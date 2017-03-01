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Промежуточные итоги военной операции в Сирии. Какую роль играет Россия

17:48. 1 марта 2017 Просмотров - 477 Один комментарий Опубликовал:

Министр обороны Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги военной операции в Сирии. За это время Россией были испытаны образцы самого современного оружия, отработаны новые технологии, получен реальный боевой опыт. Но главный вопрос: что дальше? Когда с террористами будет покончено? Ведь спонсоры мирового терроризма вряд ли остановятся... 
Авторы этого телевизионного проекта собираются на пальцах показать зрителю, как работает теневая модель управления земным шаром. Кто они, собственно, такие, эти управленцы и чего добиваются. Какую роль играет Россия. И чего ждать всем нам дальше.

Метки: Вооружённые силы России, спецоперация в сирии
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Один комментарий»

  • 228 214
    Илья 1 марта 2017 в 18:13 Ссылка Пометить
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    Хочу повторится, что терроризм это самый первый ФЕЙК!
    Вообще такой маразм, люди что с вами!

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