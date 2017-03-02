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Флаг РФ стал вторым государственным в ПМР

09:20. 2 марта 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:


Законодательный орган Приднестровья в первом чтении одобрил законопроект о признании российского триколора вторым государственным флагом республики.

Это позволит укрепить отношения между сторонами, считают авторы проекта. Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в первом чтении одобрил инициативу правительства использовать российский триколор в качестве второго государственного флага. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья». В проекте законопроекта уточняется, что такое решение вызвано стремлением «к воссоединению с Российской Федерацией». ​
«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке, цитату из которой приводит агентство.
Флаг России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов самоуправления и во время официальных мероприятий. Авторы инициативы уверены, что это «будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией».
«Новости Приднестровья» передают, что использование российского триколора не повлияет на статус флага Приднестровья. При одновременном поднятии флаг ПМР будет находиться с левой стороны здания, а российский — справа.

http://www.rbc.ru/politics/02/03/2017/58b74dc29a7947031a2f6045 – цинк



PS. Такая себе ответка молдавским любителям вешать рядом с флагом Молдавии флаг Европейского Союза.
Относительно более глобальных перспектив реинтеграции Приднестровья, то до решения украинского вопроса это вряд ли возможно, так как велик риск того, что ПМР окажется в транспортной и экономической блокаде, не говоря уже о существовании горячих сценариев. Так что тут скорее мы видим своеобразное заявление о намерениях.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ес, молдавия, приднестровье, Россия, флаги
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