Европа – враги или друзья? Наши “партнёры и коллеги” в Великой Отечественной…

22 июня 1941 года. 4 часа утра. Кто из граждан бывшего Советского Союза не знает этой даты? Хотя сейчас это мечта всей западной элиты. Чтобы забыли и не вспоминали. Больше того – мечтают переписать историю и обвинить тех, кого убивали в агрессии и начале войны. И во многом Западу это удаётся. Пока в России не будет чёткой позиции на приоритет государственной идеологии, воспитания и пропаганды патриотизма и государственности, знания и почитания истории и её героев – враги будут побеждать. Нас постепенно превратят в «Иванов не помнящих родства», виноватых во всех бедах на планете.

Так кто на самом деле напал на СССР в 1941-м? Мы привыкли считать что Гитлеровская Германия. Во всех книгах, фильмах, документах доступных для широкой общественности фигурируют именно немцы, фашисты, фрицы и множество вариаций на тему немцев. Но так ли это на самом деле? Одна Германия или всё-таки объединённая Европа очередным крестовым походом пошла на Русь. Надо отдать должное еврейской нации – как много и успешно они говорят про геноцид евреев. Создаётся впечатление что только евреи и страдали во всех войнах. Про геноцид славян, а про геноцид русских особенно все молчат. Мало того – про геноцид русских и говорить то не принято, тут же обвинят в национализме, радикализме и чёрт его знает в каком изме ещё. Так кто конкретно пошёл воевать против СССР?

Конечно, самая большая группировка состояла из немецких войск, но на стороне Германии воевали войска Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии, Словакии, Хорватии. Кроме того, на стороне Германии против СССР воевали добровольческие подразделения испанцев, бельгийцев, голландцев, французов, албанцев, датчан, норвежцев, шведов, чехов, поляков и даже была такая экзотика как подразделения добровольцев из Люксембурга. Активное участие принимали подразделения, сформированные из националистов и предателей, из белоэмигрантов – прибалты, украинцы, белорусы, русские, народы Кавказа, татары и много кого ещё. В тылу трудились миллионы квалифицированных спецов, очень хорошо трудились между прочим. Все заводы Европы гнали и гнали всё новые и новые танки и самолёты, пушки и пулемёты, бомбы и снаряды. Получали за свой труд премии и награды от Гитлера, и радовались разрушенным русским городам и убитым миллионам русских людей. Промышленность почти всей Европы работала на военную машину Гитлера, который 30 июня 1941 г. заявил, что он рассматривает войну с СССР как совместную европейскую войну против России. Самое интересное, все европейские страны, управлявшиеся коллаборационистами (правительства лояльные к нацизму и Гитлеру), не требовали оплаты наличными. Им обещали оплатить после победоносного — для немцев — завершения войны. Все они поработали на Гитлера бесплатно.

А вооружения европейских стран? После краткосрочных боевых действий – война в Польше завершилась за 27 дней, бои за Францию, Бельгию и Голландию продолжались 44 дня, а почти во всех странах и сопротивления то никакого не было. Сдались без боя, добровольно и с радостью. Но все эти десятки и сотни тысяч танков, самолётов, кораблей, пушек, пулемётов, грузовиков, винтовок, снарядов и т.д. – весь этот грандиозный арсенал достался Германии и успешно воевал и убивал.

Армия только нацистской Германии к июню 1941 года составляла 8,5 млн. человек, имела на вооружении 5639 танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч боевых самолётов, свыше 61 тысячи орудий и миномётов. Военно-морской флот насчитывал 217 боевых кораблей основных классов, в том числе 161 подводную лодку.

Румыния объявила войну СССР в один день с Германией - 22 июня 1941 года. Румыния имела цель вернуть отобранные у неё в июне 1940 года Бессарабию и Буковину, а также присоединить к себе Транснистрию (территорию от Днестра до Южного Буга). Выставила против РККА 220 тыс. штыков и сабель, более 400 самолётов, 126 танков. Румыны воевали в Молдавии, на Украине, в Крыму, на Кубани, участвовали в оккупации Одессы, наступлении на Сталинград. Отличались жестокостью по отношению к мирным жителям, пытками, грабежами. 18 румын были награждены немецкими Рыцарскими крестами, из них трое получили также Дубовые листья к Рыцарским крестам. В боях с Красной армией Румыния потеряла 350 тыс. солдат. 55 тысяч умерло в советском плену. 23 августа 1944 года в Румынии был совершён переворот против диктатора Антонеску. Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции и воевала против Германии и Венгрии. В боях погибло ещё 170 тыс. румын, но уже в битве за добро.

Италия также объявила войну СССР 22 июня 1941 года. Мотивация – инициатива Муссолини, предлагавшаяся им ещё с января 1940 года – «общеевропейский поход против большевизма». При этом территориальных притязаний на какую-либо зону оккупации СССР у Италии не было. В 1941 г. режим Муссолини послал на советско-германский фронт 60-тысячный экспедиционный корпус в составе 3 дивизий. Позднее итальянские силы в России были доведены до 11 дивизий (374 тыс. чел.). Воевали на Дону, в Одессе, в Сталинграде, штурмовали Донецк и Горловку. 9 итальянцев были награждены немецкими Рыцарскими крестами. В боях убито 94 тыс. итальянцев ещё 54 тыс. умерло в советском плену. 25 июля 1943 года Муссолини и его фашистский режим был свергнут. 8 сентября маршал Пьетро Бадольо и король Италии Виктор Эммануил III, подписали перемирие с союзными войсками. Новое итальянское правительство объявило войну Германии. Немецкие части, расположенные во Львове, были подняты по тревоге, окружили казармы своих бывших союзников, обезоружили их, а затем в течение нескольких дней расстреляли. Расстрелы производились в Цитадели и в Яновском лагере. 11 сентября 1943 г. верховное командование вермахта (OKW) издало приказ о разоружении и отправке в лагеря для военнопленных итальянских солдат и офицеров, которые отказались перейти на службу Германии. Десятки тысяч итальянских солдат и офицеров были направлены в лагеря для военнопленных, расположенные на территории Польши в городах Хелм, Бяла-Подляска и Демблин.

26 июня Финляндия объявила о нахождении в состоянии войны с СССР. Финляндия намеревалась вернуть отобранные у неё в марте 1940 года территории, а также присоединить Карелию. 30 июня 1941 года финские войска (11 пехотных дивизий и 4 бригады, общей численностью около 150 тысяч человек) перешли в наступление. Финская армия (400 тыс. чел.) дралась под Ленинградом, в Карелии, на Кольском полуострове. Потери составили 55 тыс. чел. После начала советского контрнаступления Финляндия вышла из войны, подписав в сентябре 1944 г. соглашение о перемирии. 2 финна были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе маршал Маннергейм получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту.

Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. Территориальных притязаний к СССР у Венгрии не было, мотивация – «месть большевикам за коммунистическую революцию 1919 года в Венгрии». Воевали в основном на территории Украины и Воронежском направлении, после отступления в Венгрии. Оказались самыми верными союзниками для Германии. Бои в Венгрии закончились в апреле 1945, но некоторые венгерские части продолжали воевать на территории Австрии вплоть до капитуляции Германии 8 мая 1945 года. 8 венгров были награждены немецкими Рыцарскими крестами. В войне против СССР погибло более 300 тысяч венгров, 55 тысяч – умерли в советском плену.

Словакия приняла участие в войне против СССР в рамках «общеевропейского похода против большевизма». Территориальных претензий к СССР не имела. На войну против СССР было отправлено 2 словацкие дивизии. Воевали на Украине, Кавказе, в Крыму, выполняли охранные функции в Крыму и Белоруссии. Сражались из рук вон плохо, воевать против русских не хотели. При первой возможности бежали в плен. В боях погибло около 3,5 тыс. словаков, остальные 27 тыс. сдались в плен.

Хорватия приняла участие в войне против СССР в рамках «общеевропейского похода против большевизма». Территориальных претензий к СССР не имела. Прислала на помощь Гитлеру 369-й усиленный полк, моторизованную бригаду и истребительную эскадрилью общей численностью примерно 20 тыс. чел. Воевали на Донбассе и в Сталинграде. Почти все погибли или попали в плен под Сталинградом.

Испания официально не объявляла войну против СССР, однако организовала отправку на фронт одной добровольческой дивизии. Мотивация – месть за отправку Коминтерном Интербригад в Испанию во время гражданской войны. «Голубая» (250-я пехотная) дивизия воевала на советско-германском фронте с 1941 по 1943 г. За это время на фронте успели побывать 40-50 тыс. испанцев. Дивизия воевала под Ленинградом и Новгородом (где испанцами был украден крест с храма Св. Софии). Потери: 5 тыс. убитых, более 8 тыс. раненых. В октябре 1943 дивизия была возвращена в Испанию, однако около 2 тысяч добровольцев остались воевать в Испанском легионе (трёхбатальонного состава). Легион был расформирован в марте 1944, однако около 300 испанцев пожелали воевать дальше, и из них были сформированы 2 роты войск СС, воевавшие против Красной Армии до конца войны. 2 испанца были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе один получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту. В войне против СССР погибло около 5 тысяч испанцев. 452 испанца были взяты в плен.

В 1941 году в Бельгии было сформировано два добровольческих легиона для войны против СССР. Они различались по этническому признаку – фламандский и валлонский, оба были батальонного размера. Осенью 1941 были отправлены на германо-советский фронт – валлонский легион на южный участок (Ростов-на-Дону, затем Кубань), фламандский легион на северный участок (Волхов). В июне 1943 года оба легиона были переформированы в бригады войск СС — добровольческая бригада войск СС «Лангемарк» и добровольческая штурмовая бригада войск СС «Валлония». В октябре бригады были переименованы в дивизии (оставшись в прежнем составе – по 2 пехотных полка). В конце войны и фламандцы, и валлоны воевали против Красной Армии в Померании. 4 бельгийца были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе один получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту. В войне против СССР погибло около 5 тысяч бельгийцев (2 тысячи бельгийцев были взяты в плен).

Нидерландский добровольческий легион (моторизованный батальон из 5 рот) был сформирован в июле 1941 года. В январе 1942 года нидерландский легион прибыл на северный участок германо-советского фронта, в район Волхова. Затем легион был переведён под Ленинград. В мае 1943 года нидерландский легион был переформирован в добровольческую бригаду войск СС «Нидерланды» (в составе двух моторизованных полков и других подразделений, общей численностью 9 тысяч человек). В 1944 году один из полков нидерландской бригады был практически уничтожен в боях под Нарвой. Осенью 1944 бригада отступила в Курляндию, в январе 1945 морем была эвакуирована в Германию. В феврале 1945 бригада была переименована в дивизию, хотя численность её состава сильно уменьшилась из-за потерь. К маю 1945 нидерландская дивизия была практически уничтожена в боях против Красной Армии. В войне против СССР участвовало около 50 тыс. голландцев, погибло около 8 тысяч (более 4 тысяч были взяты в плен). 4 нидерландца были награждены немецкими Рыцарскими крестами.

Французский добровольческий легион для войны против большевиков был создан в июле 1941 года. В октябре 1941 года французский легион (пехотный полк, численностью 2,5 тысяч человек) был отправлен на германо-советский фронт, на московское направление. Французы понесли там тяжёлые потери, и с весны 1942 до лета 1944 легион был снят с фронта и направлен на борьбу против советских партизан в тылу. Летом 1944 французский легион фактически вновь оказался на линии фронта (в результате наступления Красной Армии в Белоруссии), опять понёс большие потери и был отведён в Германию. В сентябре 1944 года французский добровольческий легион был расформирован, вместо него была создана французская бригада войск СС (численностью более 7 тысяч человек). В феврале 1945 года французская бригада войск СС была переименована в 33-ю гренадерскую дивизию войск СС «Шарлемань» («Карл Великий») и отправлена на фронт в Померании против советских войск. В марте 1945 французская дивизия была почти уничтожена. Остатки французской дивизии (около 700 человек) в конце апреля 1945 оборонялись в Берлине. В войне против СССР погибло около 8 тысяч французов (не считая эльзасцев, призванных в вермахт). 3 француза были награждены немецкими Рыцарскими крестами.

Правительство Дании (социал-демократическое) не объявляло войну СССР, однако не препятствовало формированию датского добровольческого корпуса, и официально разрешило вступать в него военнослужащим датской армии (бессрочный отпуск с сохранением звания). В июле-декабре 1941 года в датский добровольческий корпус вступили более 1 тысячи человек. В мае 1942 датский корпус был отправлен на фронт, в район Демянска. С декабря 1942 датчане воевали в районе Великих Лук. В начале июня 1943 года датский добровольческий корпус был расформирован, многие из его состава, а также новые добровольцы, вступили в полк «Данемарк» 11-й добровольческой дивизии войск СС «Нордланд» (датско-норвежская дивизия). В январе 1944 дивизия была направлена под Ленинград. Затем участвовала в сражении под Нарвой, так называемая «битва европейских народов» (поскольку против советских войск там воевали норвежцы, датчане, голландцы, валлоны, фламандцы, эстонцы, а также немцы). Тяжелые бои шли 5 месяцев, в июле 1944 европейские части войск СС отступили от Нарвы на 20 км западнее. Затем вся немецкая группа армий «Север» отступила в Латвию, и в октябре 1944 оказалась в Курляндском котле. В январе 1945 дивизия «Нордланд» была морем эвакуирована в Померанию, где в феврале и марте вела тяжёлые бои против советских войск. 16 апреля 1945 норвежский и датский полки были брошены на оборону Берлина, их остатки капитулировали 2 мая 1945 года. Всего, в 1941-1945 гг. в воинских частях и формированиях СС служили 11 тыс. датчан. В войне против СССР погибло около 2 тысяч датчан (456 датчан было взято в плен). 3 датчанина были награждены немецкими Рыцарскими крестами.

Правительство Норвегии в июле 1941 года объявило о формировании норвежского добровольческого легиона, для отправки на помощь Финляндии в войне против СССР. 1 июля 1941 добровольческий легион СС «Норвегия» был создан. В феврале 1942, после подготовки в Германии, норвежский легион численностью 1,2 тысячи человек был отправлен на германо-советский фронт, под Ленинград. В августе 1943 года правительство Норвегии объявило войну СССР и в январе 1944 года — начало мобилизацию 70 тыс. норвежцев в воинские части, которые должны были участвовать в боевых действиях на Восточном фронте. Мобилизация была сорвана, по состоянию на 19 мая 1944 года на мобилизационные пункты прибыло только 300 человек. Всего в течение войны в Норвегии были мобилизованы около 15 тысяч человек, из которых 6 тысяч были отправлены на советско-германский фронт. В мае 1943 норвежский легион был расформирован, большинство из его бойцов вступили в норвежский полк 11-й добровольческой дивизии войск СС «Нордланд» (датско-норвежская дивизия). Продолжали воевать под Ленинградом, затем участвовали в сражении под Нарвой. В январе 1945 дивизия воевала против Красной Армии в Померании, в апреле 1945 – бои в Берлине. В войне против СССР погибло около 1 тысячи норвежцев (100 норвежцев было взято в плен).

В 1941 году был создан «Шведский добровольческий батальон», состоявший из 900 шведских нацистов. Батальон входил в состав финской фашистской армии, захватившей северо-запад СССР в 1941–1944 годах. Финны, как и в Первую и Вторую советско-финские войны (1918–1922 гг.), рассчитывали захватить Карелию и весь Кольский полуостров. Финско-шведская армия участвовала в блокаде Ленинграда и оккупировала большую часть Карелии, включая её столицу Петрозаводск. На захваченных территориях были построены десятки концлагерей для нефинноязычного населения СССР. Ещё 500 шведских нацистов воевали в вооружённых силах Германии.

В течение войны многие боснийцы-мусульмане вступали в 13-ю дивизию СС «Ханджар», которая, однако, называлась 1-й хорватской. Солдаты из этой горной дивизии носили шапки-фески, а на петлицах изображалась кривая сабля как символ ислама. Боснийцам разрешалось соблюдать мусульманские традиции, для них готовили специальный мусульманский рацион, что вызывало возмущение у других солдат-немусульман. Боснийцам также читали пропагандистские лекции, призывавшие к уничтожению любой ценой всех сербов и хорватов на территории Боснии. Дивизия до 1944 года поддерживала порядок на территории Югославии, отслеживая действия сербских и коммунистических партизан и уничтожая их отряды. Вскоре дивизия вступила в бои с Красной Армией в Венгрии, но была разгромлена. Её остатки сдались британским войскам, скрываясь в Австрии. Одним из самых известных солдат этой дивизии был имам Халим Малкоч, единственный босниец, награждённый Железным Крестом. После освобождения Боснии от оккупантов он был осуждён за сотрудничество с нацистами и казнён в 1947 году.

Очень многочисленны были и воевавшие против СССР поляки: как утверждает в публикации в польской газете «Gazeta Wyborcza» директор Института истории Силезского университета профессор Качмарек, автор книги «Поляки в вермахте», у 2-3 миллионов человек в современной Польше есть родственник, который служил в немецкой армии. Он также полагает, что на Восточном фронте могло погибнуть до 250 тысяч поляков.

Болгария не объявляла войну СССР и болгарские военнослужащие не участвовали в войне против СССР (хотя участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восточный фронт). Кроме того, Болгария предоставила в распоряжение немецкого военного командования все основные аэродромы и порты Варна и Бургас (которые немцы использовали для снабжения войск на Восточном фронте).

Албанские части СС в основном воевали против сербских партизан, но около 5 тысяч человек сражались вместе с хорватами в Сталинграде, где благополучно были почти все уничтожены.

Британский добровольческий корпус - коллаборационистское подразделение в составе Ваффен СС во время Второй мировой войны. Набор добровольцев был произведён в немецких лагерях для военнопленных. Первоначально формирование имело название Легион Святого Георгия. К чести британцев, удалось навербовать всего 27 человек.

К великому сожалению и удивлению многих современников против народов Советского Союза воевали белоказаки, которых удалось собрать по Европе, латыши, литовцы и эстонцы в карательных батальонах и дивизиях войск СС, украинские националисты в рядах ОУН-УПА, Русская Освободительная Армия Власова, состоящая из предателей и бандитов, белорусские националистические части - все они в основном отличились зверствами, пытками, убийствами мирного населения, военнопленных и партизан. Кроме всего были созданы части и формирования для войны против СССР из народов Средней Азии, народов Северного Кавказа, татар, грузин, азербайджанцев, армян. Если собрать все иностранные воинские части, воевавшие на стороне Германии, то количество составит 2,5 – 3 млн. человек. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов.

Россию Гитлер относил к Азии и хотел максимально возможно отодвинуть границы на восток. На завоёванной территории ему нужны были только ресурсы и рабы. «Наша задача, — указывал фюрер — состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно далее на восток, если нужно – за Урал…Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли…Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен… Восток будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья"...

Кажется, что мечты Гитлера сбываются. Россия стала рынком сбыта и источником сырья. Пора уже всем, всем кто связывает свою жизнь и своё будущее с Россией понять – время раздумий, самобичеваний и самокопания прошёл. Нельзя допустить чтобы наступило время предательства. Пора вспомнить за что воевали наши деды, сколько крови пролилось за эту землю и за наше счастье, в которое они свято верили. Верили и шли в одиночку на танки, бросались на доты, рубились в рукопашной. Мальчики и девочки того времени, седые деды и морщинистые бабки, мужчины и женщины, дети. Все они сломали хребет нацизму, победили объединённую Европу и напугали своим героизмом и любовью к родине так называемых «союзников». 30 миллионов жизней превратилось в 30 миллионов смертей. Такова цена победы. Понятно поведение европейских стран. Они до сих пор не могут простить своего проигрыша, своего разочарования, не могут понять, почему мы не встали на колени, не сдались. Но почему некоторые россияне забыли и предали? Как могут бывшие братские народы забыть жертвы своих народов? Либералы-демократы, бегающие в посольства за подачками Госдепа. Вы не боитесь проклятия убиенных? Важные думцы – вы такие важные, вам не до народа. Может быть вспомните для чего вы нужны стране? Банкиры, бизнесмены, элита – такое впечатление, что вы рассчитываете жить вечно и обязательно в случае чего все богатства заберёте на тот свет. Может быть пора подумать не только о себе любимом, но и о стране? Нацики всех сортов, сегодня вы призываете убивать не таких как вы – завтра кто - нибудь посильнее уничтожит вас. Может быть стоит об этом подумать?

Олег Козлов. Самара.