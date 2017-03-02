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Как французских детей приучают к выпивке

15:27. 2 марта 2017 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:
Следующую задачу прислал отец 15-летнего учащегося хорошей французской школы. Тема по курсу математики – „Понятие об алгоритмах”. Т.е. о заданной последовательности операций или действий.

Переводим.

Когда в баре мы выпиваем стакан со спиртным, то его количество неизменно и равно 10 г (чем крепче напиток, тем меньше наливаемая доза).”
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Далее приводится простенькая формула подсчёта содержания алкоголя в крови. В формуле есть параметр для мужчин и для женщин, а также вес пьющего.

Снова текст. „Чтобы далее вести машину, содержание алкоголя не должно превышать 0,5 г на литр крови водителя.

Вам поручено составить алгоритм, по которому будет написана программа для смартфона. Которая позволит определить, может ли выпивший садиться за руль или нет.


Résultat de recherche d&apos;images pour &quot;champomy&quot;Напоминаем, что это задачка для 15-летних подростков. Которым внушают мысль, что выпивать – это замечательно, ходить в бар – это норма. А уж садиться выпившим за руль – это вообще стать взрослым.

Главное – не переборщить. Становитесь, дети, алкоголиками не сразу, а постепенно. Только потом не удивляйтесь, отчего ваши дети не родятся здоровыми. Если вообще родятся.

А детям, не достигшим 14 лет, т.е. начиная с детсадовского возраста, западная мразь предлагает имитировать пьющих взрослых, выставляя на продажу бутылки с безалкогольным шипучим напитком. Бутылка, как и название („Шампоми”), навязчиво имитирует „взрослое” шампанское.

Короче, дидактический призыв властей Франции к своим несовершеннолетним согражданам: пейте, дети, алкоголь, будете… А вот кем станут дети – тишина. Рабам задумываться о будущем не положено.




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, дети, математика, мразь, школа
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