Промежуточные итоги военной операции в Сирии. Какую роль играет Россия

Министр обороны Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги военной операции в Сирии. За это время Россией были испытаны образцы самого современного оружия, отработаны новые технологии, получен реальный боевой опыт. Но главный вопрос: что дальше? Когда с террористами будет покончено? Ведь спонсоры мирового терроризма вряд ли остановятся...

Авторы этого телевизионного проекта собираются на пальцах показать зрителю, как работает теневая модель управления земным шаром. Кто они, собственно, такие, эти управленцы и чего добиваются. Какую роль играет Россия. И чего ждать всем нам дальше.