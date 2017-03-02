И.Н. Панарин. Гибридная война против России и СССР

Профессор, доктор политических наук Игорь Николаевич Панарин рассказывает о Гибридной войне против России и СССР, а также о своей новой книге «Гибридная война против России 1816-2016 гг.

Систематизированы знания по проблематике гибридной войны с учетом последних событий в мире. Предпринята попытка проанализировать ход гибридной войны Запада против России, которая дважды приводила к распаду Российского государства (в феврале 1917 г. и в декабре 1991 г.).



Присутствует также и авторский взгляд на историю Руси, проблематику информационной войны, «цветных революций» и международных отношений. Материал для книги извлечен из многочисленных источников и специальных исследований, столь же разнообразных, как и ее сюжеты.

Для широкого круга читателей – будет полезна государственным служащим, политологам, сотрудникам специальных служб и правоохранительных органов, военнослужащим сил специальных операций и Росгвардии России, работникам СМИ, студентам и аспирантам, а также будет интересна всем, кто пытается заглянуть в будущее, учитывая уроки прошлого и настоящего.

