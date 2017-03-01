Секс-рабство детей в “чопорной” Британии

Только в 1967 году Британия перестала отправлять тысячи детей в Австралию. Для детей эта новая жизнь оборачивалась работой на полях, непосильным трудом, физическим, психологическим и сексуальным насилием.

В Великобритании начались публичные слушания по крупнейшему в истории страны делу о сексуальном насилии над детьми в колониальный период. Речь идёт о тысячах детей бедняков, которых власти отправляли из Британии в Австралию после Второй мировой войны. Первые факты всплыли в конце 80-х, но из-за беспрецедентного давления чиновников парламентское расследование началось лишь десять лет спустя.

В 2009 году в СМИ < ![CDATA[ ]]> появилась< ![CDATA[]]> информация: «Премьер-министр Великобритании планирует принести извинения за программу по отправку тысяч детей в бывшие английские колонии в 20 веке. В соответствии с ней «детей из бедных семей отправляли для «лучшей жизни» в Австралию, Канаду и другие страны. Однако некоторые из этих детей там подвергались жестокому обращению, многие стали батраками на фермах».

О подобной английской программе, да еще и действовавшей в 20 веке, мне ранее слышать не доводилось. Источников на русском языке по этой проблеме найти, несмотря на длительные поиски, не удалось. Только английский сайт Би-Би-Си в своей < ![CDATA[ ]]> заметке< ![CDATA[]]> об извинениях Гордона Брауна дал несколько расширенную информацию, на которую уже можно было опираться в дальнейших поисках:

«Согласно Программе детей-мигрантов, которая завершилась только 40 лет назад, бедных детей отправляли в Австралию, Канаду и другие территории, где их ожидала «лучшая жизнь». «Чиновники правительства консультируются с оставшимися в живых участниками программы, чтобы принести извинения в новом году».

Одновременно, сообщает Би-Би-Си, австралийский премьер уже принес свои извинения. Он признал, что «плохому обращению и страданиям подвергались приблизительно 500 000 детей, удерживаемых в приютах или детских домах между 1930 и 1970 годами».

«Поскольку они были принудительно отправлены из Великобритании, многим детям солгали, что их родители мертвы, и что впереди их ждет богатая жизнь. Многие родители не знали, что их детей в возрасте от трех лет послали в Австралию».

Далее сообщается, что попечительские агентства, работая вместе с правительством, отправили детей якобы в светлое будущее, но во многих случаях это будущее обернулось работой на полях, непосильным трудом, физическим, психологическим и сексуальным насилием.

Дополнительные подробности узнаем из современных < ![CDATA[ ]]> документов< ![CDATA[]]> парламента Австралии.

В сообщении Секции социальной защиты читаем: «Это дети, которые прибыли в Австралию между 1920 и 1967 годами». «Согласно закону Empire Settlement Act от 1922 и 1937 годов, британское правительство оказывало помощь частным организациям, способствующим переселению людей в заграничные доминионы Ее Величества. Хотя этот закон не был непосредственно нацелен на организацию детской миграции, тем не менее, он позволил неправительственным организациям отправлять детей в различные части Британской империи».

Так, «до 1967 года, когда эта система прекратила свою работу, около 150 000 детей в возрасте от девяти месяцев до восьми лет были вывезеныиз Соединенного королевства, по большей части в Канаду. Главным основанием для отправки детей в колонии было стремление населить доминионы Канады, Родезии, Новой Зеландии и Австралии «хорошим белым материалом».

Далее говорится о том, что «неизвестно точное число детей, вывезенных в Австралию. По разным оценкам это от 7 000 до 10 000 детей в период с 1947 до 1967 годов».

Как установил впоследствии Комитет по здоровью Палаты общин, «дети были размещены в больших, часто изолированных учреждениях, где часто подвергались резкому, иногда преднамеренно жестокому режиму работы и дисциплины. Контроль за работой этих учреждений фактически отсутствовал, они не проверялись и не осматривались».

В английской «Википедии» в < ![CDATA[ ]]> статье< ![CDATA[]]>, посвященной детям-мигрантам, приводится значительно более широкая хронология программы по отправке детей из Англии в колонии. Указано, что схема детской миграции была основана Кингсли Фэрбридджем в 1869 году.

«Вики» дает ссылку на хронологическую таблицу, посвященную этой проблеме. Сама таблица доступна на английском языке, приводить ее здесь в полном виде – значило бы излишне перегружать текст, но с ключевыми этапами становления системы ознакомиться необходимо. Вот некоторые из них:

17 ВЕК

1615 год: В Вирджинии и Вест-индийских колониях Великобритании возникает нехватка рабочей силы. Тайный совет санкционирует отправку английских заключенных в колонии в качестве рабочей силы.

1619 год: Первые 100 бродяжничающих детей отловлены и отправлены в Вирджинию. Мероприятие увенчалось успехом, готовится новая партия.

1620 год: Новая партия в 100 детей отправлена в Америку.

1622 год: Индейцы уничтожают 350 поселенцев в Вирджинии. Еще 100 беспризорных детей отправлены в колонию в качестве рабочей силы.

1645 год: Корпорация по распространению Евангелия в Новой Англии организует отправку около 200 детей из бедных семей (не бродяг!) в Америку.

Здесь следует пояснить, что согласно британскому «Закону о бедных» с согласия двух мировых судей, церковного старосты и надзирателя за бедными у неимущих родителей можно было отбирать детей.

При этом, сообщает нам хронология, недостаток рабочих рук порождает новый бизнес в Англии – похищение детей для работы в Америке. Парламент принимает специальный закон, запрещающий похищения.

1664 год: Меры против похищения детей успеха не принесли, похищения продолжаются.

1698 год: Репортер газеты «Post» сообщает о 200 похищенных детях на корабле в Темзе, которые ожидают отправки в колонии.

…

19 ВЕК

1830 год: Капитан Е.П.Брентон создает «Общество друзей детей» (Children’s Friend Society), которое вывозит 700-800 детей в колонии.

1850 год: Парламент разрешает надзирателям за бедными в соответствии с «Законом о бедных» осуществлять эмиграцию любого ребенка, оказавшегося в их попечении.

1854 год: Общество защиты детей отправило сирот из Нью-Йорка на поезде в западные фермерские штаты – «для усыновления или использования для работ на фермах». С 1854 по 1930 Обществом защиты детей на «сиротских поездах» так было отправлено от 150 до 200 тысяч детей.

1891 год: Принят Закон попечения о детях (о детской опеке) – The Custody of Children Act – полностью легализовавший работы частных обществ, осуществляющих детскую эмиграцию. Раньше они работали в «сером» пространстве.

…

20 ВЕК

1903 год: Если раньше детская миграция осуществлялась по большей части религиозными организациями, теперь она становится все больше «имперской». Новые «депортации» начинаются после предложения г-жи Элионор Клоз (Elinor Close) о создании учебных работных домов для детей при фермерских школах Канады…

1923 год: Закон Empire Settlement Act предоставил бюджет британскому правительству для организации эмиграции в колонии, в том числе детской.

Продолжение истории мы в общих чертах уже знаем, за исключением разве что некоторых нюансов. Так, сейчас в Великобритании существует Общество детей-мигрантов, которое занимается поиском своих родителей или родственников (или информации о них).

Опубликовано множество истории детей, вывезенных в колонии.

Вот < ![CDATA[ ]]> одна< ![CDATA[]]> из них:

Детский город Bindoon: Печальная правда потерянных детей Великобритании

Город детей Bindoon: это походило на лагерь приключения для бледнолицих подростков, которые вышли, моргая, в солнечный день во Фримантле, в Западной Австралии, после шестимесячного рейса из Саутгемптона. Среди них был Лори Хумфреис, который с нетерпением ожидал новой жизни на «земле молока и меда», где было много еды и дети ездили в школу на лошадях. По крайней мере, так ему рассказывали.

Это был сентябрь 1947, и SS Asturias только что пришвартовался во Фримантле с 147 мальчиками и девочками… Хумфреис и мальчики были посланы Bindoon, изолированное учреждение, которым руководили Братья Христовы – католический орден.

Первый шок был от пустынного пейзажа, второй – от вида заброшенной фермы, где они оказались. Мальчики сами должны были построить Город детей Bindoon, и дети, среди которых были 10-летние, принялись за работу, строя школы, спальни, кухни. Они рубили землю кирками и лопатами, вручную замешивали бетон – на палящей жаре. Тех, кто не справлялся – избивали, иногда до переломов костей.

Но рутинные побои – кара за такие «преступления», как недержание мочи или кража фруктов чтобы разнообразить диету, состоящую преимущественно из хлеба, не были самым страшным. В детском городе было распространено сексуальное насилие, мальчики называли своих религиозных опекунов «христианские педерасты». Надзирал за этим мрачным режимом брат Фрэнсис Кини, ростом в 6 футов высотой и весом в 17 стоунов (более 100 кг). «Проще всего назвать его садистом», – говорят Хумфреис, один из приблизительно 10 000 британских детей, посланных в Австралию между 1947 и 1967 годами…»

В завершении статьи я хочу, чтобы вы, уважаемые читатели, обратили внимание на дату. Самую последнюю дату в рассказе о мальчике Лори – 1967 год.

Знаете, чем он примечателен? Если верить хронологической таблице «child migration», в этот год «Организация Barnardo отправила в Австралию по воздуху последние девять детей-мигрантов».

Мир уже услышал знаменитое «Бип-бип-бип» первого Спутника, уже совершил свой полет Гагарин, в 1967 году «Луна-12» опустилась на поверхность нашего спутника, у нас состоялась премьера мультфильма «Ну, погоди!» и фильма «Кавказская пленница»…

Такие дела.

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Напомним, что в Великобритании подобные факты не являются чем-то уникальным, там распространены не менее людоедские вещи.

Например, ​торговля детьми, педофилия и ритуальные убийства под патронажем королевской семьи, подробнее об этом в видео под статьёй Загадочная смерть королевы Англии. Елизавета умерла, но это скрывают?

Или охота на детей, после которой английская знать топила трупы детей в озере. Причём было это совсем недавно:

Английская знать: охота с собаками на детей. 60-е годы 20-го века. (видео)