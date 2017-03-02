Главная » Аналитика, Видео, Мировоззрение, Политика, Самое самое

В России нет русской элиты. Юрий Поляков. Апгрейд человека

11:54. 2 марта 2017 Просмотров - 32 Один комментарий Опубликовал:

polyakovjpg

 

Увидел замечательную программу с писателем и драматургом Юрием Поляковым. Он ответил на многие вопросы, которые крутяться и вертяться в голове почти всех россиян. Эти многочисленные почему, почему, почему. Есть о чём подумать, сделать выводы, принять к сведению. Материал взят с ресурса ютюб. Хорощо что пока ещё нет ограничений на просмотр информации. А то врубят свои двойные и тройные стандарты и "гуляй Вася, ваши не пляшут". Посмотрите. Важно.

Олег Козлов. Самара.
 
Крупнейший русский писатель и драматург, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков в студии канала "День-ТВ" неожиданно поднял тему положения русского народа в современной России. Почему после распада СССР преуспели в основном те люди, которые не имели национального самосознания? Почему многие российские миллиардеры богаче Трампа, но мы не знаем их фамилий? Почему в России такое чудовищное социальное расслоение? Почему политики ельцинской волны, которые обозначили себя как русские, сошли с дистанции? Почему нынешняя российская элита не имеет исторических перспектив? Почему российская власть всегда боялась и боится русского народа? По какой причине в России запрещено создавать русские организации, и чем это может закончиться? Понимает ли эту проблему Путин и какие шаги он начал предпринимать?
 
 
 
Метки: Видео, общество, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Быть русским...Опыт Глеба Тюрина по возрождению деревень
...крестьянского самоуправления. Именно демократические традиции русского Севера сделали край процветающим. ... для них дом престарелых? Нет помещения? Перевезти огромное здание ...мегаполисах.Достойную жизнь в современной России невозможно себе представить без ...
Отбросьте Ваш страх! Люди русские! Братья и сестры!
... часть населения России. И потому что именно против русского народа и... мирное время, Россия вновь находится в оккупации. Вроде нет никакой войны,...свора живет расчудесно. Для них нет законов. Для них есть ..., в голове у которых нет ничего, кроме желания хлеба и...
Битва за Новороссию: положение на фронте на 17 августа 2014 г.
... от Изварино уже довольно давно нет войск хунты и поэтому трафик... оружия и вывоза его в Россию. Тут нет ничего удивительного - пока идет... разбежится на этот раз времени нет и ополченцы предпринимают попытки ускорить...
Возможен ли русско-польский союз? Великий путь на 100 лет
... общей этнической границы-то нет. Далее поляков и русских всё время стравливали – это... небольшая диаспора, полностью полонизированная. В России процесс не закончен, но продых...
В.В. Пякин - Вопрос-ответ от 12 января 2015 г.
Сага древних булгар - Крещение Руси (Летопись Волжской Булгарии) [2004]
... посвящены важнейшим вехам в истории России и охватывают значительный исторический период... OZON.ru - Книги | Тайная история русского язычества | Александр Асов | Купить книги...

Один комментарий»

  • 1102 936
    Ирбис 2 марта 2017 в 12:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Так для этого и устраивали две величайшие смуты! первая это Романовы, при которых практически была истреблена вся русская элита и заменена на иностранцев. Вторая это в 1917г! Вот по тому мы русские и есть изгои в России! То есть страна вроде есть, только для русских места в ней нет.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>