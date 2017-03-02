Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Войны будущего

16:51. 2 марта 2017 Просмотров - 205 2 коммент. Опубликовал:


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: будущее, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Война миров-2. Двойственность. Глава 1, 2
... произведений описывал возможное коммунистическое будущее человечества и был убежденным ...» достаточно точно описано ближайшее будущее человечества, черты которого проявлены ... мудрость, человек смог объявить войну Иалдабаофу. Именно таковой сокровенный смысл...
Война миров2: Двойственность-15. Правда всегда одна
... имели специальные «предупреждения для будущих расхитителей гробниц». «Мало кому...занимаясь «геодезией». Приближалась Первая мировая война, которая и прервала раскопки –...непосредственных стычках с противником, партизанской войне – ему были противопоказаны по...
Война миров - 25. Стражи. Чудесная планета.
...два слова, а глава «Войны миров», где буковки вырезаны ... возразить, - мол, в будущем машины тоже станут разумными, если...частях, где оно необходимо. Будущие, продвинутые чудо-роботы будут ...физикой, прошлое, как и будущее, неопределенно и существует только ...
Война миров-2. Двойственность. Глава 3.
...одновременно может видеть прошлое и будущее. Впрочем, в греческой ... в годы войны. Когда принималось решение объявления войны, священник с... себя Янусу. В продолжение войны ворота храма стояли открытыми,... Приама или героя троянской войны Энея. Но и это...
Война миров-2. Двойственность. Глава 11. Пуп Земли
... проскопия, способность выявлять прошлые и будущие события? Ответ положительный. Да, возможна... время на несколько десятилетий. После войны американцы в рамках операции «Скрепка..., «Колокол» вместе с Каммлером после войны просто полностью стираются из истории...
Война миров-2. Двойственность. Глава 8. Аллегория благоразумия
... в деревне Ракотис, на месте будущей Александрии, издавна существовал храм Сераписа... действует осмотрительно, чтобы не испортить будущие действия. Иными словами: Благоразумие - память... настоящем, для того чтобы созерцать будущее. Не правда ли, несколько иной...

2 коммент.»

  • 1125 951
    Ал 2 марта 2017 в 18:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    40-41-я минута: =Есть три сущности в человеке: ребёнок, родитель и взрослый… нам нужно выращивать взрослых…

    При прохождении страной «звукового барьера» нужна мобилизация в духовной сфере… =

    Ответить
  • 11409 4557
    Ursus 2 марта 2017 в 19:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ? Министерство обороны закупает 49 тыс. полотнищ государственного флага РФ для оформления гробов на сумму 25 млн рублей. Такие данные содержатся в документах, размещенных на сайте «Госзакупки».

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>