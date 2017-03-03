Где границы толерантности и демократии?… А оно нам надо?

Увидел я тут на днях новость, "Гей-персонаж появится в фильме «Красавица и чудовище» студии Disney?". Пока с вопросительным знаком, но я даже не сомневаюсь, что в мультиках и сказкаж для европейских и не только европейских детей скоро появятся эти персонажи. Всякие геи, трансгендеры, всякое розово-голубое оно и даже наверное "инфантофилы" начнуть мелькать на экранах. Толерантность и демократия однако. Вот только всему этому у людей есть другие названия и люди считают всю эту "экзотику" либо болезнью, либо преступлением. Ну а нелюди считают это толерантностью. Я так думаю, и надеюсь что так думает большинство моих сограждан. А инфантофилы, это вообще отдельный разговор, который кроме как посадки на кол для любителей таких забав не достоин. А в Европе толерастам строят памятники, полюбуйтесь какие. названия им можно дать громкие, но суть одна.

Что такое толерантность и хорошо ли быть толерантным? Что означает этот термин? Мы много слышим и видим в сюжетах программ и новостей о толерантной Европе и не менее толерантной Америке. Страны, где нет этой самой толерантности всячески осуждаются, считаются не демократичными и тоталитарными. Ну и конечно нужно эту самую толерантность везде внедрить, иначе ты не цивилизованный человек.

Заглянем в википедию, что там пишут про толерантность? Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.

Ну что же, очень даже хорошо и понятно написано. Я как раз такой, прямо по этому определению. Одинаково уважаю все вероисповедания, для меня равны все национальности, все профессии, все увлечения или как принято говорить - хобби. Значит я толерантный человек? К тому же я как раз не терплю социальной несправедливости, ненавижу, когда мне навязывают чьи то убеждения - ну прямо точь в точь как в определении толерантности.

С геополитической, политической и общественной точки зрения сейчас очень не простое время, я бы даже сказал очень неспокойное и тревожное время. Войной пахнет, дымом. Западные лидеры обвиняют Россию и россиян, а значит и меня, я ведь тоже россиянин, в тоталитаризме, агрессии, отсутствии демократии и толерантности.

Но подождите, господа хорошие. Разве не Америка считает нас врагом №1? Разве не НАТО вплотную придвинулась к нашим границам? Разве не против нас ввели экономические санкции? Почему на Донбассе и на Украине в целом не видят геноцида народа? Где же их толерантность? Ау, Америка - Европа, вы, однако не толерантны, не демократичны и тоталитарны. Ну, если верить определению толерантности.

А смотрел кто-нибудь передачи типа "Вечер с Владимиром Соловьёвым", "Время покажет", Право голоса" и т.д.? Наверное почти все смотрели. А вас не удивила позиция наших правдунов от либерализма? Этаких демократов в кубе. Заметил хоть кто-нибудь начальные зачатки толерантности у господина Митрохина или у Надеждина. На Эхе Москвы тоже настолько все "толерантны", что если разрешить работникам "Эха" расстреливать всех не согласных с ними и дать им по пулемёту - в стране останутся только Венедиктов, Альбац и ещё с сотню человек. Остальных перестреляют. Ну или почти всех. Я так думаю. Подозреваю, что в либерасты и дерьмократы в России идут психически больные люди. Давайте посмотрим, что пишут про заболевание с названием "ПАРАНОЙЯ".

Паранойя (др. - греч. παράνοια, дословно — «околомышление») — вид расстройства мышления, странность, возникающая при ряде психических заболеваний и поражений головного мозга. В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров. Центральное звено психопатологического процесса при паранойе — сверхценные идеи, приобретающие со временем характер бреда величия и/или персекуторного бреда. На основе сверхценных идей страдающий паранойей может выстраивать сложные и логически проработанные теории заговоров, это провоцирует многочисленные конфликты. Во многих случаях паранойя характеризуется обострённым недоверием к окружающим, обидчивостью, подозрительностью, ревностью, склонностью видеть в случайных событиях козни недоброжелателей, невозможностью забывать и прощать обиды, воспринимать критику, иногда эти элементы сочетаются с бредом.

Ну и как? Хорошо психиатры описали симптомы паранойи? Не пора ли нашим оппозиционерам посетить доктора? Или они лечатся исключительно печеньками из Госдепа. Вон в посольство США то и дело ныряют. Наверное диагноз никак поставить не могут. А тут и без доктора видно, достаточно один раз на поведение Митрохина в программе у Соловьёва посмотреть - паранойя чистой воды, к психиатру не ходи. Ни кого не видит, ничего не слышит, на всех орёт. Зато он лидер партии "Яблоко". Посмотрите как ведут дискуссии господин Гозман или Хакамада, много там плюрализма и толерантности?

Получается что нашим белоленточникам до демократии и толерантности очень далеко. Вот против кого надо вводить санкции. А наши западные партнёры-коллеги? Если судить по научному определению толерантности - то они тоже того, не толерантны они, далеко не толерантны. Зато они толерантны совсем к другому. Только термин у этого другого совсем не тот.