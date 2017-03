Все должны знать, что Дэвид Дюк – настоящий антисемит!

*



Эта организация — абсолютно самая опасная, криминальная, жесточайшая организация когда-либо известная человечеству, например: Гайдамак (иудей) жил в изгнании в Израиле; Людвиг Файнберг (иудей) — торговец секс-рабами. Это хуже, чем старая итальянская или сицилийская, та, что была в США много лет тому назад в 30–70-х. Иудейский криминальный синдикат является более мощным, чем итальянская мафия, что признается всеми полицейскими, кто изучал организованную преступность в США.



Наиболее богатым, властным и жестокими гангстером в США был Меир Ланский (иудей). Он возглавлял гангстерский организованный криминальный синдикат в США около 60 лет и это большая разница по сравнению с Аль Капоне, кто возглавлял итальянский синдикат в Чикаго в течении гораздо меньшего периода времени.



Конечно, есть СМИ и люди начинают учить, что такое правда и понимать, что СМИ контролируются иудейскими экстремистами, людьми, имеющими иудейскую идеологию, идею иудейского превосходства, кто беспокоится о иудейском имидже, иудейской власти. Мы начинаем понимать, почему мы так мало знаем о иудейской мафии, которую сейчас называют «русская мафия».

«Русская мафия» — это двойная ложь, она и не русская, и не мафия, мафия — это итальянское слово. Это двойная ложь в том смысле, что обвиняет русских, кто абсолютно невинны и незапятнанны, но тоже время иудеи полностью отвязались, леди и джентльмены. Дэвид Дюк рекомендует статью, которая политически некорректно называется: «Иудео-русская мафия. От Гулага в Бруклине до доминировании в мире».



ФБР и СМИ завязли в сицилийкой мафии Коза Ностра, а на деле уже более двух десятилетий наиболее мощной является организованная иудейская мафия из России Кошер Ностра, которая контролирует весь мир, главари: Леонид Невзлин (иудей), Виктор Вексельберг (иудей), Сергей Михась (иудей), Захар Калашов (иудей) и др.

Леонид Невзлин перебрался в Израиль, чтобы избежать наказания за свои криминальные дела в России. Он был главой Российского иудейского конгресса. Есть информация, что русского генерала Александра Лебедя, кто умер при крушении вертолета, убрала «Красная Мафия».

Люди, кто может беседовать о так называемой иудейской мафии, «Красной мафии» — это только иудеи, если не иудеи начинают говорить о роли иудеев в организованной преступности, то их называют антисемитами.



Очень сложно обвинить в антисемитизме Роберта Фридмана. Одна из его лучших книг «Красная Мафия. Как гангстеры из России вторглись в США», «Red mafia. How the Russian mob has invaded America» by Robert Friedman.

Стала нормальной ассоциация итальянской кухни, культуры, музыки, акцента с итальянской сицилийской мафией, но ясно, что это также несправедливо, как и всех иудеев ассоциировать с иудейской мафией. Сложнее иудея назвать антисемитом, Роберт Фридман сделал невероятную работу, освящая «русскую мафию» и много аспектов ее деятельности таких, как торговля белыми рабами. Иудеи Черный, Могилевич — главные работорговцы европейских девушек, которых деградировали и продали тысячами.

Фридман — сам иудей, он умер от редкой тропической болезни крови. Есть предположения, что он был намеренно отравлен.

Мистер Фридман сделал великое дело, он умер в 2002-м, потому что он освятил множество иудейских проблем.

Другой человек, неважно иудей он или нет, его имя Хлебников был застрелен, возможно, чеченцами.

Чеченцы были осуждены российским судом, что никто не ожидал, так как русский суд несправедлив, ужасен, как и американский суд. Кремль был одним из обвиняемых этого суда. Чеченцы обвинены в убийстве Хлебникова. Хлебников рассказал о Борисе Березовском.

Березовский — один из самых больших убийц в российском правительстве. Березовский возглавлял органы безопасности России, бешеный иудейский экстремист, убийца. Пол Хлебников написал книгу «Крестный отец Кремля Борис Березовский и ограбление России».

Дэвид Дюк рекомендует читать его книгу «Иудейское превосходство» и статью иудео-русская мафия: «Judeo-Russian mafia»

Часть 2-я

Дэвид Дюк рекомендует книгу «Jewish-Run concentration camps in the Soviet Union» by Dr Hermann Greife, «Концентрационные лагеря СССР под руководством иудеев». Во времена Советского Союза иудейские гангстеры полностью контролировали государство, революцию вначале 20-х, контролировали оппозицию, финансы, на самом деле были на позициях, позволивших украсть страну из рук русских людей. Случилось то, что вся русская нация и ее ресурсы и компании были приватизированы.

Например, случай с Ходорковским, он — человек, кто собрал деньги с иудеев со всего мира и он заплатил несколько миллионов долларов, купив компанию, которая стоит 300–400 миллиардов долларов. Сделано это за взятки, убийства, вымогательства.



Девять олигархов, кто владеет 60% процентами всего благосостояния — иудеи: Михаил Фридман, Леонид Федун, Виталий Малкин, Александр Смоленский и др.

Многие из них в бегах и удивительно, что этим людям, совершившим страшные преступления в истории человечества, предоставлены убежища в местах, как Англия, где вы можете найти Абрамовича (иудей). Березовский (иудей) получил убежище в Англии, Кузинский (иудей) скрывался в Англии, Испании и Франции, мы можем перечилять фамилии криминалов и перечислать.

Эти люди за 2–3 года согласно журналу «Fortune» присвоили 65% благосостояния России. Величайшая, какой не было в истории человечества, кража ресурсов и страны. Россия — это страна, где средний гражданин зарабатывает 200–400 долларов в месяц.

Русские не являются бедными и малообразованными людьми, они — люди современной цивилизации, русские — одни и самых высокообразованных людей в мире, у них фантастическая система образования.

Одну вещь коммунизм имел довольно хорошую — хорошую систему образования. Я говорю о врачах, они делают 300 долларов в месяц, они тренированные доктора, они могут сдать экзамен на американского доктора и могут получать столько же сколько и средний американский выпускник. Россия имеет одну из самых знаменитых медицинский школ в мире, Московский медицинский институт.

Иудейские экстремисты пугают нас многими способами, так называемым столкновением цивилизаций, всеобщей войной с терроризмом, они пытаются обострить, они называют это 4-й Мировой войной и мечтают об этом, они запугивают нас контролем Голливуда и разрушением нашей морали, ценностей, традиций, морали, семейной жизни.

В США иудей Том Фрестон создал передачи для гомосексуалов на ТВ. Карл Маркс — иудей, Лейба Троцкий — иудей, Гудман — иудей.

Иудеи поддерживают самые немыслимые виды дегенерации, которые только может быть, они распространяют, вводят различные ругательства в юмор, который весьма далек от шуток.

Они разваливают нашу культуру, семьи, внедряют какую-то культуру плесени, которую иудейские экстремисты называют американской культурой, атакуют основные ценности американцев, имидж американцев — мужественность. Что может быть более мужественным, чем традиции ковбоев — американское наследие, теперь они сделали их гомосексуалистами.

Они атакуют нашу культуру, они атакуют нашу экономику многими путями, они изобретают различные схемы мошенничества, берут наши деньги, триллионы долларов на войны, проводимые Израилем. Это столько же, сколько стоит война с Ираком. Ирак — это война для Израиля.



Они разрушают нашу экономику, они разрушают наши границы, они те, кто открыл границы США и способствует мультикультурному движению в Америке. Они запугивают нас по многим точкам, конечно, наиболее мощной в мире организованной преступностью.

Существует 51 документ о сотрудничестве сионистов с нацистами.

Иудейская мафия — это не ирландская, итальянская, американско-европейская, они богаче, более интернациональны и они абсолютно — более жестоки и беспощадны, книга «Нет красоты в звере», «No beauty in the beast».



Леди и джентльмены, без всякого колебания они убивают детей, они убивают полицейских и их семьи, они убивают и мучают любого, кого хотят. Многие полицейские не расследуют их из-за огромного страха, из-за беспощадности этих людей.



Опять-таки, я — не защитник итальянской мафии, но по многим их делам у них есть какая-то степень моральности: они не брали в разборки жен, детей их врагов, иудейская мафия ничего такого не имеет.



