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Вы – слуги США

17:31. 2 марта 2017 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал:


Выступление Марин Ле Пен по случаю снятия с нее неприкосновенности в Европейском парламенте http://www.rbc.ru/politics/02/03/2017/58b7f87f9a7947451c8fd400.



Хорошо сказала.

PS. Относительно выборов во Франции, то они достаточно наглядно показывают гниение самой системы "честных и свободных выборов". Совершенно беззастенчиво топят Фийона и Ле Пен, чтобы протащит в президенты Макрона, который представляет интересы глобальных финансовых элит, которые стремятся не допустить развития процессов ускоряющих распад Европейского Союза, что окончательно похоронит десятилетия упорного труда над проектом всемирной глобализации. После выхода Британии из ЕС и победы Трампа, неудачный исход выборов во Франции (где ставка делается на Макрона) и Германии (где ставка делается на Меркель), может привести к тому, что уже в ближайшие годы ЕС еще сильнее будет подвержен центробежным процессам, которые поставят под вопрос само существование единого европейского пространства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, Европа, ес, Ле Пен, Меркель, Франция
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