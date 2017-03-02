В России нет русской элиты. Юрий Поляков. Апгрейд человека

Увидел замечательную программу с писателем и драматургом Юрием Поляковым. Он ответил на многие вопросы, которые крутяться и вертяться в голове почти всех россиян. Эти многочисленные почему, почему, почему. Есть о чём подумать, сделать выводы, принять к сведению. Материал взят с ресурса ютюб. Хорощо что пока ещё нет ограничений на просмотр информации. А то врубят свои двойные и тройные стандарты и "гуляй Вася, ваши не пляшут". Посмотрите. Важно.

Олег Козлов. Самара.

Крупнейший русский писатель и драматург, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков в студии канала "День-ТВ" неожиданно поднял тему положения русского народа в современной России. Почему после распада СССР преуспели в основном те люди, которые не имели национального самосознания? Почему многие российские миллиардеры богаче Трампа, но мы не знаем их фамилий? Почему в России такое чудовищное социальное расслоение? Почему политики ельцинской волны, которые обозначили себя как русские, сошли с дистанции? Почему нынешняя российская элита не имеет исторических перспектив? Почему российская власть всегда боялась и боится русского народа? По какой причине в России запрещено создавать русские организации, и чем это может закончиться? Понимает ли эту проблему Путин и какие шаги он начал предпринимать?