Как расисты иудейские сотрудничали с расистами немецкими

Вейцман родился в России в 1874 году. Ближе к концу девятнадцатого века он переехал в Германию, а с 1903 года жил в Великобритании. В скором времени Вейцман стал одним из лидеров сионизма. С 1920 по 1946 год этот человек постоянно возглавлял две видные структуры, такие как Всемирная сионистская организация и Еврейское агентство для Палестины. Начиная с 1948 и до 1952 года своей кончины, он являлся первым президентом Израиля.



Таким образом, он был не просто «царем иудейским», а и человеком номер один в сионизме в течение почти тридцати лет. Он был им и с 1939 по 1945 годы. Конечно, большинство людей, в том числе и евреев, знают Вейцмана как видного политического деятеля, который принес много пользы своему народу.

В то же время есть и более просвещенные представители еврейского народа, которые оценивают роль Вейцмана совершенно по-другому. Например, известный американский раввин М.Шонфельд в книге «Жертвы Холокоста обвиняют. Документы и свидетельства о еврейских военных преступниках», изданной в 1977 году, представляет Вейцмана как одного из главных преступников.



Особое внимание здесь уделяется заявлению этого деятеля, которое он сделал еще в 1937 году. Он говорил о том, что никто не способен переселить в Палестину все шесть миллионов евреев. Поэтому Вейцман хотел спасти только два миллионов молодых евреев, в то время как старые, по его мнению, должны исчезнуть, как пыль. Получается, он предсказывал гибель четырех миллионов своих соотечественников.



Это пророчество, как оказалось, имело особый смысл. До 1937 ни один еврей не погиб от рук фашистов только за то, что он еврей. В то же время, первые убийства людей этой национальности пришлись на «ночь битого стекла» в конце 1938 года.

При этом в сионизме того времени была и друга тенденция. Широко известный Владимир Жаботинский (Зеев) (1860-1940) в своей книге «Еврейское государство» (1936) выступил с критикой вейцмановской программы. В свою очередь, он называл свой сионизм гуманитарным в противовес системе Вейцмана. Он язвительно писал, что цель новой версии сионизма будет заключаться в создании на территории Палестины чего-то совершенно нового.



Здесь нужно было выпустить исправленный еврейский народ или еврейскую нацию в избранных фрагментах. Для этого просто необходимо осуществлять тщательный отбор и продуманную селекцию. По мнению Вейцмана и других его соратников, только лучшие в Галуте должны были попасть в Палестину. Что же планировалось делать с остальными, теоретики распространяться не любили.

По мнению Жаботинского, совершенно не нужно отбирать из евреев лучших. Наоборот, жизнь в собственном государстве должна была постепенно создать лучшего еврея. Правда, он несколько ошибся в том, что теоретики не желают говорить о судьбах не «лучших» евреев. На самом деле, уже в следующем году Вейцман четко высказал мнение об этом. Конечно, большой проблемой было то, что Жаботинский, хоть и имел большую славу, но не имел существенной власти в сионистском движении.



По мнению его биографа И.Орен, Зеев еще накануне Второй Мировой Войны предчувствовал катастрофу восточно-европейского еврейства. Поэтому он выдвинул предложение о том, чтобы эвакуировать евреев из Польши в Эрец-Исраэль. Однако данный план не нашел особого сочувствия.



В то же время стоящий во главе сионизма Вейцманточно знал, а не просто предчувствовал, масштабы катастрофы. Получается, что этот деятель, как один из сторонников селекции евреев, считал, что нацисты делают полезное дело.



Конечно, такой вывод может показаться не совсем справедливым и несколько чрезмерным, однако так считал не только Вейцман, но и многие другие сионисты. Одним из таких людей являлся венгерский раввин В.Шейц. Он в 1939 году он писал о том, что расистские законы того времени, несмотря на мучения и гибель тысяч евреев, должны разбудить, очистить и омолодить весь еврейский народ.



Конечно, потом этот раввин наверняка пересмотрел свое отношение к ситуации, увидев масштабы катастрофы, но было уже поздно. В то же время иудейский царь Вейцман уже в 1937 году точно знал, что должны погибнуть не тысячи, а миллионы евреев, но ничего не предпринял, чтобы это предотвратить.

Понятно, что такая позиция может существенно дискредитировать сионистских лидеров. Правда, на это у них всегда будет аргумент, что все это только антисемитская клевета на сионизм. В связи с этим важно учесть мнение сионистов гуманитарного толка, которые являлись последователями Жаботинского. Эти люди часто выступали против властвующих верхов сионизма.



Их никак нельзя будет обвинить в антисемитизме, однако именно они заявили в газете «Херут» 25 мая 1964 г. о причинах уничтожения миллионов евреев во время Второй Мировой Войны. Они не могли объяснить тот факт, почему вся верхушка «Еврейского агентства», так называемые сионистские вожди, долго хранили молчание. Они считали, что само существование предательского «Еврейского агентства» стало в какой-то степени помощью для нацистов.



Поэтому история должна вынести свой приговор, как самый справедливый судья. Однако на сегодняшний день указанные и многие другие вожди еврейских и израильских учреждений по-прежнему остаются у власти. Все эти мысли были описаны в книге Бродского Р.М. и Шульмейстера Ю.А. «Сионизм – орудие реакции», изданного во Львове в 1976 году.

Поскольку во время Второй Мировой Войны во главе «Еврейского агентства» и «Всемирной сионистской организации» стоял Хаим Вейцман, то именно к «царю иудейскому» и относились все убийственные обвинения. В 1966 году израильская газета «Маарив» опубликовала интересную дискуссию, в которой один из бывших командиров сионистской военной организации Хагана депутат кнессета Хаим Ландау заявил, что в 1942 году «Еврейское агентство» не просто твердо знало об уничтожении, но и заставляло молчать тех, кто тоже об этом знал.



Здесь также вспоминалось о том, что известный сионистский деятель того времени Ицхак Гринбаум сказал, что не даст денег на спасение евреев в странах изгнания, так как это может отодвинуть сионистскую деятельность на второй план.

Получается, что спасение евреев абсолютно не входило в цели сионизма. Конечно, Голда Меир писала о том, что она и ее коллеги по «Еврейскому агентству» очень страдали, получая сведения об уничтожении евреев нацистами. Она даже писала о том, что не было ни одного пути, который бы они не пробовали, чтобы противостоять этому.



Однако она сама стала противоречить себе, поведав о том, что к 1943 году в Палестине 130 тысяч человек были записаны в еврейскую армию. При этом лишь единственный раз, летом 1943 года, на территорию, оккупированную нацистами, было заброшено 32 палестинских боевика для помощи евреям. Только осенью 1944 года эти солдаты оказались в Европе. В это же время формируемая стотридцатитысячная армия боролась не с нацистами, а с арабами в Палестине. Здесь, по словам Меир, совершилось самое ужасное – то есть гибель 80 евреев.



Во главе единственной боевой группы палестинских евреев, которые были направлены в Венгрию для борьбы с нацистами, стояла молодая яркая личность, поэтесса Хана (Аника) Сенеш. Эту погибшую девушку со скорбью вспоминает в своих мемуарах Голда Меир. Тогда в Тель-Авиве издали книгу под названием «Хана Сенеш. Её жизнь, миссия и героическая смерть».

При этом четко известно, что, по прибытию в Венгрию, Сенеш установила связь с местным представителем Еврейского агентства Рудольфом (Израилем) Кастнером. Он сразу же выяснил расположение всех членов засланной группы и спокойно передал их нацистам, так как они могли помешать сотрудничеству немцев и сионистов.

В итоге все слезы о Хане Сенеш, которые лились в мемуарах Голды Меир, по сути, являлись крокодиловыми. Действительно, она вряд ли могла не знать о том, какую роль выполняет ее подчиненный Кастнер. Этот человек позднее стал одним из крупных чиновников в Израиле. Напомним, что в 1957 году его убили прямо на улице при таинственных обстоятельствах. Непонятно, мстили ли ему преданные евреи, или же его просто убрали еврейские спецслужбы, так как он мог стать нежелательным свидетелем.

Есть и другие факты, которые свидетельствуют о тесном контакте нацизма и сионизма в 1930 и 1940 годах. Однако даже вышеуказанные данные четко говорят о том, что подобный альянс наверняка существовал. Понятно, что более глубокое и четкое исследование подобного феномена еще впереди. Сделать это нужно обязательно, ведь взаимодействие команды Вейцмана с командой Гитлера четко раскрывает настоящую суть сионизма.

Как видно из истории, сионистам было очень выгодно уничтожение нацистами миллионов евреев. По мнению сионистов, этот процесс должен был благотворно сказать на воспитании подлинных евреев. Даже преемник Вейцмана на посту президента «Всемирной сионистской организации» Наум Гольдман в своей автобиографии писал, что для победы сионизма было не обойтись без так называемой еврейской солидарности.



Она заключалась в том, что ужасное истребление евреев должно было эту солидарность пробудить. Кроме того, сама катастрофа гнала евреев в Палестину, в то время как раньше поток иммигрантов был очень слабым.

Третья и, пожалуй, самая важная сторона этой ситуации заключается в том, что террор нацистов, по определению Жаботинского, являлся селекцией и отбором, хотя и чудовищными. Подтверждением этому были слова Веймана о «ветви» и «пыли».



Поэтому сами сионистские лидеры признаются в том, что нацисты совместно с ними провели воспитание и иммиграцию в Палестину множества евреев. Кроме того, во всем мире сформировалось чувство вины и ответственности за уничтожение миллионов евреев. Это так же служило оправданием любых акций сионизма в будущем.



Получается, что Гитлер по сути помогал Вейцману или даже «работал» на него. Об этом в 1937 году и проговорился будущий первый президент Израиля.



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