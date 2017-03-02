Как французских детей приучают к выпивке
15:27. 2 марта 2017 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Следующую задачу прислал отец 15-летнего учащегося хорошей французской школы. Тема по курсу математики – „Понятие об алгоритмах”. Т.е. о заданной последовательности операций или действий.
Переводим.
„Когда в баре мы выпиваем стакан со спиртным, то его количество неизменно и равно 10 г (чем крепче напиток, тем меньше наливаемая доза).”
Далее приводится простенькая формула подсчёта содержания алкоголя в крови. В формуле есть параметр для мужчин и для женщин, а также вес пьющего.
Снова текст. „Чтобы далее вести машину, содержание алкоголя не должно превышать 0,5 г на литр крови водителя.
Вам поручено составить алгоритм, по которому будет написана программа для смартфона. Которая позволит определить, может ли выпивший садиться за руль или нет.”
Переводим.
„Когда в баре мы выпиваем стакан со спиртным, то его количество неизменно и равно 10 г (чем крепче напиток, тем меньше наливаемая доза).”
Далее приводится простенькая формула подсчёта содержания алкоголя в крови. В формуле есть параметр для мужчин и для женщин, а также вес пьющего.
Снова текст. „Чтобы далее вести машину, содержание алкоголя не должно превышать 0,5 г на литр крови водителя.
Вам поручено составить алгоритм, по которому будет написана программа для смартфона. Которая позволит определить, может ли выпивший садиться за руль или нет.”
Напоминаем, что это задачка для 15-летних подростков. Которым внушают мысль, что выпивать – это замечательно, ходить в бар – это норма. А уж садиться выпившим за руль – это вообще стать взрослым.
Главное – не переборщить. Становитесь, дети, алкоголиками не сразу, а постепенно. Только потом не удивляйтесь, отчего ваши дети не родятся здоровыми. Если вообще родятся.
А детям, не достигшим 14 лет, т.е. начиная с детсадовского возраста, западная мразь предлагает имитировать пьющих взрослых, выставляя на продажу бутылки с безалкогольным шипучим напитком. Бутылка, как и название („Шампоми”), навязчиво имитирует „взрослое” шампанское.
Короче, дидактический призыв властей Франции к своим несовершеннолетним согражданам: пейте, дети, алкоголь, будете… А вот кем станут дети – тишина. Рабам задумываться о будущем не положено.
Источник: ss69100.livejournal.com