Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2017
- 10:52 Следственный комитет России завел более 100 уголовных дел против ВСУ.
- 10:39 Украинские боевики выпустили по ДНР более 180 боеприпасов за ночь.
- 10:36 Ватник – ВСУ: С какими шевронами нужно пугать ОБСЕ.
- 09:51 ВСУ ночью обстреляли окраину Донецка — поврежден жилой дом.
- 09:49 Бои по всей линии фронта: под огнём ВСУ юг ДНР, Ясиноватая, Горловка, ЛНР.
- 09:10 Украинская армия вторые сутки обстреливает села на юге ДНР.
- 08:00 ВСУ 19 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 04:12 Они снова “договорились” об отводе тяжёлых вооружений….
- 00:29 Под Донецком и Горловкой идут ожесточенные бои (ВИДЕО).
- 00:03 Новости Украины: 400 боевиков с оружием дезертировали с позиций ВСУ на Донбассе.
- Вчера 22:02 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.02.2017.
Следственный комитет России завел более 100 уголовных дел против ВСУ
Следственный комитет России с 2014 года возбудил больше 100 уголовных дел по факту военных преступлений на Донбассе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.
«Мы оперативно возбуждаем уголовное преследование в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население: дети, старики. Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц», — сказал Бастрыкин.
По его словам, среди лиц, в отношении которых ведутся расследования, находятся военнослужащие Украинских вооружённых сил, «начиная от министра — с министра обороны и завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления».
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Украинские боевики выпустили по ДНР более 180 боеприпасов за ночь
Украинская армия с вечера выпустила 184 мины и артиллерийских снаряда по окраинам Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и югу ДНР. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах Республики.
«С 18:00 до полуночи ВСУ обстреливали поселки Турдовские, Старомихайловка на западе Донецка, Докучаевск и село Ясное в его окрестностях, Ясиноватую и село Крутая Балка, а также села Саханка и Коминтерново на юге ДНР, — говорится в сообщении. — По этим районам выпущено 184 снаряда калибрами 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».
Наряду с тяжелым вооружением и минометами при обстреле прифронтовых территорий Республики украинские военные использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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Ватник – ВСУ: С какими шевронами нужно пугать ОБСЕ
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front
Мы заходим на новый виток информационной войны. В сегодняшнем выпуске – речь о «продуманном» и «гениальном» ходе украинской стороны. Когда – по словам украинской стороны – боевики напугали миссию ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».
Официальная версия: в Катериновке автомобиль ОБСЕ остановили боевики. Которые представились, что они – боевики, и показали всем шевроны «Новороссия». Затем «боевики из Новороссии» открыли огонь из огнестрельного оружия и взорвали две гранаты. Но служащие ОБСЕ уехали без потерь.
Задумана история была неплохо, сам читают такие вещи с удовольствием. Но, как обычно, украинцев подвела реализация.
Во-первых – неудачно выбрали место действия. Катериновка. Она находится под контролем ВСУ и наших людей там даже теоретически не могло быть. Если бы зашла разведгруппа – она бы не представлялась, и не показывала бы шевроны «Новороссия». И не рассказывала бы украинцам, что командир – в Попасной.
Все перечисленные проколы таки говорят о том, что это была провокация украинцев. Которые оделись в нашу форму и залегли в засаде. Затем «бродячие артисты» неталантливо протроллили группу ОБСЕ и куда-то делись.
Мне задумка понравилась. На будущее, чтобы не палиться, ВСУ стоит учесть следующие моменты: шевроны «Новороссия» у нас не используются с начала 2015 года. Чтобы не подставляться с шевроном из прошлого – в следующий раз лучше использовать шевроны из будущего. Например, «Днепропетровская республика». Так будет более достоверно и скорее всего, скоро так и будет.
Второе – актёров нужно одеть в ватники и шапки-ушанки с оттопыренным ухом. Чтобы издалека было видно, что это – именно сепаратисты.
Третий момент – не нужно стрелять вообще, если не планируете стрелять на поражение. Людей, которые практически в упор не могут попасть в автомобиль, у нас не держат. Такие дебилы могут быть востребованы только в ВСУ.
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ВСУ ночью обстреляли окраину Донецка — поврежден жилой дом
Один жилой частный дом поврежден в Петровском районе на западе Донецка в ДНР в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.
«Сегодня ночью под обстрел украинских военных попал поселок Трудовские, в результате огня поврежден один частный дом по улице Джалиля, 18. Там во двор дома упал снаряд, полностью вылетели окна», — говорится в сообщении.
Жертв среди мирного населения удалось избежать.
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Бои по всей линии фронта: под огнём ВСУ юг ДНР, Ясиноватая, Горловка, ЛНР
Обстановка на фронтах Донбасса продолжает оставаться напряжённой. Несмотря на светлое время суток, бои продолжаются практически по всей линии фронта: юг ДНР, Ясиноватское направление и ЛНР под огнём украинских оккупантов.
С пяти утра продолжаются бои в районе Ясиноватского блокпоста, по сообщениям местных жителей — стороны применяют тяжелое вооружение.
«Сейчас город находится под сильным обстрелом, огонь не прекращается с пяти утра», — заявил глава администрации Ясиноватой Олег Моргун журналистам.
ВСУ открыли огонь и по Новоазовскому району на юге ДНР, в районе поселка Лебедино завязалось боестолкновение.
«Двери ходуном ходят, ужас», — сообщают в социальных сетях жители Новоазовска.
Под обстрелом на юге находятся Саханка и Коминтерново, село Дзержинское в результате обстрелов осталось без электроснабжения.
Кроме того, продолжаются столкновения в Горловке: в районе поселка Озеряновка и Широкой Балки идёт бой с применением минометов и стрелкового оружия.
Продолжают украинские оккупанты атаки и на южные районы ДНР: Докучаевск и Новотроицкое с утра подвергаются миномётным обстрелам. Жители Мариуполя в социальных сетях сообщают о звуках боя со стороны Широкино.
На Светлодарском направлении бои локализованы в квадранте Светлодаск — Логвиново — Калиновка.
По состоянию на 9.45 продолжаются обстрелы поселка Золотое в ЛНР из тяжелых орудий со стороны украинских оккупантов.
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Украинская армия вторые сутки обстреливает села на юге ДНР
Украинские силовики обстреливают села на юге Донецкой Народной Республики, информация о разрушениях уточняется.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
«Весь вечер, всю ночь обстрелы были и сегодня продолжаются. Первый прилет утром был в 05.45 и продолжается с промежутками небольшими затишья. Вот, сейчас снова начали», — говорится в сообщении.
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ВСУ 19 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 19 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Фрунзе, сел Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Михайловка и Калиновка. Огонь велся 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия», — пишет ЛИЦ.
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Они снова “договорились” об отводе тяжёлых вооружений…
Официальные представители ДНР и ЛНР в Контактной группе заявили о том, что в очередной раз с Киевом достигнуты договорённости об отводе тяжёлых вооружений. В какой именно раз такие договорённости достигаются, – уже никто не говорит, как не говорит и того, сможет ли Киев хотя бы сутки продержаться, не обстреливая территории народных республик…
РИА Новости приводит заявление представителей ЛДНР:
Сегодня стороны достигли договоренностей о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения. Предварительно речь идёт о том, чтобы завершить процесс 5-6 марта.
А представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что отвод вооружений намечен на 7 марта. По словам Грызлова, в первую очередь обсуждался вопрос об отводе сил и средств в районе Донецкой фильтровальной станции и в Станице Луганской.
Напомним, что на основании Минских договорённостей стороны должны были отвести тяжёлые вооружения от линии соприкосновения ещё 24 месяца назад – сразу после встречи лидеров РФ, Украины, Германии и Франции, а также представителей народных республик Донбасса.
За это время по территории ЛДНР были выпущены сотни тысяч боеприпасов различных калибров, разрушены сотни домов и объектов инфраструктуры, погибли десятки мирных жителей. Стоит ли доверять новым обещаниям Киева?
Доверять не стоит, хотя бы потому, что даже во время встречи представителей Контактной группы ВСУ продолжали осуществлять обстрелы.
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Под Донецком и Горловкой идут ожесточенные бои (ВИДЕО)
В пригородах Донецка и Горловки в ночь с 1 на 2 марта вспыхнули ожесточенные позиционные бои.
Так, около 20.40 бой с применением минометов начался в районе Зайцево. Около 23.15 к боевым действиям подключилась артиллерия.
Примерно в это же время завязался бой в районе поселков Абакумова и Старомихайловка на западной окраине Донецка. Используются минометы и артиллерия.
Кроме того, продолжается начавшийся вечером бой в районе Аэропорта и Ясиноватского блокпоста.
«Кировский р-н окна шатаются — давно такого небыли страшновато как то»,
«Ленинский, очень громко»,
«Азотный, стены дрожат. Звук необычный», — сообщают местные жители.
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Новости Украины: 400 боевиков с оружием дезертировали с позиций ВСУ на Донбассе
400 человек с оружием дезертировали с позиций украинской армии на Донбассе, заявил в эфире телеканала ТВЦ экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков.
«Об этом, естественно, никто на Украине не объявил – в ночь с 21 на 22-е февраля так называемую линию соприкосновения покинули с полным вооружением 400 человек с украинской стороны. 400 человек просто ушло! Мое лично предположение, что это те националисты, которые были в рядах ВСУ и пошли они, якобы, на Киев. 400 человек де-факто дезертировали, и об этом ни слуха, ни духа! Вы не понимаете, какие турбулентные процессы идут на Украине, и где завтра всплывут эти 400 человек. Они пока не стреляют, но где-то они есть», — сказал Марков.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 28.02.2017
— ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях
— Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу
— Совет ЕС и Европарламент договорились об отмене виз для украинцев
— Главарь ИГИЛ признал поражение и призвал боевиков уйти в горы
— В ДНР и ЛНР киевские силовики продолжают обстреливать населенные пункты
— Новый раунд переговоров в Астане может пройти до 21 марта
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