его соблазнило. Пришлось жениться. Или вот 41-летняя эксцентричная британская миллионерша Шэрон Тендлер вышла замуж за “любовь всей своей жизни” – дельфина по имени Синди. Немец Уве Мицшерлих решил связать себя узами брака со своей больной астмой кошкой Сесилией. Знаменитый немецкий модельер Карл Лагерфельд объявил о своём намерении жениться на своей кошке по кличке Шупетт. Гуру моды признался, что даже не подозревал, что способен любить кого-то так сильно.
Да уж. Подумал я тут на досуге, включил воображение и представил. В России наступила демократия и толерантность. Все, и даже Митрохин, Макаревич и Рыжков необычайно довольны и счастливы. Лия Ахеджакова больше ни у кого прощения не просит. Лысый дядька и губастенькая тётька из Великой Укрии доказали что Чёрное море выкопали они, и Соловьёв на свою программу их больше не зовёт. Европа и Америка наши лучшие друзья, партнёры и братья навек. Получил я от государства "родовое поместье". Живу, не тужу. Сосед справа женат на козе, соседка слева замужем за ишаком. Рядышком соседствуют Серёжа со своей любимой женой Лёшей. В гости приходят Надя со своим мужем Наташей. Детей у меня отняли из-за того, что я им кока колу не покупал. Остался единственный родственник - телевизор. Там показывают ток шоу - "Групповой секс с новорожденным" в вечной программе "Дом-2 ". Ведущие Виктор Шендеровия и Михаил Ходорковский.
И стало мне очень плохо от такой воображаемой картинки. Захотелось взять в руки что потяжелее и гнать этих толерастов-либерастов и прочих демокрантов на извините пинках вплоть до границы с заграницей. И построить там забор. Охренительный такой забор, непреодолимый. Что бы даже мысли эти толерантные за него не проникали. Никогда. Пусть меня считают не демократичным, необразованным, некультурным. Но если вдруг начнут навязывать все эти прелести - уйду в партизаны. В леса, в горы. И буду охотится на толерантов. Иначе смерть, всем нам, всем кто женится на женщине, а замуж выходит за мужчину. Воспитывает своих детей как мальчиков и девочек, а не как некое оно. Пусть толеранты живут своей жизнью, а мы будем жить своей. Только пусть они этой своей с моей точки зрения безобразной и преступной жизнью живут как можно дальше от меня. Желательно на другом конце света, а ещё лучше на другой планете.
Олег Козлов. Самара.