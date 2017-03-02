Подарок на 23-е

Очень давно идут споры и разговоры о нынешнем российском образовании. Много копий сломано и ещё полоиается о злосчастное ЕГЭ, об уровень знаний наших школьников и студентов. Можно было бы не придавать этому такое большое значение, если бы от сегодняшних детей не зависело будущее всей страны. Наше с Вами будущее. Судьба нашей с Вами Родины. Я всё больше убеждаюсь на практике в величии наших советских учителей, в их энциклопедических знаниях и их увлечённостью школой и нами, молодыми оболтусами.

Сколько крови мы выпили из наших беззаветных тружеников школьной доски и школьной тетради. Насколько то, советское образование, советская школа была лучше и многообразней сегодняшней пустой анкетно-галочной не поймёшь какой учёбы. Я сам себе довольно часто стал задавать вопрос, - почему я, закончивший обычную среднюю школу в далёком 1976 году знаю и помню многократно больше нынешних не то что выпускников школ, а даже студентов вузов. Сегодняшние новоиспечённые обладатели дипломов о высшем образовании знают наверное меньше тогдашних пятиклассников из моего детства. Обидно и тревожно. Я, не вундеркинд, не гений, я не имею высшего образования кроме обычной школы. Да и в этой школе я был самым обычным ленивым троечником. Аттестат пестрит тройками и редко редко мелькает четвёрочка. Одна единственная одинокая пятёрка по истории, но я её всегда обожал, обожаю и буду обожать всегда. Получаемые знания тогда и сейчас. Это небо и земля. Вот поэтому и случаются такие ляпы и недоразумения. Смотрю новостной понимаешь канал на LIFE, а там результат нынешнего образования. Полюбопытствуйте сами. Самое главное, что этого неуча наказали всего лишь выговором, а может это награда такая?

Олег Козлов. Самара.

А вот собственно и сама новость...

Жители Воронежа на 23 Февраля получили конфеты с изображением офицера вермахта

Подарочный набор конфет с солдатом Третьего рейха изготовила воронежская компания для поздравления мужчин с Днём защитника Отечества. Как рассказал местный житель Михаил, он не сразу заметил на упаковке офицера вермахта, чей мундир не имеет ничего общего с советской формой.

Несостыковку Михаил заметил чуть позже, когда раскрыл подарочную коробку с конфетами. Вместо советского солдата на упаковке изображён офицер войск фашистской армии со всеми полагающимися знаками отличия: на фуражке — герб в виде чёрного орла, являющийся государственным символом Германии во времена правления Гитлера, а также награды на груди — орден Железного креста. Стоит отметить, что рядом с офицером вермахта красуется надпись "С таким защитником, как ты, можно спать спокойно".

Такие презенты фирма-изготовитель доставила в офис одной из компаний, где сотрудницы вручили "патриотичные" подарки мужчинам.

— Такой макет подарочного набора изготовил наш дизайнер, — рассказал представитель студии подарков "Облака". — Изначально все образцы были отправлены заказчикам на согласование. Только после этого наша организация приступила к подготовке презентов на День защитника Отечества.

В фирме также отметили, что сотрудник, изготовивший данный макет, получил выговор.

Источник:https://life.ru/t/новости/979813/zhitieli_voroniezha_na_23_fievralia_poluchili_konfiety_s_izobrazhieniiem_ofitsiera_viermakhta