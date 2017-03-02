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И.Н. Панарин. Гибридная война против России и СССР

10:12. 2 марта 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Профессор, доктор политических наук Игорь Николаевич Панарин рассказывает о Гибридной войне против России и СССР, а также о своей новой книге «Гибридная война против России 1816-2016 гг.

Систематизированы знания по проблематике гибридной войны с учетом последних событий в мире. Предпринята попытка проанализировать ход гибридной войны Запада против России, которая дважды приводила к распаду Российского государства (в феврале 1917 г. и в декабре 1991 г.).

Присутствует также и авторский взгляд на историю Руси, проблематику информационной войны, «цветных революций» и международных отношений. Материал для книги извлечен из многочисленных источников и специальных исследований, столь же разнообразных, как и ее сюжеты.

Для широкого круга читателей – будет полезна государственным служащим, политологам, сотрудникам специальных служб и правоохранительных органов, военнослужащим сил специальных операций и Росгвардии России, работникам СМИ, студентам и аспирантам, а также будет интересна всем, кто пытается заглянуть в будущее, учитывая уроки прошлого и настоящего.



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Отсюда.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, Запад, панарин, Россия, СМИ, ссср
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