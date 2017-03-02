В Москве вводятся шариатские патрули

Участник проекта «Стопхам» Ислам Исмаилов запустил новый проект – «Стоп харам» («харам» – запретные действия в исламе), в рамках которого он совместно с единомышленниками патрулирует улицы Москвы и выявляетв общественных местах.

Он следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала, передает «Интерфакс».

Видеоролики участники проекта публикуют на YouTube.

«СтопХам» – некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. В сентябре Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Стопхама», но Верховный суд России отменил его и направил дело на пересмотр. В октябре Минюст отказался от требования о ликвидации движения «СтопХам».

Источник: nnm.me