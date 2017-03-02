Грандиозному объекту — особый контроль: проверка строительства Крымского моста (ФОТО, ВИДЕО)

Строительство Крымского моста ведется в строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества, сообщили «Русской Весне» в пресс-службе строительства — инфоцентре «Крымский мост».

Результаты первого года стройки и государственного строительного надзора на объекте обсудил с мостостроителями руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

«Такого грандиозного объекта, как мост через Керченский пролив, — и по масштабам, и по значимости — у нас в стране нет. По крайней мере, я на своей памяти не помню. Поэтому внимание к этому объекту у нас, безусловно, особое», — отметил Алексей Алёшин.

«Мы специально создали отдел, который занимается только этим строительством. Не сомневаюсь, что качество сооружения — то, за чем как раз следит Ростехнадзор, будет обеспечено на самом высоком уровне».

Ведомство осуществляет государственный строительный надзор на объекте с момента получения ФКУ Упрдор «Тамань» разрешения на строительство в феврале 2016 года. За это время проведено 18 комплексных проверок.

«Здесь уже трудится большая группа центрального аппарата Ростехнадзора и территориальных управлений с обоих берегов Керченского пролива, а с развитием стройки, с увеличением объемов строительства и, соответственно, объемов надзорных мероприятий мы будем увеличивать количество наших инспекторов, — рассказала замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова, курирующая проект.

— На данный момент все проектные решения выполнены в срок и в полном соответствии с программой строительства».

По окончании строительства Ростехнадзор должен выдать Заключение о соответствии (ЗОС) — документ, свидетельствующий о том, что объект построен в соответствии с утвержденным проектом, а примененные технологии и материалы соответствуют нормативным требованиям.

«Судя по тому, что видим сейчас, сложностей с выдачей заключения мы не ждем: по срокам, а главное — по качеству строительства объект находится на очень хорошем уровне», — отметил руководитель ведомства Алексей Алёшин.

На строительстве моста в Крым действует многоуровневая внутренняя система контроля качества, включающая контроль со стороны всех участников процесса: заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков. Так, стройконтроль со стороны заказчика осуществляет ЗАО «Ленстрой» под руководством службы контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань».

В ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» работает служба технического надзора, геодезическая служба и центральные лаборатории. Контроль качества материалов, изделий и конструкций проводят более 15 аккредитованных строительных лабораторий субподрядчиков.

Объем выполняемых на объекте работ и, следовательно, контрольных мероприятий значителен. Только входному контролю в некоторые месяцы строительства подверглось более 400 тысяч тонн инертных материалов, более 8 тысяч кубометров бетонных смесей, 3 тысяч тонн арматуры, 5 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

Ежедневно в ФКУ Упрдор «Тамань» поступает в среднем 70 уведомлений от субподрядчиков — вызовов на освидетельствование выполненных работ.

Еженедельно службы контроля качества заказчика и подрядчика проводят «День качества», главная задача которого — анализ, на каком этапе и по какой причине возможно нарушение производственного процесса, и выработка при необходимости корректирующих мероприятий.

Кроме того, специалисты служб в течение 2016 года выполнили 45 расширенных инспекционных проверок. Строительный контроль на объекте осуществляют в общей сложности более 250 человек.





Справка

Мост через Керченский пролив запроектирован в виде двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного, объединенных общей конструктивно-технологической схемой.

В феврале 2015 года заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик) и ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (генподрядчик). Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года — сразу после получения положительного заключения проектной документации Главгосэкспертизы и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.