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Для тех, кто не помнит себя…

10:36. 2 марта 2017 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:
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Почему мы не помним как родились?

Каждый из нас хранит в памяти многие события детства, однако даже при большом желании мы не можем запомнить все. Никто из взрослых людей не может вспомнить момент своего рождения и первые годы жизни. Такое явление психологи назвали амнезией детства.

Термин «младенческая амнезия» ввел Фрейд в 1899 году. По мнению Фрейда, взрослые не способны запоминать события первых 3-5 лет своей жизни, так как в течение первых лет жизни ребенок испытывает агрессивные и часто сексуальные побуждения в отношении своих родителей. Но это идея носила односторонний характер и не прижилась.

Возможно, основной причиной амнезии детства являются различия в кодировании полученной информации у детей и взрослых. И если взрослый человек способен хранить в памяти много данных, то у ребенка они периодически пропадают.

Процессом формирования воспоминаний занимается сеть нервных клеток, которая создается в 6-18 месяцев. На этом этапе появляется краткосрочная и долгосрочная память. Но если наша память уже достигла нужного уровня, почему мы забываем наше детство?

Оказывается, это происходит из-за отсутствия возможности связать события со словами, так как мы еще не умеем говорить, и не знаем слов, которыми можно описать какое-либо событие.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: дети, интересно, память, фрейд
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Один комментарий»

  • 4157 3213
    Павел 2 марта 2017 в 11:33 Ссылка Пометить
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    Я рождён не по Фрейду: помню даже события, когда мне было 8 мес:)).
    Видно, сексуально не побуждался на своих родителей:)))) и не агрессивничал папу:))))

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