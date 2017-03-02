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Термин «гендер» – наглядный пример лингвистического оружия

18:26. 2 марта 2017 Просмотров - 74 2 коммент. Опубликовал:

В процессе участия общественности в принятии законодательных решений по наиболее острым вопросам семейного законодательства следует быть наиболее внимательным именно к тем заграничным терминам, которые сегодня так активно внедряются в новые законы.

Особенно надо быть осторожными с использованием чисто иностранных слов, которыми либеральные активисты, сегодня стремятся, в прямом смысле «нашпиговать» российское семейное законодательство.

Цель у таких «новаторов» проста. Они хотят завуалировать и замаскировать гибельность и крайнюю разрушительность своих идей. Если бы свои идеи либералы излагали «на чисто русском языке», то большинство из таких идей никогда бы не получили одобрения в народе, и уж тем более не попало бы в наше российское законодательство.

Иностранные слова используются в этих случаях по нескольким причинам:
  • во-первых, в погоне за модой и из-за потворству Западу, который требует, чтобы наше законодательство, мягко говоря, соотносилось с Западным и общемировым;
  • во-вторых, потому что эти слова являются специально-разработанными для намеренного деструктивного  вмешательства в наше законодательство;
  •  в-третьих, такие слова, внедренные в языковую и законодательную среду других госудраств, начинают работать как своеобразные «управляемые дроны»-интервенты. Их функция – уничтожать наши национальные ценности, наши базовые и семейные постулаты.

Пульт управления такими словами в руках «засланных казачков». Кто это такие? Это встроенные в наши ряды либеральные ставленники Запада. Вот как обстоят дела.

На первый взгляд, в это трудно поверить, что целые институты и научные центры в Европе и в США работают над разработкой таких слов, которым отводится роль особого вида оружия – «лингвистического оружия». Его еще называют «информационным оружием». Одним из таких институтов, где создается такое оружие, является институт по переформатированию человеческих сообществ «Тависток» в Великобритании. Это бывшее военное подразделение Великобритании по психологической войне. Сейчас подобные «Тавистоку» западные институты и организации разрабатывают стратегии и методы управления человеческими сообществами. Иными словами – стратегии разрушения стран изнутри. И таких институтов много.

Не секрет, что сегодня Россия под особым прицелом у Запада. И эти «полувоенные» структуры и институты буквально соревнуются по скорейшей ликвидации нашего семейного уклада и наших традиционных ценностей. Именно для этого используются так называемые «слова-пули». Например, слово «толерантность» и слово «гендер».

termin gender naglyadnyiy primer lingvisticheskogo oruzhiya 1 Термин «гендер» наглядный пример лингвистического оружия

Оба эти иностранных слова – имеют вполне безобидную оболочку. Эту оболочку условно можно условно сравнить с «корпусом пули». Важно понять, что этот «корпус» может наполняться абсолютно любым «боевым веществом». В нашем случае со словом «гендер» – эти 6 букв могут наполняться любым содержанием. Причем, это содержание может многократно заменяться. По аналогии с пулей. В корпусе пули может быть все, что угодно.

Но и это не самое страшное. Опаснее всего, что содержание иностранного слова-интервента, которое «вшивается» в российское законодательство, выбирается не россиянами. Содержанием слов-интервентов управляет кто-то другой. Вот в чем состоит парадокс таких слов-интервентов. Вот почему такие слова специалисты по информационной войне называют без преувеличения – «особым оружием».

То есть мы с вами имеем дело с боевыми снарядами особого типа – словами. Как бы это странно не звучало.

Давайте разберем с вами только один конкретный пример такого слова.

Слово «гендер» – пример лингвистического оружия

Например, проанализируем, почему ни в коем случае, никогда и нигде в российском семейном законодательстве нельзя использовать иностранное слово «гендер». И почему только лишь внедрение одного этого слова в канву любого нашего закона о семье и семейных ценностей – не просто разрушительно, не просто трагично и катастрофично, а является полным уничтожением традиционных ценностей.

Это слово имеет функцию «стирателя» традиционных ценностей. Оно действует как «ластик» или как «стёрка», если хотите. Те, кто вписывает слово «гендер» в российский закон, тем самым стирают напрочь и полностью наши «традиционные ценности» из законодательного пространства России. Вот что происходит, когда это слово «погружают» в законодательную среду нашего государства. Это никакое не преувеличение. Давайте разберем аргументы, подтверждающие крайнюю опасность слова «гендер» для российского законодательства.

На употреблении слова «гендер» настаивают феминистки и другие особи нетрадиционной ориентации, а также либеральные круги.

Они утверждают, что это слово якобы обозначает «половые различия». Это ложь. Слово «гендер» не имеет ничего общего со словом «пол». Хотя бы потому, что все теории о «гендерах» строятся на отрицании пола у человека.

Давайте обратимся к опыту родителей в других странах, которые также как и мы обратили внимание на пагубность и вредоносность всяческих теорий о «гендерах». Рассмотрим очень кратко главные выводы традиционного сообщества Европы и США, а именно родителей из Франции, Германии и США о том, что «ложь о гендерах» создается для того, чтобы убивать традиционные ценности в мире. Кратко.

Во Франции и в Германии есть специалисты, которые на протяжении последнего десятилетия рассказывают в книгах, в диссертациях, в научных статьях и в фильмах о вредоносности гендерных теорий. Это доктора наук, профессора и ученые. Их главный вывод – это ложная теория. Авторы ее – радикальные феминистки.

21 марта 2016 года на официальном сайте американских педиатров опубликованы результаты медицинского исследования, доказывающие, что ложь о “третьем” поле – это идеологическая конструкция, не имеющая никакой связи ни с наукой, ни с медициной. Миф о гендерах и о возможности смены пола – уже физически и ментально искалечил тысячи детей. Врачи констатируют, что 41% обманутых детей уже покончили жизнь самоубийством. Врачи бьют в колокол беды. Врачи призывают сказать правду – любое нарушение половой идентичности – это болезнь и патология, которую надо лечить.

termin gender naglyadnyiy primer lingvisticheskogo oruzhiya 2 Термин «гендер» наглядный пример лингвистического оружия

Краткий отчет педиатров США о гибельности идеологии о множественности полов опубликован 21 марта 2016 года. Полный отчет о вредности лжи о вариативности пола будет опубликован летом 2016 года.

Американский колледж педиатров призывает родителей, воспитателей, школьных педагогов и законодателей (тема нашей с вами дискуссии сегодня) отклонить все политические и идеологические теории о вариативности пола у детей, которые принуждают ребенка отказаться от нормальной здоровой жизни и навязывают ребенку химическое отравление препаратами или необратимое хирургическое увечье.

Американские педиатры настаивают на отказе от идеологической лжи о якобы отсутствии половой идентичности. Врачи предлагают опереться на объективные медицинские и научные факты и реальность.

В защиту детей от идеологического обалванивания с помощью гендерной лжи педиатры приводят 8 аргументов:

1. Пол человека является объективной биологической сущностью и он двоичен: пол бывает или “мужской”, или “женский. Пол человека зависит от объективной характеристики – от сочетания хромосом “XY” и “XX”. Хромосомный набор на протяжении всей человеческой жизни – неизменен, он – или женский, или мужской, это данность, это генетика. Наши женские или мужские хромосомы – это наши генетические маркеры здорового человека. Этот генетический состав хромосом – ни мужской, ни женский, – никто не имеет права называть “неправильным”, “плохим” или тем более (как это предлагают социальные инженеры, ничего общего не имеющие ни с наукой, ни с медициной) неким якобы “социальным расстройством”.

Норма для здорового человеческого создания – это исключительное существование либо в мужском, либо в женском теле. Человеческий пол – является исключительно бинарной конструкций, которая создана природой с одной единственной целью – для здорового воспроизводства мальчиков и девочек, для продолжения человеческого вида. Этот принцип является базовым и самоочевидным. В человеческом сообществе чрезвычайно редко случается сбой половой структуры человека. Однако этот сбой ученые всего мира никогда не считали неким “третьим полом”, а всегда считали и считают сегодня до сих пор – отклонением от нормы “мужского” или “женского” пола. Третьего пола в человеческом сообществе никогда не было, нет и никогда не будет.

2. В человеческом сообществе никто никогда не рождался бесполым. Каждый человек рождается с биологическим полом: мальчиком или девочкой. Никакого иного понятия “пола”, кроме физического, – не существует в науке, как никогда и не существовало в природе. Лжетеория о якобы социальных “заменителях” пола – “гендерах” – не может быть признана, так как она никак не связана с объективностью: каждый ребенок рождается или мальчиком, или девочкой. Реальность является независимой от “желания” человека. Пол не может быть абстрактным, независящим от физиологии якобы “психологическим” понятием. Никто из людей не рождается с осознанием себя как мужчины или женщины. Это осознание развивается естественно, постепенно, с течением времени и, как и все процессы в развитии ребенка, может быть намеренно искажено взрослыми. Люди, которые якобы идентифицируют себя с противоположными полом, не являются существами иного пола, а тем более не становятся “третьим” полом. На протяжении всей жизни человек остается биологическим мужчиной или биологической женщиной. Пол не зависит от “чувств” или “мнений”. Пол – это объективная биологическая постоянная (константа). Пол человека неизменен.

3. Вера человека в то, что он (или она) является тем, кем он (или она) на самом деле не является, в лучшем случае, – это признак запутанного мышления. Когда физически здоровый мужчина считает, что он – женщина, или, наоборот, физически здоровая женщина считает, что она – мужчина, – то это говорит о существовании у человека объективной серьезной психологической проблемы. Эти люди страдают половым расстройством. Половое расстройство или “расстройство половой идентичности” – является серьезным психическим расстройством, которое указано в последнем издании “Диагностического и статистического руководства Американской психиатрической ассоциации”, и никто не доказал обратное.

4. Пубертатный период у подростка не является “болезнью”. Это период естественного полового созревания. Блокирующий гормоны в этот период могут быть опасны для жизни ребенка. Любые гормональные препараты, навязываемые в этот период ребенку, не лечат, а вызывают конкретную болезнь -“отсутствие полового созревания”. Химические препараты в этот период превращают в больного инвалида ранее здоровое дитя.

5. Ученые доказали, что 98% мальчиков и 88% девочек из тех, кто якобы чувствовал себя “в чужом теле” ( в противоположном поле), в конечном итоге принимают полностью свой естественный биологический пол после того, как переживут пубертатный период.

6. Детям, которые принимали блокаторы полового созревания, чтобы выдать себя за представителя противоположного пола, в позднем подростковом возрасте потребуется пить кросс-половые гормоны – откровенные “яды” для детей. Эти “яды” – кросс-половые гормоны (тестостерон и эстроген) приводят к необратимым нарушениями здоровья ребенка, включая: высокое кровяное давление, тромбы, инсульт и рак.

termin gender naglyadnyiy primer lingvisticheskogo oruzhiya 2 Термин «гендер» наглядный пример лингвистического оружия

7. Врачи констатируют, что в Швеции рост самоубийств в 20 раз больше среди тех детей, которые принимают кросс-половые гормоны и побуждаются к операции по смене пола. Доказано, что 41% из сменивших пол кончает жизнь самоубийством.

8. Побуждение детей к химической и хирургической смене пола является аморальным, антигуманным и очень жестоким обращением с детьми, по сути, – это ни что иное как насилие над здоровым ребенком. Одобрение ложной теории о множественности полов (гендеров), внедрение в школах и детсадах лжи о возможности смены пола человека – вводит детей и родителей в заблуждение. За этими лжетеориями стоят транснациональные фармакомпании, производители гормональных препаратов и безработные хирурги, которые ложью буквально “загоняют” детей в “гендерные” клиники и там их беспричинно увечат. Там, в этих клиниках детям блокируют половое созревание и превращают здоровых граждан в инвалидов. Химические препараты – канцерогенны и токсичны, они несут рак детям. А хирургические увечья, навязанные невинным здоровым детям, необратимо калечат целые поколения.

Вывод 1.

То есть, врачи однозначно признают, что «гендерные теории» – это ложная конструкция агрессивного, я бы даже сказала «радикального феминизма». И именно на это надо опираться, когда кто-то пытается в любой наш закон о семье и детях «вписать» слово «гендер». Это слово нельзя употреблять в законодательстве Российской Федерации о семье и детях.

Иное название для «идеологии феминизма» – это «идеология гендеризма» или «гендерная идеология». Эти идеологии создавались на намеренном искажении роли и образа мужчины и женщины, на открытом и агрессивном отрицании пола.

Надо понимать, что начинающаяся сейчас у нас в России истерия о якобы тотатьлном «семейном насилии» – это  часть «гендерной идеологии». Это  часть плана феминисток и нетрадиционных особей. Такая же истерия о «семейном насилии» на протяжении последних 30 лет разжигалась в СМИ Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Метод сработал. Истерия эта была на Западе «дымовой завесой», отвлекающим маневром. В это время нетрадиционные особи полностью переписали западное законодательтсво, стер из него семейные ценности. Каким образом шло стирание традиционных ценностей в законодательстве Запада? Точно также как сейчас идет в России. Путем замены слов. Путем внедрения слова «гендер» в каждый закон. Особенно в каждый закон, касающийся семьи и детей.

В результате «гендерная идеология», вшитая во все законы, стала «нормой», которую уважать теперь уже «принуждает» законодательство Европы, США и других стран. Увы, в Западных странах произведена полная реконструкция семейного законодательства. Сейчас дети, рожденные на Западе, согласно переписанному законодательству, обязаны изучать ложь о гендерах в детсадах, школах и институтах. Да-да, во всех вузах Запада студенты сегодня сдают экзамены по гендерной идеологии. Даже в религиозных учебных заведениях. Таков закон.

Чтобы не допустить подобной трагедии в России, надо бдительно следить за «реконструкцией» нашего законодательства. Сегодня, как никогда, необходима «лингвистическая экспертиза» всех поправок в семейные законы в России. Своего рода «лингвистический фильтр». И общественность, именно мы с вами, а не кто-то другой, здесь и сейчас – обязаны взять на себя функцию общественного контроля и стать главным «фильтром» и инструментом, не пропускающим слово «гендер» в наши законы о семье и детях.

По материалам сайта: АРКС

Рекомендуем также ознакомиться с видеообзорами проекта Научи хорошему:

Технология продвижения извращений в России 

Третий Пол на Russia Today 

Источник: feedproxy.google.com

Метки: теория, технологии
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2 коммент.»

  • 11397 7319
    Вьеха 2 марта 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
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    Чётко, ясно. Даёт понимание.

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  • 1953 1559
    СВАРОЖИЧ 2 марта 2017 в 19:18 Ссылка Пометить
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    Вот же сука время пришло! Элементарные вещи приходится объяснять, а потом ещё и защищать. Почему то всегда права всех извращенцев требуется соблюдать ,но мало где сказано, что важнее во сто крат, от этих самых извращенцев, защитить нас.
    За чем выдумывать какие то теории и объяснять с научной точки зрения хорошо быть ******* или нет? Это элементарные нормы выживания РАСЫ. У ******* дети не рождаются. И это мерзость. Так ещё сука и агрессивная мерзость.

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