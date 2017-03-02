Женское оголение – детонатор вымирания нации!

Познакомиться с Леонидом Александровичем Китаевым-Смык меня побудила волна публикаций в исламском интернете: светский учёный самостоятельно пришёл к страшным выводам о последствиях современной моды на обнажение в женской моде. Да, подумал я: одно дело, когда о таком щекотливом предмете говорят богословы (и люди далёкие от религии думают «вот опять о хиджабе!»), а другое дело – когда аргументы приводит современный аналитик и экспериментатор, причём, из сферы вовсе негуманитарной: он начинал как врач и фармаколог. На встречу он принёс уникальную монографию, итог его многолетних трудов Психология стресса: психологическая антропология стресса. Но чтобы самим не поддаться стрессу, мы пили китайский чай и вели такую беседу:- Подробности не скажу, слишком это личное. Но одно сообщу: я сам попал в больницу, был тяжело болен.Меня посетило очередное научное озарение. И я стал исследовать это явление. Сейчас в книге есть итог: глава 3.1.8. «Онкологические болезни «сексуального стресса». Вся книга посвящена различным аспектам такого многогранного явления, как стресс, но среди прочего мне хотелось понять причины, вызывающие онкологию у мужчин и женщин.На протяжении последних десятилетий заболевания аденомой (доброкачественная опухоль) и раком простаты, как эпидемия, поражают мужчин в странах европейско-американской цивилизации. К началу нашего века уже у 40% мужчин обнаруживается аденома, а у тех, кому старше 40 лет, это уже половина. В США паталогоанатомы выявили рак простаты у 80% мужчин, умерших старше 60 лет. Иначе говоря, многие из них просто не дожили до трагических проявлений этой болезни. Но парадокс: в мусульманских странах нет такого роста мужской онкологии!- Я пришёл вот к какому выводу. В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия становится нормой женская одежда, подчёркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным языком – вторичные половые признаки женщины. Стали навязчивой повседневностью оголённые женские животы и пупки, как символ того, что ниже… Так же соблазнительно раздражают обтянутые стрейч-джинсами округлые формы и всё более распахнутые декольте…Я смотрю на это как врач, как физиолог: всё это сексуальные сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение. В среднем городской мужчина видит такие «сигналы» по 100-200 раз в день – и от этого у него вожделение, не получив реализации, вытесняется в подсознание. Он его как бы не замечает, но кровь при этом получает андрогены. Однако – и вот тут-то ключ к пониманию процесса! – андрогены вбрасываются в кровь не в большом (то есть, онкологически безопасном) количестве, а со средней дозировкой, которая является концерогенной.В итоге, часто возбуждающийся, но неудовлетворённый мужчина получает изнутри своего организма такую концерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу.- Да, таков механизм, заложенный в природе. Эрос между мужчиной и женщиной – инструмент воспроизводства рода, он во всех проявлениях благ и полезен организму. Потому, кстати, религия поощряет брак и супружеские отношения.Приведу пример из жизни животных, для наглядности и понимания физиологии. Самка инстинктивно ищет лучшего самца, более способного для воспроизведения жизнестойкого потомства – и при этом отбраковывает, отвергает худших самцов. Но вожделение у тех ведь всё равно остаётся… оно не удовлетворено и подавлено…Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть онкологически опасным. Они со временем теряют потенцию, а потом у них развивается рак. Таким механизмом отбраковываются слабые, «нелучшие» самцы.А в науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. Потому модное подчёркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией и даже раком.- И здесь – объяснение, почему богатые и развитые народы Запада вымирают? – Да, конечно, это один из важнейших механизмов. Я сделал такой вывод и стараюсь публично донести его до всех: мода, обнажающая женщин, ведёт европейские этносы к депопуляции (вымиранию). Их место на земле замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих также и своих мужчин. В первую очередь, это народы Ислама.- А я задам встречный вопрос: а долго ли живут такие народы в целом и отдельные личности в частности? Высока ли их культура и цивилизация? Поймите: культ обнажённого тела, захвативший античных греков и римлян, привёл их именно к вымиранию. Где они сейчас? Стёрты с карты планеты. Причём, стёрты не столько военными действиями, сколько – разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей городов Содом и Гоморра – один из многочисленных примеров. Они пошли путём саморазрушения, нарушая законы природы и ломая естественные её механизмы (кстати, «содомизм», гомосексуализм – это предельное выражение того гедонизма, господства чувственности, к которому ведёт обнажение в одежде).Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Это мусульманские этносы, но таковыми, кстати, были и предки современных славян. Посмотрите на женскую одежду XIX века у всех российских народов: женская одежда прикрывает тело просторными, долгополыми платьями, сарафанами, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчёркивая грудь. Это одежда яркая, праздничная, многоцветная (часто с обилием красного), но – украшая женщину, она привлекала мужчину… без эротических призывов. Вспомните старое русское выражение «опростоволоситься» – то есть, случайно сбросить платок, открыть волосы, что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую следует срочно поправить». Посмотрите древнерусские фрески, иконы и рукописи, портреты дам прошлого века, образы крестьянок – вы увидите культуру целомудренно красивой женской одежды!А многие женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажёнными ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает всего одного – счастливцем, а десятерых по дороге – инвалидами. Стриптизёрш вообще можно назвать "оружием массового поражения", уже превратившим западную цивилизацию в общество больных мужчин.- Очень просто. Есть механизмы влияния на моду, как выражение Красивого и Престижного – ими владеют лидеры нации, в частности, через СМИ. Стоит им дать сигнал: «вернём моду чуть-чуть назад к традиционным формам наших народов!» – и всё будет нормально. Повторю: культура одежды была у всех народов, придерживающихся религиозных традиций.Не надо звать на тысячелетия назад в «золотой век» – достаточно вернуть оптимальное соотношение красоты и здоровья, найденное верное понимание предназначения одежды. Так что всё в руках наших лидеров: покажут ли они пример? Уверяю вас: даже китайцы, которые сейчас обшивают весь мир, станут по нашему заказу поставлять не «западную моду», а то, что мы спросим!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com