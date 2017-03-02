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Страшная тайна современной археологии. Поддельные египетские мумии

18:07. 2 марта 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

В знаменитом комплексе из Ватикана обнаружены поддельные мумии. Много лет миллионы туристов приезжали сюда повидать древнейшие египетские сокровища, а получается, что это были банальные подделки. Официально липовыми признаны пока две мумии, но под вопросом остаются порядка сорока экспонатов, которые раньше считались бесценными. Египетская мумия артефакт очень редкий, а тем не менее, такие есть во многих музеях, как же их хватило на всех? Всё просто, ведь часть из них элементарный новодел, которому от силы 100-150 лет, и это самая страшная тайна современной археологии.

Метки: археология, древний Египет, египетская мумия
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