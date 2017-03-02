Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2017

Следственный комитет России завел более 100 уголовных дел против ВСУ

Следственный комитет России с 2014 года возбудил больше 100 уголовных дел по факту военных преступлений на Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«Мы оперативно возбуждаем уголовное преследование в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население: дети, старики. Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц», — сказал Бастрыкин.

По его словам, среди лиц, в отношении которых ведутся расследования, находятся военнослужащие Украинских вооружённых сил, «начиная от министра — с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления».

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Украинские боевики выпустили по ДНР более 180 боеприпасов за ночь

Украинская армия с вечера выпустила 184 мины и артиллерийских снаряда по окраинам Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и югу ДНР. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах Республики.

«С 18:00 до полуночи ВСУ обстреливали поселки Турдовские, Старомихайловка на западе Донецка, Докучаевск и село Ясное в его окрестностях, Ясиноватую и село Крутая Балка, а также села Саханка и Коминтерново на юге ДНР, — говорится в сообщении. — По этим районам выпущено 184 снаряда калибрами 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

Наряду с тяжелым вооружением и минометами при обстреле прифронтовых территорий Республики украинские военные использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Ватник – ВСУ: С какими шевронами нужно пугать ОБСЕ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Мы заходим на новый виток информационной войны. В сегодняшнем выпуске – речь о «продуманном» и «гениальном» ходе украинской стороны. Когда – по словам украинской стороны – боевики напугали миссию ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».

Официальная версия: в Катериновке автомобиль ОБСЕ остановили боевики. Которые представились, что они – боевики, и показали всем шевроны «Новороссия». Затем «боевики из Новороссии» открыли огонь из огнестрельного оружия и взорвали две гранаты. Но служащие ОБСЕ уехали без потерь.

Задумана история была неплохо, сам читают такие вещи с удовольствием. Но, как обычно, украинцев подвела реализация.

Во-первых – неудачно выбрали место действия. Катериновка. Она находится под контролем ВСУ и наших людей там даже теоретически не могло быть. Если бы зашла разведгруппа – она бы не представлялась, и не показывала бы шевроны «Новороссия». И не рассказывала бы украинцам, что командир – в Попасной.

Все перечисленные проколы таки говорят о том, что это была провокация украинцев. Которые оделись в нашу форму и залегли в засаде. Затем «бродячие артисты» неталантливо протроллили группу ОБСЕ и куда-то делись.

Мне задумка понравилась. На будущее, чтобы не палиться, ВСУ стоит учесть следующие моменты: шевроны «Новороссия» у нас не используются с начала 2015 года. Чтобы не подставляться с шевроном из прошлого – в следующий раз лучше использовать шевроны из будущего. Например, «Днепропетровская республика». Так будет более достоверно и скорее всего, скоро так и будет.

Второе – актёров нужно одеть в ватники и шапки-ушанки с оттопыренным ухом. Чтобы издалека было видно, что это – именно сепаратисты.

Третий момент – не нужно стрелять вообще, если не планируете стрелять на поражение. Людей, которые практически в упор не могут попасть в автомобиль, у нас не держат. Такие дебилы могут быть востребованы только в ВСУ.

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ВСУ ночью обстреляли окраину Донецка — поврежден жилой дом

Один жилой частный дом поврежден в Петровском районе на западе Донецка в ДНР в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«Сегодня ночью под обстрел украинских военных попал поселок Трудовские, в результате огня поврежден один частный дом по улице Джалиля, 18. Там во двор дома упал снаряд, полностью вылетели окна», — говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения удалось избежать.

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Бои по всей линии фронта: под огнём ВСУ юг ДНР, Ясиноватая, Горловка, ЛНР

Обстановка на фронтах Донбасса продолжает оставаться напряжённой. Несмотря на светлое время суток, бои продолжаются практически по всей линии фронта: юг ДНР, Ясиноватское направление и ЛНР под огнём украинских оккупантов. С пяти утра продолжаются бои в районе Ясиноватского блокпоста, по сообщениям местных жителей — стороны применяют тяжелое вооружение. «Сейчас город находится под сильным обстрелом, огонь не прекращается с пяти утра», — заявил глава администрации Ясиноватой Олег Моргун журналистам. ВСУ открыли огонь и по Новоазовскому району на юге ДНР, в районе поселка Лебедино завязалось боестолкновение. «Двери ходуном ходят, ужас», — сообщают в социальных сетях жители Новоазовска. Под обстрелом на юге находятся Саханка и Коминтерново, село Дзержинское в результате обстрелов осталось без электроснабжения. Кроме того, продолжаются столкновения в Горловке: в районе поселка Озеряновка и Широкой Балки идёт бой с применением минометов и стрелкового оружия. Продолжают украинские оккупанты атаки и на южные районы ДНР: Докучаевск и Новотроицкое с утра подвергаются миномётным обстрелам. Жители Мариуполя в социальных сетях сообщают о звуках боя со стороны Широкино. На Светлодарском направлении бои локализованы в квадранте Светлодаск — Логвиново — Калиновка. По состоянию на 9.45 продолжаются обстрелы поселка Золотое в ЛНР из тяжелых орудий со стороны украинских оккупантов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Донецком жестокий бой, ВСУ несут серьёзные потери, — Бочкала

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Украинская армия вторые сутки обстреливает села на юге ДНР

Украинские силовики обстреливают села на юге Донецкой Народной Республики, информация о разрушениях уточняется.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«Весь вечер, всю ночь обстрелы были и сегодня продолжаются. Первый прилет утром был в 05.45 и продолжается с промежутками небольшими затишья. Вот, сейчас снова начали», — говорится в сообщении.

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ВСУ 19 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 19 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Фрунзе, сел Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Михайловка и Калиновка. Огонь велся 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия», — пишет ЛИЦ.

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Они снова “договорились” об отводе тяжёлых вооружений…

Официальные представители ДНР и ЛНР в Контактной группе заявили о том, что в очередной раз с Киевом достигнуты договорённости об отводе тяжёлых вооружений. В какой именно раз такие договорённости достигаются, – уже никто не говорит, как не говорит и того, сможет ли Киев хотя бы сутки продержаться, не обстреливая территории народных республик…

Украинские войска ведут обстрелы территории ЛДНР из жилых массивов подконтрольных городов Донбасса.





Сегодня стороны достигли договоренностей о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения. Предварительно речь идёт о том, чтобы завершить процесс 5-6 марта.

РИА Новости приводит заявление представителей ЛДНР:Сегодня стороны достигли договоренностей о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения. Предварительно речь идёт о том, чтобы завершить процесс 5-6 марта.



А представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что отвод вооружений намечен на 7 марта. По словам Грызлова, в первую очередь обсуждался вопрос об отводе сил и средств в районе Донецкой фильтровальной станции и в Станице Луганской.



Напомним, что на основании Минских договорённостей стороны должны были отвести тяжёлые вооружения от линии соприкосновения ещё 24 месяца назад – сразу после встречи лидеров РФ, Украины, Германии и Франции, а также представителей народных республик Донбасса.



За это время по территории ЛДНР были выпущены сотни тысяч боеприпасов различных калибров, разрушены сотни домов и объектов инфраструктуры, погибли десятки мирных жителей. Стоит ли доверять новым обещаниям Киева?



Доверять не стоит, хотя бы потому, что даже во время встречи представителей Контактной группы ВСУ продолжали осуществлять обстрелы.

источник

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Под Донецком и Горловкой идут ожесточенные бои (ВИДЕО)

В пригородах Донецка и Горловки в ночь с 1 на 2 марта вспыхнули ожесточенные позиционные бои. Так, около 20.40 бой с применением минометов начался в районе Зайцево. Около 23.15 к боевым действиям подключилась артиллерия. Примерно в это же время завязался бой в районе поселков Абакумова и Старомихайловка на западной окраине Донецка. Используются минометы и артиллерия. Кроме того, продолжается начавшийся вечером бой в районе Аэропорта и Ясиноватского блокпоста. «Кировский р-н окна шатаются — давно такого небыли страшновато как то», «Ленинский, очень громко», «Азотный, стены дрожат. Звук необычный», — сообщают местные жители. Читайте также: Под Донецком жестокий бой, ВСУ несут серьёзные потери, — Бочкала

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Новости Украины: 400 боевиков с оружием дезертировали с позиций ВСУ на Донбассе

400 человек с оружием дезертировали с позиций украинской армии на Донбассе, заявил в эфире телеканала ТВЦ экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков.

«Об этом, естественно, никто на Украине не объявил – в ночь с 21 на 22-е февраля так называемую линию соприкосновения покинули с полным вооружением 400 человек с украинской стороны. 400 человек просто ушло! Мое лично предположение, что это те националисты, которые были в рядах ВСУ и пошли они, якобы, на Киев. 400 человек де-факто дезертировали, и об этом ни слуха, ни духа! Вы не понимаете, какие турбулентные процессы идут на Украине, и где завтра всплывут эти 400 человек. Они пока не стреляют, но где-то они есть», — сказал Марков.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.02.2017

— ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

— Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу

— Совет ЕС и Европарламент договорились об отмене виз для украинцев

— Главарь ИГИЛ признал поражение и призвал боевиков уйти в горы

— В ДНР и ЛНР киевские силовики продолжают обстреливать населенные пункты

— Новый раунд переговоров в Астане может пройти до 21 марта

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