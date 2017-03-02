Найдены возможные кадры отречения Николая II
12:13. 2 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Телеканал «Звезда» впервые публикует уникальные кадры с императором Николаем II, которые могли быть сняты в 1917 году незадолго до отречения от престола тогдашнего главы государства или даже непосредственно в день отречения 2 марта 1917 года (по старому стилю). Редкая кинохроника все это время находилась в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске.
http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com