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Запретить Сталина — решение неверное, по многим причинам

13:57. 2 марта 2017 Просмотров - 263 4 коммент. Опубликовал:
Парламент Ингушетии выступил за запрет увековечивать память Сталина на территории республики. Подобный закон был принят в первом чтении. Радио «Говорит Москва» спросила мое мнение по этому поводу. На мой взгляд он исторически поспешный, политически вредный и юридически опасный. Подробности и обоснование — в эфире радио и ролике, предлагаемом вашему вниманию.

Вторым вопросом было отношение к Февральскому государственному перевороту. Мое отношение таково: мерзавцы, честолюбцы, дураки и карьеристы предали страну и Государя и захватили власть. За всем этим стояла Великобритания. Итог — уничтожение Российской империи.
Спасибо радиослушателям за поддержку моей точки зрения во время голосования!

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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4 коммент.»

  • 453 93
    Толик Иванов 2 марта 2017 в 14:17 Ссылка Пометить
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    стариков, если ты за сталина, то само собой разумеющееся, что должен быть против власовского триколора и фашио росси. иначе это попахивает шизо

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  • 7 4
    Сергей 2 марта 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
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    Так не было ни какого переворота (революции), а была плановая передача власти Николаем временному правительству и потом так же планово – большевикам. Ни кто из временного правительства как и из семьи царя не пострадал. Остальное выдумки сочиняющих историю.

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  • 335 203
    klim 2 марта 2017 в 15:38 Ссылка Пометить
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    Это же сколько анализаторов лезут на сотни лет назад, не понимая ни той обстановки, ни мотивов тех людей. В том, что случилось при нашей жизни разбираться не хотят – свидетели еще живы. А мозгошмыгать на века назад и приписывать покойникам свои собственные измышлизмы все готовы.

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  • 7110 2386
    STARIK 2 марта 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    Странно видеть высокообразованного Николая Старикова, с глупым, малообразованным, бородатым мальчиком, не знающем Историю, который, без сомнения, является агентом 5-й колонны. Да уж, очень вольготно и безнаказанно, действует вся продажная нечисть, в моей стране – РОССИИ!
    Ингушам и чеченцам, скажу одно: если вы и дальше будите проводить политику обиженного народа, на Сталина, и раздувать антироссийские настроения – естественно, что вы, будете подлежать полному уничтожению, дабы покушаетесь на Россию. В данный момент, ингуши и чеченцы, могут свободно покинуть пределы России, но и МЫ – РУССКИЕ, сейчас являемся заложниками предательской, паразитической власти. Давайте объединимся и вместе пойдём по пути социалистического, а не паразитического, пути развития.
    Удивляюсь, как Николай Стариков, сохранил хладнокровие, в полемике с бородатым примитивом?
    Звонки, модерированные бородатой тварью, меня ни в чём не убедили.
    Странно, что наконец-то я смог посмотреть видео Старикова, один раз, за месяц, в остальном, его невозможности посмотреть.

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