Как французских детей приучают к выпивке

Следующую задачу прислал отец 15-летнего учащегося хорошей французской школы. Тема по курсу математики – „Понятие об алгоритмах”. Т.е. о заданной последовательности операций или действий.Переводим.(чем крепче напиток, тем меньше наливаемая доза).”Далее приводится простенькая формула подсчёта содержания алкоголя в крови. В формуле есть параметр для мужчин и для женщин, а также вес пьющего.Снова текст. „

Напоминаем, что это задачка для 15-летних подростков. Которым внушают мысль, что выпивать – это замечательно, ходить в бар – это норма. А уж садиться выпившим за руль – это вообще стать взрослым.Главное – не переборщить. Становитесь, дети, алкоголиками не сразу, а постепенно. Только потом не удивляйтесь, отчего ваши дети не родятся здоровыми. Если вообще родятся.А детям, не достигшим 14 лет, т.е. начиная с детсадовского возраста, западная мразь предлагает имитировать пьющих взрослых, выставляя на продажу бутылки с безалкогольным шипучим напитком. Бутылка, как и название („Шампоми”), навязчиво имитирует „взрослое” шампанское.Короче, дидактический призыв властей Франции к своим несовершеннолетним согражданам:А вот кем станут дети – тишина.