Запретить Сталина — решение неверное, по многим причинам

Парламент Ингушетии выступил за запрет увековечивать память Сталина на территории республики. Подобный закон был принят в первом чтении. Радио «Говорит Москва» спросила мое мнение по этому поводу. На мой взгляд он исторически поспешный, политически вредный и юридически опасный. Подробности и обоснование — в эфире радио и ролике, предлагаемом вашему вниманию.

Вторым вопросом было отношение к Февральскому государственному перевороту. Мое отношение таково: мерзавцы, честолюбцы, дураки и карьеристы предали страну и Государя и захватили власть. За всем этим стояла Великобритания. Итог — уничтожение Российской империи.

Спасибо радиослушателям за поддержку моей точки зрения во время голосования!

Источник: nstarikov.ru