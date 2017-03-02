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Мир сошёл с ума, или мягко говоря рехнулся…

18:48. 2 марта 2017 Просмотров - 73 Один комментарий Опубликовал:

i

К телевидению я стал относиться довольно скептически. Так, убийство времени и интеллекта. Но на моё удивление иногда и там бывает объективная информация. Листая каналы в поисках последних новостей наткнулся на программу Прокопенко на Рен ТВ. Заинтересовало название, "Бесы и Балбесы". Действительно, очень актуально и главное тревожно. Тревожно за происходящее сумасшествие на Западе. Ну ладно там, но они ведь и к нам лезут. Лезут, навязывают и требуют тоже толерантности, однополой любви, гендерного образования и ювенальной юстиции. И почему то не задумываются о том, что будет потом. Если все будут оно? Когда то такое уже было. Про Содом и Гоморру наверное все слышали.

Посмотрите этот фильм. Предупреждён, значит вооружён. Посмотрите и будьте на страже своих детей, своего будущего. У нас своя жизнь а у них своя. Пусть толерантная Европа толерантствует в одиночестве.
 
Олег Козлов. Самара.
 
А вот собственно и сам фильм...
 
Бесы и балбесы
 
Как из мальчиков и девочек делают третий пол? Почему американских священников сажают за решётку? За что борется толерантный Запад? Чем занимается европейское министерство секс-просвета? Какие законы пишут специально для третьего пола? Что стало с первым ребёнком-трансгендером? Чему учат ребят в первом лагере для трансгендеров? О чём мечтают американские дети? Как любовь превратили в суперприбыльный бизнес? За что борется потерянное поколение молодёжи?
 
 
Метки: важное, Жизнь, Культура, общество, противостояние, Россия
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Один комментарий»

  • 1953 1559
    СВАРОЖИЧ 2 марта 2017 в 19:07 Ссылка Пометить
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    Это называется: ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ. Такое происходит тогда, когда мужики забывают, что они воины, труженики и хранители. Тот наРОД который позволяет это, обречён. Вместо национализма у них появился гомосексуализм. Окончание одинаковые, а суть разная.
    А вообще это мерзко.

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