В. АВАГЯН: ЗИМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Вообразим себе для наглядности, что возле одного древнего-предревнего племени людей поселился пещерный медведь-людоед. И вот он напал на одного из членов племени. А другие члены племени, на которых в данный момент медведь не нападал – схватили всякие там палки, камни, костяные наконечники, и стали дубасить медведя, вступаясь за своего сородича. Ну, а пещерный медведь, я вам скажу откровенно – не шуточный пушистик. Заступаясь за кого-то перед пещерным медведем – сам рискуешь неслабо схлопотать. Поэтому, конечно, в сложившейся ситуации могли быть и другие варианты поведения…

Члены племени могли бы разбежаться с испуганными воплями (часто и так бывало, особенно в наиболее древние времена). При этом они сопереживали бы собрату, но пассивно: слезами и стонами.

Но есть и такой вариант, что они вовсе не сопереживали бы, а наоборот, радовались. Детскую прибаутку «меньше народу – больше кислороду» никто не отменял. Особенно там, где тесно жить, жизненного пространства мало.

Чему могли бы обрадоваться члены племени? Ну, например, тому, что дичь, которой в лесу всё меньше и меньше из-за постоянной охоты – придётся делить на меньшее число ртов. Аналогично – рыбу из озера, где тоже стало подозрительно мало рыбы в последние годы… Места возле костра станет побольше, можно усесться поудобнее… Опять же наследство: шкуры, всякий скраб, наконечники костяные и кремниевые… Они же покойнику ни к чему, согласитесь! Зачем они покойнику-то?

Понятие ЕДИНСТВА ИНТЕРЕСОВ у племени возникло не само по себе, не в качестве слюнявой сентиментальной дружелюбности. Оно возникало в борьбе с ДРУГИМИ ПЛЕМЕНАМИ.

Чтобы «Я» не противопоставляло себя другому «Я» – истории потребовалось противопоставить «Мы» другому «Мы».

Анализируя как давние исторические процессы, так и то, что пережито лично нами в адские годы «перестройки», мы можем видеть (хотя бы в фильме «Гараж») – КАК ПРИТУПЛЛЯЕТСЯ ЧУВСТВО ЕДИНСТВА ПРИ РАСТВОРЕНИИ ОБРАЗА ОБЩЕГО ВРАГА.

Общество, которое отучили бояться вторжения извне, геноцида руками иной расы – рассыпается горохом на всё более и более мелкие, и при этом всё более и более острые межличностные конфликты.

Одно из самых страшных орудий «перестройки» – выработанная пропагандистской машиной «разрядки», в рамках преступного суицидального пацифизма БЕСПЕЧНОСТЬ.

Беспечность же оборачивается внутренней грызнёй, если пещерный медведь давно не нападал на племя – племя теряет навыки дружного, совместного отпора…

Я, как экономист-теоретик, поработавший и на предприятиях, и преподавателем, прекрасно знаю, откуда выводил социализм К.Маркс и вообще все социалисты-утописты. Но я считаю их теории легкомысленными, в частности, им очень помешало то, что никто из них не служил в армии, не был ветераном войн.

Социализм – не как набор заклинаний КПСС, а как сущностное явление, рождается из совместного отпора общей угрозе. Он рождается тогда, когда члены племени, с риском для собственной жизни, отбивают у пещерного медведя своего собрата, не теша себя мыслями, что после его смерти им больше останется, не соблазнившись его наследством и преодолев страх «жизнь положить за други своя».

Теперь думаем дальше. Они отбили свояка у медведя. Молодцы! Каково будет их отношение к этому свояку? Мол, мы тебя отбили, а теперь нам на тебя плевать? Сильно сомневаюсь. Очевидно, что в подвиге спасения чужой жизни заключается признание ценности этой жизни для тебя. То есть экономические, политические, бытовые практики в этом племени будут выстроены, исходя не из личных, а из взаимных интересов.

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Кошмар «перестройки» и инфернального пост-советизма неразрывно связаны с утратой людьми способности защищать друг друга, с закукливанием людей в плотный кокон узколобого, примитивно-

животного эгоизма. В буквальном смысле, рыночная экономика пост-советского образца – это радость не пойманных медведем по поводу того, что медведь поймал и съел их соседей. Во-первых, не их самих, а соседей. Во-вторых – оставшееся от соседей переходит им…

Хороша такая психосреда только для медведя. Совершенно очевидно, что для всех людей остаётся перспектива пожирания – т.н. «отложенное пожирание».

Нетрудно заметить, что за весь пост-советский период повышение уровня жизни одних – неразрывно было и остаётся связанным с ухудшением положения у других.

При этом нижний слой общества регулярно стирается о наждачную бумагу экономического геноцида, выпадает в «бомжи» и вымирает – а предпоследний снизу слой становится последним и занимает на наждаке место предшественников…

Как это конкретно бывает – рассмотрим на примере, попавшем в «большую прессу»: житель подмосковных Люберец Александр Блинцов на излёте советской эпохи получил по ордеру от вертолётного завода им. Камова комнату в общежитии. Ведущий конструктор завода, при участии которого разрабатывались знаменитые вертолёты Ка-226 и Ка-52 оказался заложником приватизации: «В 2005 году наше здание было передано в оперативное управление коммерсантам, и всем жителям вместо продления договоров соцнайма предложили заключить договоры коммерческого найма», — рассказал Блинцов. Коммерсанты стали выживать жильцов. В суде конструктор не преуспел, и в начале февраля 2017 года судебные приставы выселили его из его комнаты. Теперь бывший конструктор живёт… в коридоре общежития. Выйти из здания он не может, так как обратно охрана его не пустит…

Убеждён, что аналогичных историй прямого экономического убийства бедных богатыми при равнодушном, наплевательском, а порой и поощряющем равнодушии общества вы знаете не меньше моего.

Из них, а не из убийств фигляров и аферистов вроде Б.Немцова, складывается реальная история нашего времени, не казённая, а подлинная.

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Экономисту нетрудно заметить в этих жутких отзвуках жестокости и равнодушия важнейший переход, «угол смещения» экономической модели: её повернули от взаимных интересов членов общества к личным интересам, от взаимоопределения к самоопределению.

По сути, утрачена способность и мотивация совместного сопротивления медведю-людоеду, та, которая некогда сделала из наших предков исторические народы и культурные эпохи.

Безусловно, уровень культуры заключается в способности учитывать чужие интересы – поскольку собственные шкурные интересы защищает не требующий никакой культуры и человечности зоологический инстинкт самосохранения.

Любой зверёк, попав в зубы к медведю лично, запищит от боли; а вот чтобы пищать от чужой боли – для этого нужны и культура, и абстрактное мышление, и развитое воображение, и перенос психологического центра Вселенной из своего «Я» куда-то вовне.

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Какой принцип ненавидят либералы? Гиппократовский: «Не навреди!».

Если прочитать все труды либерально-ориентированных прозападных авторов на всех их бесчисленных ресурсах, а потом сделать краткую выжимку смыслов, то получится:

-Вы мешаете нам убивать, не мешайте нам убивать! А особенно не мешайте, когда мы не вас убиваем, а «третье лицо»!

Та свобода, которую требуют с завидным упорством прозападные либералы, является совершенно очевидным, теперь уже даже бесстыдным образом – СВОБОДОЙ УБИЙСТВА. Либералы злятся, когда убивают их «неприкасаемых» (например, проходимца Немцова) – но совершенно «толерантны» к убийствам миллионов простых и безымянных людей.

Такова позиция либералов по экономическим «реформам»: самые лучшие для них годы – самые смертоносные для народа годы.

Такова позиция либералов по Донбассу или Крыму: сколько там убьёт и запытает изверг рода человеческого Порошенко под портретами фашиста Бандеры – «не наше дело, нас не касается».

Такова позиция либералов по Югославии, Сирии, Ливии, Ираку и т.п.

Такова позиция либералов по всем трагедиям «третьего мира». В их представлениях он является лишь резервуаром топлива для отопления каминов «избранных людей».



Когда я говорю, что либералы хотят нас убить – Вас, читатель, и меня – я имею в виду двоякий смысл:

1. Убить нас, чтобы отнять расходуемые на нас ресурсы: не платить нам зарплату, пенсию, пособия, отнять у нас занимаемое нами жильё (и продать на сторону – правда, не знаю кому), не тратить на наш комфорт энергоносители и т.п. Не тратиться на нашу учёбу, лечение, нашу старость – «копеечка рубль бережёт»: даже самая маленькая пенсия или стипендия расточительны «Хозяину» по сравнению с их отсутствием.

2. Лишить нас коллективной системы безопасности, вывести за пределы защиты, обороны, так, чтобы когда нас будут убивать «третьи лица» – об этом бы никто не узнал и никого бы это не волновало. Куда делись 300 тысяч русских Чечни в 1992 году?! Да туда же, куда делись бы без ЛДНР пять миллионов русских Донбасса… Туда же, куда делись сербы Краины, Косово, армяне Карса, куда ушли бы навеки русские Приднестровья без ПМР…

Либералы, если сделать выжимку из тысяч написанных ими страниц требуют для себя (или своего хозяина – если речь идёт о шавках) права убивать и отказа от рассмотрения случаев убийства.

Фраза «нет человека – нет проблемы», приписываемая Сталину, на самом деле продукт творчества первой волны либералов: её придумал антисоветчик Анатолий Рыбаков, именно в рамках развала СССР[1].

Афоризм, на самом деле глубже, чем обычно понимают: в самом деле, нет русских Чечни или сербов Краины – нет и предмета для обсуждения. Чего на могиле-то «кулаками после драки» махать?

Всё решено, дело закрыто, убийцы поселились в домах убитых ими – НАВЕКИ…

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Если ВСЯ человеческая цивилизация была выстроена на ЕДИНСТВЕ И СОЛИДАРНОСТИ крупных сообществ людей (враждовавших МЕЖДУ собой, но подавлявших внутреннюю грызню интересов) – то программа либерализма означает ликвидацию всей, без исключения, человеческой цивилизации.

Это доказуемо логически, в теории, но мы это видим в качестве иллюстраций на практике: слом советских сакралий стал для либералов-западников лишь прелюдией к слому более древних, православных и имперских сакралий, на фундаменте которых выстраивались советские.

Вслед за отрицанием социального единства советских людей (хорошо одному – хорошо всем) стали отрицать всякое национальное единство русских и их нерусских симбиотов вплоть до Д.Донского и А.Невского. Куда уж глубже?

Взамен естественного единства происхождения и интересов стали навязывать патологические, психопатические формы псевдо-единения (украинизм и др.).

Но всё это лишь подготовка к главной программе, носящей у либералов всемирный характер: ГЛОБАЛЬНАЯ ЗООЛОГИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ.

Ликвидация наций и национальных государств – лишь звено в общей цепи превращения человека в зверя дикого леса: ликвидация семьи, ликвидация «бесплатных» общественных институтов и услуг, замена всякого единства рваческими «интересами индивида», действующего не именем общества, а против общества. В конечном счете – и ликвидация частной собственности вслед за общественной и кооперативной собственностью.

Ведь в том варианте мироустройства, который предложен Западом – собственность отстаивается не правом, не бумагами, не совестью, не обществом, чувствительным к ущемлению прав своих членов – а лишь технической возможностью её защищать.

То есть: нанимать охрану, адвокатов, пикетчиков, звонить покровителям, годами оплачивать «судебные издержки» и т.п.

А если у какой-нибудь бабушки отобрали садовый участок – этого никто и не заметит, «здесь у всех свои дела»… Собственность, может быть, и священна, а бабушка-то нет!

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Цивилизация началась способностями людей к коллективизму. Она закончится, если развивать зоологический индивидуализм и стайную хищность.



