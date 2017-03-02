Новости Украины и Новороссии 02 марта 2017

Украинские чиновники разворовали деньги от Германии на восстановление Донбасса

Полиция Киева расследует дело о хищении и растрате сотрудниками Министерства социальной политики и Украинского фонда социальных инвестиций денег, выделенных Германией на восстановление социальной инфраструктуры, в том числе в Донбассе. Об этом пишет Лайф со ссылкой на украинские «Вести».

По её данным, украинская сторона, получив 70 миллионов гривен, на эти деньги обязалась отремонтировать детские сады. В мае прошлого года чиновники отчитались перед Берлином об использовании 12,28 млн грн, однако оказалось, что фактически было потрачено только 7,47 млн грн. Полиция ведёт расследование с прошлого года.

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Кризис на Украине: веерные отключения электроэнергии вызовут непредсказуемую ситуацию

Как только блокада Донбасса приведет к реальным веерным отключениям или остановке работы ТЭС, на Украине может случится бунт. Об этом заявил социолог Николай Головаха, передает ПолитНавигатор.

По его словам, сегодня украинцы являются сторонними наблюдателями процессов блокады, поскольку пока она не касается их лично.

«Сейчас, поскольку люди разочарованы, они наблюдают за этим спокойно. Но как только и если реально начнутся отключения, случится новый виток инфляции – будет непредсказуемая ситуация. Если просто запугивать и говорить «Вот, смотрите на них, если они не уйдут, значит, у вас не будет света», то люди скажут: «Ну, посмотрим, что у нас будет». А там, дальше начинается непредсказуемая ситуация», — предупредил Головаха.

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«Торговая агрессия»: убыток Украины от разрыва торговых связей с Россией составил 1 млрд долларов

Ухудшение торгово-экономических отношений с Россией бумерангом ударило по самой Украине, нанеся ее экономике урон как минимум в миллиард долларов. Такие цифры прозвучали в сообщении заместителя украинского министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, которую цитирует украинское издание «Зеркало недели». Замминистра обвиняет Россию в «торговой агрессии», жалуясь, что теперь Украина вынуждена экспортировать свой товар в обход российских территорий. «Если посмотреть на наш экспорт, то исторически в такие страны, как Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, у нас поступало свыше 80% всего экспорта именно через территорию РФ, в некоторые, наиболее уязвимые страны, — более 95%», — рассказывает чиновница. По ее словам, по Украине «торговое эмбарго ударило значительно сильнее, чем по странам ЕС». Кроме того, другие страны тоже оказались «задетыми» санкциями России. На Украине с удивлением обнаруживают, что контакты с Россией в торгово-экономический сфере были ей выгодны, а их разрушение привело к катастрофе. «Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь», — констатирует замминистра. Она уточняет, что имеются в виду только прямые потери от продажи товаров. Дополнительно Украина несет потери и «на рынке сопутствующих услуг, в секторе перевозок и логистики». Однако сложившееся положение в экономике чиновница истолковывает не как результат действий Украины, на протяжении последних лет разрывающей сотрудничество с Россией на всех мыслимых направлениях, а «руку Москвы» и ее намеренную «торговую агрессию». По ее словам, Россия стремится «ограничить поступление валютной выручки в Украину, сделав нас финансово слабее», и «вытеснить украинский продукт с рынков этих стран, заменив их российской продукцией», а также «дать понять транснациональным корпорациям, у которых есть производства как на территории Украины, так и в России, что им стоит покинуть украинскую землю и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им доступ к рынку». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неожиданно: Украина просит угля у России

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Украинский хирург: Киев скрывает истинные потери в «АТО»

Украинский военный врач обвинил власти в том, что они скрывают реальные потери среди боевиков «АТО».

Такое заявление хирург, начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга сделал в интервью одному из украинских изданий.

«Чтобы избежать паники, власти скрывают реальные потери. В тот период, когда я был в зоне «АТО», в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10–15 раненых в день», — рассказал хирург. «Украинцы не готовы услышать настоящее количество погибших, пропавших без вести, раненых, искалеченных», — добавил Ловга.

Потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».

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Глава ДНР: Максимум 60 дней и Украины не станет

Через максимум 60 дней Украина практически перестанет существовать как государство.

Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко в эфире Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.03.17.

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день – это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней – и государство практически перестанет существовать», – уточнил Захарченко.

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Донецк без Интернета, в Минске готовят отвод войск

Укртелеком» отключил Интернет и сотовую связь жителям ДНР и ЛНР. Полпреды народных республик в Минске представили программу воссоединения Донбасса. ВСУ устанавливают телевизионные «заглушки» в Покровске. В трехсторонней контактной группе обсуждают отвод техники. Обо всем этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Украина обрубает Донбассу сотовую связь

Крупнейший на Украине оператор связи «Укртелеком» прекратил обслуживание 200 тысяч абонентов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

«Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к Интернету почти для 200 тысяч человек. Локальный фрагмент Сети оперативно отключен от общенациональной сети из-за вмешательства неустановленных лиц в работу Сети», — поясняют в пресс-службе компании.

«Вмешательство неустановленных лиц в работу Сети» — это попытка сказать в мягкой, обтекаемой форме, что офис «Укртелекома» в Донецке был захвачен. Пока неизвестно связано ли это происшествие со вступившим сегодня в силу совместным решением властей ДНР и ЛНР перевести украинские предприятия, работающие на территории народных республик, под внешнее управление. Как скоро услуги сотовой связи и Интернета вновь станут доступны для 200 тысяч жителей Донбасса, пока также неизвестно.

фото:zn.ua

В Минске ДНР и ЛНР представили программу воссоединения народа Донбасса

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске делегаты от Донецкой и Луганской народных республик представили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Об этом стало известно из совместного заявления полпредов ДНР и ЛНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина и Владислава Дейнего. «В рамках сегодняшней встречи подгруппы по гуманитарным вопросам и заседания контактной группы состоялась презентация гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», — сообщают они.

В числе прочего в представленной ими программе Дейнего и Пушилин пытаются привлечь внимание к тяжелой экологической обстановке в Донбассе.

«Все риски, связанные с боевыми действиями, недосмотром, нарушением хранения опасных реагентов, нарушением режимов функционирования на этих предприятиях, грозят экологической и техногенной катастрофой Донбассу по обе стороны линии разграничения. Мы считаем крайне важным обеспечить допуск наших общественных организаций к предприятиям и другим объектам критической инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность целых населенных пунктов, районов и городов, что предусмотрено программой. Постоянный и прозрачный контроль станет залогом экологической безопасности Донбасса», — говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР.

Напомним, что подготовка программы гуманитарной помощи жителям Донбасса, проживающим на оккупированной киевскими силовиками территории, была анонсирована властями ДНР и ЛНР еще 17 февраля.

фото:vk.com

Отвод вооружения?

По информации СМИ, представители Украины и Донбасса в трехсторонней контактной группе также договорились об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

«Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения», — сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Он добавил также, что конкретная дата начала разведения техники еще обсуждается. Впрочем, уже достигнута предварительная договоренность о том, что процесс отвода должен быть завершен к 5–6 марта.

фото: Федеральное агентство новостей/Анастасия Вальдамирова

В Покровске ВСУ устанавливают «заглушки»

Украинские военные планируют установить на телевышках в контролируемом ими Покровске (ранее Красноармейск — прим. ФАН) сверхвысокочастотное оборудование для подавления телевизионных сигналов с территории ДНР, сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Нами получена информация о том, что на телевышках в Покровске планируется установка оборудования с излучением СВЧ-волн для подавления телевизионных сигналов, транслируемых с территории ДНР», — заявил он.

Потенциально работа столь мощных излучателей может представлять опасность для жизни и здоровья местного населения, добавляет замкомандующего. Особенно для обитателей Покровска и его окрестностей возрастет риск возникновения у них онкологических заболеваний.

Алексей Громов

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Александр Захарченко: Уже около 40 украинских предприятий перешли под юрисдикцию ДНР

На сегодняшний момент на около 40 украинских предприятиях введено внешнее управление, об этом 1 марта рассказал Глава ДНР Александр Захарченко во время посещения ГП «ЮМЗ».

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о будущем украинских предприятий, которые перешли под юрисдикцию Донецкой Народной Республики.

Идут к завершению восстановительные работы на ГП «ЮМЗ». Ориентировочно, в июне текущего года предприятие будет запущено. Об этом сегодня, 1 марта, с места событий в интервью корреспонденту официального сайта Донецкой Народной Республики рассказал и.о. начальника капрового цеха Роман Газизов.

После запуска ГП «ЮМЗ» работой будут обеспечены тысяча человек. Об этом сегодня сообщил директор завода Александр Зубов.

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Ветераны “АТО” заявили об открытии нового пункта блокады торговли в Донбассе

Организаторы торговой блокады в Донбассе заявили об открытии поста блокады на новом направлении — на трассе Курахово-Марьинка.

“Открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном с редутом “Соловей” на Мариупольском направлении и редутом “16 добровольческого батальона” в Кривом Торце”, — говорится в сообщении штаба торговой блокады в Facebook в среду вечером.

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Дед плачет, баба плачет…

Есть такое мудрое наблюдение: когда твой враг теряет самообладание и начинает истерить – ты на правильном пути. А враги Народных республик выведены из равновесия! Украинская “влада” практически в панике и делает массу абсолютно бессмысленных заявлений, суть которых только в одном: реальные деньги, которые приносил Украине Донбасс, выскальзывают из липких ладоней.

Судьбой республик внезапно озаботился Оппоблок, который стал “страдать за нас” от того, что мы не сможем удержать такой сложный сегмент экономики. В прямом эфире плачет Тарута и на чистой соловьиной рассказывает о том, что тысячи безработных на непризнанных территориях будут голодать и мечтать о возврате на Украину. Страдает Гройсман, страдает Новинский – этот особенно сильно: он ведь гуманист и церковный староста! От всеобщего воя закладывает уши и у некоторых особо впечатлительных граждан ЛДНР возникает лёгкий мандраж, переходящий в панику: «Неужели, всё что пророчат молодым республикам эти озабоченные господа, сбудется?» Самое время включить логику и немного подумать над этим вопросом, а заодно сопоставить риски от национализации для Народных республик и Украины.

Итак, что грозит Народным республикам при переходе предприятий украинской юрисдикции в государственную собственность? Господин Тарута что-то говорил о сложностях с сертификатами и отсутствии контрактов на сбыт продукции. Вопрос первый решаем – есть несколько вариантов получения сертификатов международного образца и все они абсолютно законны. По поводу контрактов вопрос тоже практически решён: заключено несколько новых, а к ним и старые подтянутся – у Украины нет другого пути, как покупать тот же донбасский уголь, но с более запутанной логистикой. Это в любом случае будет дешевле, чем уголь из США или ЮАР.

Ринат Ахметов «предостерегал» об отсутствии управленческих кадров у молодых республик. Однако возникает вопрос: “А куда они все денутся?”. Неужто снимутся с мест с чадами и домочадцами и отправятся туда, куда хозяин повелит?! Этот вопрос не актуален – менеджеры есть, и мы ещё будем выбирать лучших. Мало кто знает, что международная аттестационная комиссия оценила самым низким баллом ахметовских менеджеров.

Господин Новинский разразился очень трагичным комментарием событий, мол, не удержат республиканцы такую махину, раздавит она их! Да нет, не раздавит! Наоборот, деньги за реализацию продукции в республиках останутся, включая налоги! А это, на минуточку – около 70% финансовой потребности республик!

Кстати, а вы в курсе, что за пару недель блокады Украина уже потеряла 2 млрд. гривен! И по прогнозам Гройсмана, за год эта цифра увеличится до $4 млрд. недополучений в бюджет! МВФ сейчас в очередной раз морочит голову с $1 млрд., принуждая Украину вывернуться за эти деньги наизнанку, а здесь потери в четыре раза больше! Так кому будет хуже от блокады? Республикам?! Да для ЛДНР это невероятный двигатель развития! А вот Украина попадает просто в финансово-энергетический коллапс: взаимосвязанные с Донбассом украинские производства уже останавливаются и в ближайшее время без работы останутся не менее 50 000 человек! Цена на электроэнергию выросла на четверть, а при покупке угля у экспортёров, можно смело увеличивать нынешнюю стоимость киловатта вдвое, что повлечёт за собой увеличение цен на продукты питания минимум на 20%! Короче говоря, блокадой Донбасса Украина подписала себе приговор! И главное – украинская власть не может разобраться с ветеранами “АТО”, поскольку это вызовет волну недовольства в вооружённых силах. Процесс блокады вышел из-под контроля и даже Аваков напуган не на шутку: радикалы не хотят слушать и его!

Но главное – бизнес Порошенко и Ахметова получил удар ниже пояса: теперь дешёвого угля не будет! Ведь эта компашка забирала наш уголь по очень низкой цене, а проводила его документально по Роттердамской формуле, что позволяло в итоге класть разницу себе в карман, что составляло около 2 000 гривен с тонны! Солидный “заработок”! Поэтому и верещат сейчас олигархи как резаные – рушится хорошо организованная схема! Да и с экспортом электроэнергии сейчас возникнут проблемы: это он на бумаге почти не приносит прибыли, а на дешёвом угольке теневая прибыль огромная! А знаете, что пан президент Украины имеет изрядный процент от этого бизнеса — 25% от прибыли! Не в этом ли разгадка такого благосклонного отношения НКРЭКУ к энергохолдингу Ахметова?

Империя Ахметова держится сейчас на четырёх китах:

— получение валютной выручки при колеблющемся курсе гривны;

— уменьшение затрат на добычу и транспортировку топлива;

— расчёт тарифа по формуле привязанной к мировой цене на нефть;

— укрепление монополии в производстве и продаже электроэнергии;

Национализации предприятий на неподконтрольной территории разрушит эту конструкцию по всем направлениям. Ведь Ахметов играет на разности цен, что даёт ему и Порошенко в эти непростые для Украины времена, получать сверхприбыли.

И ещё немаловажный факт: национализация бизнеса Ахметова не даёт ему шансов на политическое вторжение в Народные республики! А такие планы у олигарха имеются и даже основа политической партии создана в рамках гуманитарного штаба.

…Так есть у нас поводы для уныния? И стоит ли республикам горевать о нежданно свалившимся на нас богатстве?! Мы не только справимся! Мы укрепимся и станем не просто выживать, а развиваться. А Украина потеряет огромную часть бюджета, экспортную валютную выручку и деньги на войну. Поэтому, никого не слушайте и ничего не бойтесь – мы сумеем управлять этими предприятиями и наконец вернём в свою собственность украденное в 90-х грабителями от приватизации.

Politikus.ru

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Настоящая цена ахметовской гуманитарки. Денис Сидоренко

Честно сказать, противно читать некоторых регионало-оппоблоко-олигархических холуев, Мыколу Левченко в частности. Бедолага все сетует на введение внешнего управления, рассказывает про то, какие крупные промышленники (олигархи) благодетели и меценаты. Мол, благодаря им на Донбассе созданы рабочие места и платятся зарплаты, живут города и выживают люди, про гуманитарку плакался…

Да, гуманитарка от Ахметова это конечно хорошо, она старикам здорово помогает, но…

Сколько ячневой или перловой крупы, растительного масла, муки, печеночного паштета, сахара и т.п. можно купить на миллиард долларов? Думаю, на лет 15-20 хватило бы с головой.

Давайте разбираться. Если бы налоги со всех работающих в ДНР предприятий принадлежащих олигархам поступали в республиканский, а не украинский бюджет, то и потребности в гуманитарке не было бы.

Теперь напомню, что из-за проводимой нациками блокады предприятия уже остановились, сколько нужно было ждать чтобы ее сняли и возобновилось производство? На российских телеканалах подобных деятелей я вижу регулярно, а вот, разгоняющих бабуинов с их «редутов», что-то ни разу. Стало быть, предприятия стояли бы неопределенное время, а киевский режим, потирая кровавые ладошки, ждал пока семьи безработных рабочих голодные бунты не стали бы поднимать, а тамошние СМИ мигом выдали бы это за проукраинскую позицию. На это был расчет?

Денис Сидоренко

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Поездка Савченко в ДНР была спланированной спецоперацией

Надежда Савченко заявила, что пересечение линии разграничения во время ее поездки в Донецкую Народную Республику было спланированной спецоперацией.

«Нет у нас дырок в линии фронта, если нет приказа сверху. Хорошо у нас несут службу наши парни и командиры, и если я туда прошла — значит то, наверное, была такая операция», — заявила Савченко, пишет Интерфакс.

При этом она отказалась раскрывать детали этой операции, заявив, что «спецоперации на то и являются специальными операциями, потому что не разглашаются ни до, ни после» их проведения.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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СБУ: Захарченко не хочет отдавать Курченко заводы Донбасса

Служба безопасности Украины заявила о еще одном перехвате переговоров якобы с участием главы ДНР Александра Захарченко, в беседе речь идет о дальнейшей судьбе переведенных под внешнее управление украинских предприятий; СБУ утверждает, что их передадут беглому олигарху Сергею Курченко.

«Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который бежал в Россию», – сообщается на сайте СБУ.

СБУ напомнила, что Курченко объявлен на Украине в розыск по делу о растрате и присвоении имущества.

На видео (присутствует ненормативная лексика) с записью разговора, который якобы Захарченко ведет с неназванным гражданином России, утверждается, что в ДНР «пришла бумага», согласно которой все предприятия должны быть переданы компании Курченко. Судя по этому разговору, Захарченко недоволен таким развитием событий, спрашивая: «Получается, мы за Курченко забираем предприятия все?». Он заявил, что со многими ДНР «справятся сами», а у республики обещали «забрать» изначально только пять предприятий.

В ДНР не подтвердили подлинность аудиозаписи. Напомним, ранее подлинность ряда подобных «перехватов» СБУ не подтвердилась.

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За национализацию предприятий Ахметова Киев вызовет Путина в суд

Не прошло и суток со времени национализации предприятий украинских олигархов в ЛДНР, а Минюст, который возглавляет «фронтовик» Петренко, уже составляет иск к Путину. Ведомство, подконтрольное приятелям Яценюка, намерено обратится с жалобой в европейские суды на произвол РФ. Дескать, обижает «клятый Путин», лишает аграрную сверхдержаву ненужной ей промышленности из дотационного региона.

И это при том, что главмент Аваков изящно вывернулся в ситуации с угольной блокадой, переведя все стрелки на президента Порошенко. Дескать, даст гарант приказ МВД – будем снимать блокаду, нет – значит, это мероприятие государственной важности. В общем, полиция самоустранилась от блокадных игрищ Семенченко и Парасюка, сняв с себя всю ответственность за происходящее на границе с республиками.

Как отмечают эксперты, силовой разгон блокады зависит от Порошенко. Мало кто сомневается, что если вдруг какие-то ветераны АТО заблокируют фабрику Рошен, то через несколько минут их уже избивали бы сотни полицейских и вывозили в автозаках. А Семенченку и Парасюку балаклаву вместе с депутатским значком прямо на камеры в одно место засунули бы.

«Если бы не было кулуарной поддержки власти, то никакого блокирования в течение месяца не было бы. Несколько сот человек не могли бы поставить на грань коллапса всю систему энергетики страны. Гройсман принимает некие решения в Киеве, но лучше, если бы он с этим решением поехал к участникам блокады и поговорил с ними, а мы увидели бы это благодаря камерам. Власть затянула ситуацию до того, что блокада начинается не только с украинской стороны, но и со стороны так называемых республик. Более того, участники блокады заявили, что не собираются расходиться, а принятое Кабмином решение о новом порядке торговли в зоне АТО является фикцией. Мы пришли к томе же тупику, с которого начинали», — считает политолог Дмитрий Корнейчук.

В общем, пока гарант «пугает» всю страну «террористами» из мусорной «Самопомощи», как раньше Янукович всех стращал нациками из «Свободы», Минюст уже предъявляет счета России. Привычный для кастрюлек ход, которым охотно пользуются вожди Майдана.

«Мы понимаем, что властью ДНР/ЛНР руководят из Москвы. Их заявления это озвучивание позиции официальной Москвы, как государства-агрессора, относительно тех или иных действий… Мы будем все эти факты включать в наши международные иски и это будет предметом международных судебных решений. Россия будет нести за это ответственность в том числе и имущественную», — заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам в среду в Киеве.

Короче, во всем виноват Путин и мы его по судам затаскаем — пообещал главный юрист страны «кабачкам», расстроенным перспективой веерных отключений и бюджетного дефицита: ведь предприятия Ахметова платили налоги в бюджет Украины и еще «бонус» на АТО.

Ольга Талова, ИА «Антифашист»

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Кличко, ты все делаешь правильно

Уставший хочет спать

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Новости Украины: Великобритания пообещала помочь Киеву с проведением «Евровидения»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова помочь Украине с проведением международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве.

Главы МИД Великобритании и Польши Джонсон и Витольд Ващиковский находятся на Украине с визитом. В среду они встретились с президентом, премьером и главой МИД Украины. Также министр иностранных дел Великобритании и мэр Киева Виталий Кличко позавтракали в одной из пиццерий в украинской столице.

Министр пожелал хороших результатов всем участникам конкурса.

«Кто знает, что произойдет после Brexit… Я желаю Киеву всех возможных успехов с проведением, и мы готовы помочь», — приводит слова Джонсона украинское агентство УНИАН.

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