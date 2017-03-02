Мир сошёл с ума, или мягко говоря рехнулся…
К телевидению я стал относиться довольно скептически. Так, убийство времени и интеллекта. Но на моё удивление иногда и там бывает объективная информация. Листая каналы в поисках последних новостей наткнулся на программу Прокопенко на Рен ТВ. Заинтересовало название, "Бесы и Балбесы". Действительно, очень актуально и главное тревожно. Тревожно за происходящее сумасшествие на Западе. Ну ладно там, но они ведь и к нам лезут. Лезут, навязывают и требуют тоже толерантности, однополой любви, гендерного образования и ювенальной юстиции. И почему то не задумываются о том, что будет потом. Если все будут оно? Когда то такое уже было. Про Содом и Гоморру наверное все слышали.
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Это называется: ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ. Такое происходит тогда, когда мужики забывают, что они воины, труженики и хранители. Тот наРОД который позволяет это, обречён. Вместо национализма у них появился гомосексуализм. Окончание одинаковые, а суть разная.
А вообще это мерзко.