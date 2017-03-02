Для тех, кто не помнит себя…
10:36. 2 марта 2017 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал: brahman
Почему мы не помним как родились?
Каждый из нас хранит в памяти многие события детства, однако даже при большом желании мы не можем запомнить все. Никто из взрослых людей не может вспомнить момент своего рождения и первые годы жизни. Такое явление психологи назвали амнезией детства.
Термин «младенческая амнезия» ввел Фрейд в 1899 году. По мнению Фрейда, взрослые не способны запоминать события первых 3-5 лет своей жизни, так как в течение первых лет жизни ребенок испытывает агрессивные и часто сексуальные побуждения в отношении своих родителей. Но это идея носила односторонний характер и не прижилась.
Возможно, основной причиной амнезии детства являются различия в кодировании полученной информации у детей и взрослых. И если взрослый человек способен хранить в памяти много данных, то у ребенка они периодически пропадают.
Процессом формирования воспоминаний занимается сеть нервных клеток, которая создается в 6-18 месяцев. На этом этапе появляется краткосрочная и долгосрочная память. Но если наша память уже достигла нужного уровня, почему мы забываем наше детство?
Оказывается, это происходит из-за отсутствия возможности связать события со словами, так как мы еще не умеем говорить, и не знаем слов, которыми можно описать какое-либо событие.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Я рождён не по Фрейду: помню даже события, когда мне было 8 мес:)).
Видно, сексуально не побуждался на своих родителей:)))) и не агрессивничал папу:))))