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В Москве вводятся шариатские патрули

10:28. 2 марта 2017 Просмотров - 293 3 коммент. Опубликовал:

В Москве вводятся шариатские патрули

Участник проекта «Стопхам» Ислам Исмаилов запустил новый проект – «Стоп харам» («харам» – запретные действия в исламе), в рамках которого он совместно с единомышленниками патрулирует улицы Москвы и выявляет курящих и употребляющих спиртное в общественных местах.

Он следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала, передает «Интерфакс».

Видеоролики участники проекта публикуют на YouTube.

«СтопХам» – некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. В сентябре Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Стопхама», но Верховный суд России отменил его и направил дело на пересмотр. В октябре Минюст отказался от требования о ликвидации движения «СтопХам».

Источник: nnm.me

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3 коммент.»

  • 9447 5488
    Волемир 2 марта 2017 в 11:29 Ссылка Пометить
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    Вроде правильно – “…совместно с единомышленниками патрулирует улицы Москвы и выявляет курящих и употребляющих спиртное в общественных местах…”
    Однако, это делается в русской столице, лицами мусульманской веры, организованных по этно-религиозной принадлежности…
    А что они потом будут делать?
    «Харам» – запретные действия в исламе.
    То есть, Москву ждет халифат??

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  • 1880 1494
    СВАРОЖИЧ 2 марта 2017 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Что ждёт потом? Да было уже. Сначала будут заставлять наших женщин одеваться как пугало, а потом вообще начнут со своим шариатом и другой муйнёй диктовать правила как нам жить. Пока в один прекрасный день, не придёт парочка ветеранов и не постреляет этих баранов. Тогда начнётся визг в жидосми о русских фофыстах и скинах и опять выделят бабло в мвд и ну и какую нибудь гвардию типа наРОДную. Ну и естественно усилят наказание по 282.

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  • 69 37
    Маруся 2 марта 2017 в 12:37 Ссылка Пометить
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    Самое главное, чтоб джигиты ходили по улицам толпой не мненее 10 человек: русские – такие звэри нетолерантные, слющяй! И чтоб 28 мая и 2 августа были официально выходными. Неровен час на анти-джихад патруль нарвутся…

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