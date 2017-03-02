Флаг РФ стал вторым государственным в ПМР

...стоишь – 50 баксов, если с флагом или транспарантом – то 100» За... повод для вмешательства и признания государственности ПМР. На первый взгляд идея вроде... наш взгляд, второй составляющей частью западной идеологии жертвоприношений стала протестантская этика. ...